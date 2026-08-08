Месси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этди
Лионель Мессининг отаси ва кўп йиллик агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этди. У узоқ вақт оғир хасталик билан курашган ва бугун тонгда, маҳаллий вақт билан соат 04:00 да Росарио шаҳридаги шифохонада ҳаётдан кўз юмган. Хорхе Месси Лионель Мессининг отаси бўлиш билан бирга, унинг профессионал фаолиятидаги асосий маслаҳатчиси ва расмий агенти сифатида хизмат қилган. Sport ҳамжамияти ва миллионлаб мухлислар Месси ҳамда унинг оиласига таъзия билдирмоқда.
Аргентина ва жаҳон футболи афсонаси Лионель Мессининг отаси ҳамда унинг кўп йиллик агенти Хорхе Месси 68 ёшида ҳаётдан кўз юмди.
Бу ҳақда Аргентинанинг нуфузли Infobae нашри хабар берди. Маълум қилинишича, Хорхе Месси узоқ вақт давомида оғир хасталик билан курашиб келаётган эди. У бугун тонгда, маҳаллий вақт билан соат 04:00 да Росарио шаҳридаги шифохонада вафот этди.
Жаҳон чемпионатидаги хет-трик ва Мессининг кўз ёшлари
Мусобақа давомида Мессининг оилавий вазият туфайли оғир руҳий босим остида ўйнаётгани манбаларда айтиб ўтилган эди. Жаҳон чемпионатининг илк турида Жазоир терма жамоасига қарши кечган ўйинда (3:0) Месси хет-трик қайд этган, аммо учрашув якунлангач, майдоннинг ўзида кўз ёшларини тутиб тура олмаган эди.
Ўшанда футболчи берган интервьюсида бу ҳиссиётлар футбол ёки ғалаба билан эмас, балки шахсий ҳаётидаги оғир кунлар билан боғлиқлигини шама қилганди.
Муҳим детал: Чемпионат баҳслари давомида Аргентина терма жамоаси трибуналарида Мессининг бутун оиласи ҳозир бўлган бўлса-да, отаси Хорхе Месси кўринмагани унинг саломатлиги ёмонлашгани ҳақидаги хавотирларни тасдиқлаган эди.
Леонинг фаолиятидаги энг муҳим инсон
Хорхе Месси нафақат Лео учун суянч бўлган ота, балки унинг бутун профессионал фаолияти давомида асосий маслаҳатчиси ва расмий агенти сифатида ҳам хизмат қилган. «Барселона»даги илк қадамлардан тортиб, фаолиятидаги энг йирик шартномаларгача айнан Хорхенинг назорати ва иштироки остида амалга оширилган эди.
Спорт ҳамжамияти ва миллионлаб мухлислар Месси ва унинг оиласига самимий таъзия билдирмоқда.
…