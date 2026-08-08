Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»

·25·Спорт
Чичарито Гарри Кейн ҳақида: «У худди Руни ва Гаскойннинг қоришмасидек»
Қисқача

Хавер Эрнандес Гарри Кейнни универсал форвард сифатида юқори баҳолаб, уни Пол Гаскойн ва Уэйн Рунининг қоришмасига ўхшатди. Чичаритонинг таъкидлашича, Кейн бош билан ўйнаш, кучли чап оёқ, жарима зарбалари, голли узатмалар ва тўпни назорат қилиш маҳоратига эга бўлиб, Карим Бенземага ўхшаш услубда ҳаракат қилади.

Мексикалик машҳур ҳужумчи Хавьер Эрнандес (Чичарито) «Бавария» ва Англия терма жамоаси тўпурари Гарри Кейннинг маҳоратига юқори баҳо берди. Собиқ футболчи инглиз ҳужумчисининг майдондаги әмбебаплиги ва майдонни кўра олиш қобилиятига алоҳида тўхталди.

Бу ҳақда Чичарито афсонавий ҳимоячи Рио Фердинандга берган интервьюсида айтиб ўтди.

«У Бенземага ўхшайди, лекин имкониятни бой бермайди»

Чичаритонинг фикрича, Кейн шунчаки жарима майдони ичида тўп кутиб турадиган оддий ҳужумчи эмас, балки жамоавий ўйинни шакллантирувчи тўлиқ универсал форварддир:

«Унда мукаммал ҳужумчи учун ҳамма нарса бор — бош билан ажойиб ўйнаш, кучли чап оёқ, жарима зарбалари, голли узатмалар ва тўпни ўз назоратида ушлаб туриш маҳорати. У худди Пол Гаскойн ва Уэйн Рунини қориштириб юборгандек таъсир қолдиради.

У ўйин услуби бўйича Карим Бенземага ўхшайди. Гарчи Кейн ҳам рақиблар учун жуда шафқатсиз бўлса-да, у Эрлинг Холанд каби фақат голга муккасидан кетган ҳужумчилар тоифасидан эмас. Унга майдонда иккитагина имконият беринг, у деярли ҳар иккаласидан ҳам муваффақиятли фойдаланади», — деди Чичарито.

Сермаҳсул мавсум ва ЖЧ-2026даги феноменал натижа

Гарри Кейн ўтган 2025/26 йилги мавсумда «Бавария» сафида ва терма жамоада ақлбовар қилмас кўрсаткичларни қайд этди:

  • «Бавария»даги мавсум: 51 та ўйинда 61 та гол ва 3 та голли узатма. Мюнхенликлар билан биргаликда у Бундеслига, Германия кубоги ва Германия Суперкубогида зафар кучди.

  • ЖЧ-2026 турнири: 33 ёшли ҳужумчи дунё биринчилигида Англия терма жамоаси сафида 7 та учрашувда майдонга тушиб, рақиблар дарвозасига 6 та гол уришга муваффақ бўлди.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Хавьер ЭрнандесГарри КейнБавария МюнхенУэйн РуниКарим Бензема
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиЛионель Мессининг отаси ва агенти Хорхе Месси 68 ёшида вафот этдиБугун, 17:58Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Мендес Абдулманап меросини баҳолади: «У бутун авлодга йўл очди»Бугун, 17:51Тоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаТоттенхем Савинё трансфери бўйича Манчестер Сити билан келишувга яқинлашмоқдаБугун, 17:35Месси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиМесси оиласида оғир жудолик: Лионельнинг отаси Хорхе Месси вафот этдиБугун, 16:59«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!«Арсенал»дан яна бир йирик трансфер: Бруно Гимараэс «канонирлар» аъзоси!Бугун, 16:55Арсенал бразилиялик яримҳимоячи Бруну Гимараесни ўз сафига қўшиб олдиАрсенал бразилиялик яримҳимоячи Бруну Гимараесни ўз сафига қўшиб олдиБугун, 16:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)