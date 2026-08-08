Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»
Хавер Эрнандес Гарри Кейнни универсал форвард сифатида юқори баҳолаб, уни Пол Гаскойн ва Уэйн Рунининг қоришмасига ўхшатди. Чичаритонинг таъкидлашича, Кейн бош билан ўйнаш, кучли чап оёқ, жарима зарбалари, голли узатмалар ва тўпни назорат қилиш маҳоратига эга бўлиб, Карим Бенземага ўхшаш услубда ҳаракат қилади.
Мексикалик машҳур ҳужумчи Хавьер Эрнандес (Чичарито) «Бавария» ва Англия терма жамоаси тўпурари Гарри Кейннинг маҳоратига юқори баҳо берди. Собиқ футболчи инглиз ҳужумчисининг майдондаги әмбебаплиги ва майдонни кўра олиш қобилиятига алоҳида тўхталди.
Бу ҳақда Чичарито афсонавий ҳимоячи Рио Фердинандга берган интервьюсида айтиб ўтди.
«У Бенземага ўхшайди, лекин имкониятни бой бермайди»
Чичаритонинг фикрича, Кейн шунчаки жарима майдони ичида тўп кутиб турадиган оддий ҳужумчи эмас, балки жамоавий ўйинни шакллантирувчи тўлиқ универсал форварддир:
«Унда мукаммал ҳужумчи учун ҳамма нарса бор — бош билан ажойиб ўйнаш, кучли чап оёқ, жарима зарбалари, голли узатмалар ва тўпни ўз назоратида ушлаб туриш маҳорати. У худди Пол Гаскойн ва Уэйн Рунини қориштириб юборгандек таъсир қолдиради.
У ўйин услуби бўйича Карим Бенземага ўхшайди. Гарчи Кейн ҳам рақиблар учун жуда шафқатсиз бўлса-да, у Эрлинг Холанд каби фақат голга муккасидан кетган ҳужумчилар тоифасидан эмас. Унга майдонда иккитагина имконият беринг, у деярли ҳар иккаласидан ҳам муваффақиятли фойдаланади», — деди Чичарито.
Сермаҳсул мавсум ва ЖЧ-2026даги феноменал натижа
Гарри Кейн ўтган 2025/26 йилги мавсумда «Бавария» сафида ва терма жамоада ақлбовар қилмас кўрсаткичларни қайд этди:
«Бавария»даги мавсум: 51 та ўйинда 61 та гол ва 3 та голли узатма. Мюнхенликлар билан биргаликда у Бундеслига, Германия кубоги ва Германия Суперкубогида зафар кучди.
ЖЧ-2026 турнири: 33 ёшли ҳужумчи дунё биринчилигида Англия терма жамоаси сафида 7 та учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасига 6 та гол уришга муваффақ бўлди.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…