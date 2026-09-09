Кучли инсонларни бошқалардан ажратиб турувчи 6 та ноодатий одат...

·60·Фойдали
Кучли инсонларни бошқалардан ажратиб турувчи 6 та ноодатий одат...

Замонавий дунёда ички куч ва матонат кўпинча ташқи қатъият ёки ҳиссиётсизлик сифатида қабул қилинади. Бироқ тажрибали руҳшуносларнинг кўп йиллик кузатувларига кўра, ҳақиқий руҳий қувватга эга шахслар мутлақо бошқача, кўпчиликка ғалати ва тушунарсиз туюлувчи хулқ-атвор намуналарини намоён этадилар. Улар ҳаётнинг энг оғир зарбалари остида ҳам ўз мувозанатини сақлаб қолади, ҳеч қачон ўз заифликларини кўз-кўз қилмайди ва оғир вазиятларда ўзига хос ҳимоя механизмларидан фойдаланади. Хўш, нима сабабдан бундай инсонлар энг оғир пайтда ҳам кулиб туради ва уларнинг муносабатлардаги жимжитлиги ортида нима яширинган? Мақола охирида эса асосий интрига — чинакам кучлиликнинг энг бош белгиси ва руҳий матонатнинг ноёб формуласини маълум қиламиз.

Ҳимоя совути ва оғир синовлардаги жимжитлик

Ички бардоши юқори инсонларнинг дастлабки одатлари уларнинг шахсий чегараларини қанчалик қаттиқ ҳимоя қилишини кўрсатади:

  • Чидаб бўлмас даражада бўлса-да, ёрдам сўрамаслик: Ҳақиқий кучли инсонлар муаммо нақадар мураккаб бўлмасин, ўз юкларини бошқаларнинг елкасига ташлашни истамайди ва ечимни фақат ўз кучидан излайди;

  • Оғриқни ҳазил ва кулги ортига яшириш: Руҳий жароҳат олган пайтда уларнинг юзидаги табассум ва ҳазиллар заифлик эмас, балки синмаслик, тушкунликка тушмаслик учун хизмат қилувчи мустаҳкам руҳий совутдир;

  • Кўз ёшларини ҳатто энг яқинлардан ҳам беркитиш: Улар яқин инсонларини хавотирга қўймаслик ва ожиз кўринмаслик мақсадида кўнглидаги оғир дард ва кўз ёшларини ёлғизликда бошдан кечирадилар.

«Кучли инсоннинг сукунати бефарқлик эмас, балки ички бўронларни бир ўзи босиб ўтиш жараёнидир», — дейилади психология тадқиқотларида.

Шовқинсиз кетиш ва қасоссиз хотима

Бундай инсонлар билан муносабатларда юзага келадиган энг таъсирли ҳолатлар — уларнинг низоларга муносабатида кўринади:

  • Жимгина ва бир умрга кетиш: Улар ортиқча бақир-чақир, жанжал ёки узундан-узоқ тушунтиришлар билан вақт йўқотмайди. Ҳурмат тугаган жойда эшикни оҳиста ва абадий ёпиб кетадилар;

  • Қасосдан юз ўгириб, ғойиб бўлиш: Улар ҳеч кимдан ўч олишмайди ва энергиясини нафратга сарфламайди. Шунчаки сўзсиз, ортиқча шов-шувсиз ҳаётингиздан бутунлай йўқоладилар ва асло ортга қайтмайдилар;

  • Ўз ҳолати оғир бўлса-да, қўл чўзиш: Энг ҳайратланарлиси, улар ўзлари чоҳ ёқасида, энг оғир тушкунликда турган пайтда ҳам муҳтож инсонларга ёрдам беришга куч топа оладилар.

Асосий ечим ва чинакам кучлилик формуласи

Кўпчиликни қизиқтирган энг муҳим масала — нега бу одатлар фақат танланган инсонларга хос ва уларнинг бу бардоши қаердан келади. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, кучли инсонлар ҳеч қачон йиғламайдиган ёки оғриқни ҳис қилмайдиган роботлар эмас. Чинакам кучлилар — бошқаларнинг бардоши етмай синиб қолган, ҳамма таслим бўлган энг оғир дамларда ҳам охиригача чидаб, ўз қаддини тик тута оладиган фидойи қалб эгаларидир. Ушбу одатларни тушуниш бизга атрофимиздаги жим ва сабрли инсонларнинг қадрига етишга ёрдам беради.

Сиз юқорида келтирилган 6 та одатдан қайси бирини ўзингизда ёки энг яқин инсонингизда кўпроқ сезасиз? Ҳаётда қийинчиликларга дуч келганда жимгина оғирликни енгиш тўғрими ёки ёрдам сўраш керак деб ҳисоблайсизми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим психологик мақолани қадри баланд яқинларингизга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туғилган санаси унинг характерини очади: Оилавий ҳаёт сирлари...Туғилган санаси унинг характерини очади: Оилавий ҳаёт сирлари...Бугун, 00:50Ойнинг қайси кунида дунёга келганингиз сиз ҳақингизда нима дейди?Ойнинг қайси кунида дунёга келганингиз сиз ҳақингизда нима дейди?Бугун, 00:32Инсонни «арзон» кўрсатадиган 9 та хавфли одат ва ундан қутулиш йўллариИнсонни «арзон» кўрсатадиган 9 та хавфли одат ва ундан қутулиш йўллариБугун, 00:27Туғилган йил: Рақамлар ортидаги яширин қобилиятлар ва тақдир сирлариТуғилган йил: Рақамлар ортидаги яширин қобилиятлар ва тақдир сирлариБугун, 00:13Ҳаётингиздан чиқариб юбориш керак бўлган 16 тоифа: Руҳий хотиржамлик сирлариҲаётингиздан чиқариб юбориш керак бўлган 16 тоифа: Руҳий хотиржамлик сирлариКеча, 14:29“Кун-тун ишлайман, аммо пул йўқ!”: Нима учун пешона тери катта даромад келтирмайди?“Кун-тун ишлайман, аммо пул йўқ!”: Нима учун пешона тери катта даромад келтирмайди?07.09, 00:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?
Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?
Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!
Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!
Қиммат либос ҳам қутқаролмайди: Инсоннинг обрўсини бир зумда тушириб юборадиган одатлар
Қиммат либос ҳам қутқаролмайди: Инсоннинг обрўсини бир зумда тушириб юборадиган одатлар
Инсоннинг асл характерини аниқлашнинг 5 та олтин қоидаси — ниқобларни фош этиш
Инсоннинг асл характерини аниқлашнинг 5 та олтин қоидаси — ниқобларни фош этиш
Нима учун катта пуллар ҳаммага ҳам келмайди? — Онг остидаги 3 та заҳарли блок
Нима учун катта пуллар ҳаммага ҳам келмайди? — Онг остидаги 3 та заҳарли блок
Туғилган санангиз қандай қиз (йигит)га ошиқ бўлишингизни айтиб беради
Туғилган санангиз қандай қиз (йигит)га ошиқ бўлишингизни айтиб беради
“Кун-тун ишлайман, аммо пул йўқ!”: Нима учун пешона тери катта даромад келтирмайди?
“Кун-тун ишлайман, аммо пул йўқ!”: Нима учун пешона тери катта даромад келтирмайди?