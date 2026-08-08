Хотирани кучайтирувчи энг фойдали мева маълум қилинди

·135·Фойдали
Хотирани кучайтирувчи энг фойдали мева маълум қилинди
Қисқача

Мунтазам ёнғоқ истеъмоли, айниқса жисмоний фаоллиги паст ёки соғлом овқатланишга тўлиқ амал қилмайдиган инсонларда хотира ва когнитив қобилиятларни яхшилаши мумкин. Фоод & Функтион (Ф&Ф) журналида эълон қилинган тадқиқотда Фрамингҳам Ҳеарт Стюдй лойиҳаси доирасида ўртача ёши 61 бўлган 1771 нафар иштирокчининг маълумотлари таҳлил қилинди.

Мунтазам равишда ёнғоқ истеъмол қилиш, айниқса, жисмоний фаоллиги паст ва соғлом овқатланиш тарзига тўлиқ амал қилмайдиган инсонларда хотира ҳамда когнитив қобилиятларни яхшилаши мумкин. Бу ҳақда Food & Function (F&F) илмий журналида эълон қилинган тадқиқот натижаларида маълум қилинди.

Олимлар Framingham Heart Study лойиҳаси доирасида ўртача ёши 61 бўлган 1771 нафар иштирокчининг маълумотларини таҳлил қилди. Тадқиқот давомида қатнашчиларнинг ёнғоқ истеъмоли, хотира ва фикрлаш тестлари натижалари, мия ҳажми, нейротрофик омиллар даражаси ҳамда кейинги 10 йил ичида инсулт ва деменция ҳолатлари ўрганилди.

Таҳлиллар шуни кўрсатдики, инсултни бошдан кечирмаган иштирокчилар орасида ёнғоқни мунтазам истеъмол қилиш умумий когнитив кўрсаткичларнинг яхшиланиши билан боғлиқ бўлган. Бу таъсир айниқса кам ҳаракат қиладиган ёки носоғлом овқатланадиган инсонларда яққолроқ намоён бўлган. Шунингдек, жисмоний жиҳатдан фаол қатнашчиларда ёнғоқ истеъмоли мия ҳажмининг каттароқ бўлиши билан ҳам боғлиқлиги қайд этилган.

Бироқ тадқиқот муаллифлари 10 йиллик кузатув давомида ёнғоқ истеъмоли инсулт ёки деменция ривожланиш хавфини камайтиришига оид ишончли далил аниқланмаганини ҳам таъкидлади.

Фуд ФанкшнФремингем Харт Стади
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Муаммо келганда ўзингизни қандай тутасиз? Туғилган кунингиз сирни очадиМуаммо келганда ўзингизни қандай тутасиз? Туғилган кунингиз сирни очадиБугун, 06:46Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...Бугун, 06:46"Энг яхши рафиқа" қайси санада туғилган? Антиқа рейтинг..."Энг яхши рафиқа" қайси санада туғилган? Антиқа рейтинг...Кеча, 21:50Ҳаётингизни барбод қилувчи 20 турдаги "дўст": Улардан зудлик билан узоқлашинг!Ҳаётингизни барбод қилувчи 20 турдаги "дўст": Улардан зудлик билан узоқлашинг!Кеча, 13:5499% муаммодан халос қилади, дейилади: 9 та ҳаётий қоидалар!99% муаммодан халос қилади, дейилади: 9 та ҳаётий қоидалар!Кеча, 13:51Энг ёмон эр қайси куни туғилган? Руҳшунослардан "антиқа" антирейтинг!Энг ёмон эр қайси куни туғилган? Руҳшунослардан "антиқа" антирейтинг!Кеча, 08:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?
Туғилган кунингиз қайси касбга мойиллигингизни кўрсатадими?
Туғилган кунингиз қайси касбга мойиллигингизни кўрсатадими?
Эркаклар фикрига кўра энг гўзал аёллар қандай бўлиши керак?
Эркаклар фикрига кўра энг гўзал аёллар қандай бўлиши керак?