Месси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этди

·141·Спорт
Месси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этди
Қисқача

Лионель Мессининг отаси ва кўп йиллик агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этди. У узоқ вақт оғир хасталик билан курашган ва бугун тонгда, маҳаллий вақт билан соат 04:00 да Росарио шаҳридаги шифохонада ҳаётдан кўз юмган. Хорхе Месси Лионель Мессининг отаси бўлиш билан бирга, унинг профессионал фаолиятидаги асосий маслаҳатчиси ва расмий агенти сифатида хизмат қилган. Sport ҳамжамияти ва миллионлаб мухлислар Месси ҳамда унинг оиласига таъзия билдирмоқда.

Аргентина ва жаҳон футболи афсонаси Лионель Мессининг отаси ҳамда унинг кўп йиллик агенти Хорхе Месси 68 ёшида ҳаётдан кўз юмди.

Бу ҳақда Аргентинанинг нуфузли Infobae нашри хабар берди. Маълум қилинишича, Хорхе Месси узоқ вақт давомида оғир хасталик билан курашиб келаётган эди. У бугун тонгда, маҳаллий вақт билан соат 04:00 да Росарио шаҳридаги шифохонада вафот этди.

Жаҳон чемпионатидаги хет-трик ва Мессининг кўз ёшлари

Мусобақа давомида Мессининг оилавий вазият туфайли оғир руҳий босим остида ўйнаётгани манбаларда айтиб ўтилган эди. Жаҳон чемпионатининг илк турида Жазоир терма жамоасига қарши кечган ўйинда (3:0) Месси хет-трик қайд этган, аммо учрашув якунлангач, майдоннинг ўзида кўз ёшларини тутиб тура олмаган эди.

Ўшанда футболчи берган интервьюсида бу ҳиссиётлар футбол ёки ғалаба билан эмас, балки шахсий ҳаётидаги оғир кунлар билан боғлиқлигини шама қилганди.

Муҳим детал: Чемпионат баҳслари давомида Аргентина терма жамоаси трибуналарида Мессининг бутун оиласи ҳозир бўлган бўлса-да, отаси Хорхе Месси кўринмагани унинг саломатлиги ёмонлашгани ҳақидаги хавотирларни тасдиқлаган эди.

Леонинг фаолиятидаги энг муҳим инсон

Хорхе Месси нафақат Лео учун суянч бўлган ота, балки унинг бутун профессионал фаолияти давомида асосий маслаҳатчиси ва расмий агенти сифатида ҳам хизмат қилган. «Барселона»даги илк қадамлардан тортиб, фаолиятидаги энг йирик шартномаларгача айнан Хорхенинг назорати ва иштироки остида амалга оширилган эди.

Спорт ҳамжамияти ва миллионлаб мухлислар Месси ва унинг оиласига самимий таъзия билдирмоқда.

Лионель МессиХорхе МессиАргентинаРосариоИнфобае
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиЛионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиБугун, 17:58Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Бугун, 17:51Тоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаТоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаБугун, 17:35Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»Бугун, 17:12«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!Бугун, 16:55Арсенал бразилиялик яримҳимоячи Бруну Гимараесни ўз сафига қўшиб олдиАрсенал бразилиялик яримҳимоячи Бруну Гимараесни ўз сафига қўшиб олдиБугун, 16:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)