Кучли инсонларни бошқалардан ажратиб турувчи 6 та ноодатий одат...
Замонавий дунёда ички куч ва матонат кўпинча ташқи қатъият ёки ҳиссиётсизлик сифатида қабул қилинади. Бироқ тажрибали руҳшуносларнинг кўп йиллик кузатувларига кўра, ҳақиқий руҳий қувватга эга шахслар мутлақо бошқача, кўпчиликка ғалати ва тушунарсиз туюлувчи хулқ-атвор намуналарини намоён этадилар. Улар ҳаётнинг энг оғир зарбалари остида ҳам ўз мувозанатини сақлаб қолади, ҳеч қачон ўз заифликларини кўз-кўз қилмайди ва оғир вазиятларда ўзига хос ҳимоя механизмларидан фойдаланади. Хўш, нима сабабдан бундай инсонлар энг оғир пайтда ҳам кулиб туради ва уларнинг муносабатлардаги жимжитлиги ортида нима яширинган? Мақола охирида эса асосий интрига — чинакам кучлиликнинг энг бош белгиси ва руҳий матонатнинг ноёб формуласини маълум қиламиз.
Ҳимоя совути ва оғир синовлардаги жимжитлик
Ички бардоши юқори инсонларнинг дастлабки одатлари уларнинг шахсий чегараларини қанчалик қаттиқ ҳимоя қилишини кўрсатади:
Чидаб бўлмас даражада бўлса-да, ёрдам сўрамаслик: Ҳақиқий кучли инсонлар муаммо нақадар мураккаб бўлмасин, ўз юкларини бошқаларнинг елкасига ташлашни истамайди ва ечимни фақат ўз кучидан излайди;
Оғриқни ҳазил ва кулги ортига яшириш: Руҳий жароҳат олган пайтда уларнинг юзидаги табассум ва ҳазиллар заифлик эмас, балки синмаслик, тушкунликка тушмаслик учун хизмат қилувчи мустаҳкам руҳий совутдир;
Кўз ёшларини ҳатто энг яқинлардан ҳам беркитиш: Улар яқин инсонларини хавотирга қўймаслик ва ожиз кўринмаслик мақсадида кўнглидаги оғир дард ва кўз ёшларини ёлғизликда бошдан кечирадилар.
«Кучли инсоннинг сукунати бефарқлик эмас, балки ички бўронларни бир ўзи босиб ўтиш жараёнидир», — дейилади психология тадқиқотларида.
Шовқинсиз кетиш ва қасоссиз хотима
Бундай инсонлар билан муносабатларда юзага келадиган энг таъсирли ҳолатлар — уларнинг низоларга муносабатида кўринади:
Жимгина ва бир умрга кетиш: Улар ортиқча бақир-чақир, жанжал ёки узундан-узоқ тушунтиришлар билан вақт йўқотмайди. Ҳурмат тугаган жойда эшикни оҳиста ва абадий ёпиб кетадилар;
Қасосдан юз ўгириб, ғойиб бўлиш: Улар ҳеч кимдан ўч олишмайди ва энергиясини нафратга сарфламайди. Шунчаки сўзсиз, ортиқча шов-шувсиз ҳаётингиздан бутунлай йўқоладилар ва асло ортга қайтмайдилар;
Ўз ҳолати оғир бўлса-да, қўл чўзиш: Энг ҳайратланарлиси, улар ўзлари чоҳ ёқасида, энг оғир тушкунликда турган пайтда ҳам муҳтож инсонларга ёрдам беришга куч топа оладилар.
Асосий ечим ва чинакам кучлилик формуласи
Кўпчиликни қизиқтирган энг муҳим масала — нега бу одатлар фақат танланган инсонларга хос ва уларнинг бу бардоши қаердан келади. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, кучли инсонлар ҳеч қачон йиғламайдиган ёки оғриқни ҳис қилмайдиган роботлар эмас. Чинакам кучлилар — бошқаларнинг бардоши етмай синиб қолган, ҳамма таслим бўлган энг оғир дамларда ҳам охиригача чидаб, ўз қаддини тик тута оладиган фидойи қалб эгаларидир. Ушбу одатларни тушуниш бизга атрофимиздаги жим ва сабрли инсонларнинг қадрига етишга ёрдам беради.
Сиз юқорида келтирилган 6 та одатдан қайси бирини ўзингизда ёки энг яқин инсонингизда кўпроқ сезасиз? Ҳаётда қийинчиликларга дуч келганда жимгина оғирликни енгиш тўғрими ёки ёрдам сўраш керак деб ҳисоблайсизми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим психологик мақолани қадри баланд яқинларингизга улашинг!
…