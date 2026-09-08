Ла Лигада сенсация: «Алавес» устози ойнинг энг яхши мураббийи бўлди!

·69·Спорт
Ла Лигада сенсация: «Алавес» устози ойнинг энг яхши мураббийи бўлди!

Испания Ла Лигасида мавсум бошиданоқ кутилмаган ва ҳақиқий шов-шувли воқелик қайд этилди. «Алавес» клуби бош мураббийи Кике Санчес Флорес август ойи якунларига кўра Ла Лиганинг энг яхши мураббийи совринини қўлга киритди. У овоз бериш жараёнида Мадриднинг «Реал» клуби устози Жозе Моуринью ҳамда «Барселона» бош мураббийи Ханс-Дитер Флик каби жаҳон футболи грандларини ортда қолдирди. Камтарин клубнинг чемпионатдаги бундай шиддатли старти бутун Испания футболи жамоатчилигини ҳайратда қолдирмоқда. Хўш, Флорес бошчилигидаги жамоа август ва сентябрь ойларида қандай ғалабаларни қўлга киритди ва улар турнир жадвалида нечанчи ўринга кўтарилиб олди? Мақола охирида эса асосий интрига — «Алавес»нинг даҳшатли серияси, тўпланган очколари ва турнир жадвалидаги ҳолатининг барча тафсилотларини маълум қиламиз.

Грандларни доғда қолдирган натижа ва кучли рақобат

Мутахассиснинг ушбу эътирофи Ла Лигадаги анъанавий кучлар мувозанатини бузиб юборди:

  • Моуринью ва Флик устидан ғалаба: Миллионлаб евролик таркибга эга бўлган «Реал» ва «Барселона»дек гигантлар устозлари кутилмаганда «Алавес» бош мураббийидан ортда қолди;

  • Тактик барқарорлик: Кике Санчес Флорес камтарона имкониятларга эга бўлган таркибдан максимал даражада мустаҳкам ва сермаҳсул жамоа шакллантира олди;

  • Мухлислар ва экспертлар эътирофи: Расмий сўровномада мутахассислар айнан Флореснинг кўрсатган натижаларини август ойининг энг юқори ютуғи деб баҳоладилар.

«Катта номлар ва қимматбаҳо таркибларга қарамай, «Алавес» майдонда кўрсатган ирода ва тактик интизом ушбу ойда мутлақо тенгсиз бўлди», — дейилади Испания футболи таҳлилий шарҳларида.

«Алавес»нинг ғалабали юриши: Августдаги натижалардан сентябрдаги 5 та голгача

Жамоанинг янги мавсум стартидаги кўрсаткичлари ҳақиқий матонат рамзига айланди:

  • Августдаги мағлубиятсиз одим: «Алавес» август ойида Ла Лига доирасида учта беллашув ўтказиб, «Хетафе»ни йирик 3:0 ҳисобида таслим этди, «Райо Вальекано» билан сафарда 1:1 ҳисобида дуранг ўйнади ҳамда хавфли рақиб «Вильярреал» устидан 1:0 ҳисобида муҳим ғалабани илиб кетди;

  • Сентябрдаги голлар шоуси: Муваффақиятли серия кузда ҳам тўхтаб қолмади — сентябрь ойида Флорес шогирдлари «Осасуна» дарвозасига нақ 5 та тўп киритиб, 5:2 ҳисобидаги ажойиб ғалабани тантана қилди;

  • Ҳужум ва мудофаа мувозанати: Клуб нафақат тартибли ҳимояланишни, балки рақиб жазо майдончасида вазиятлардан юқори аниқликда фойдаланишни ҳам уддаламоқда.

Асосий ечим ва Ла Лига жадвалидаги сенсацион поғона

Кўпчилик футбол мухлисларини қизиқтирган энг муҳим масала — ушбу муваффақиятли ўйинлар «Алавес»ни турнир жадвалида қайси поғонага олиб чиққанидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, қўлга киритилган ғалабалар серияси туфайли жамоа ўз ҳисобидаги очколар сонини 10 тага етказиб олди. Айни дамда «Алавес» Испания Ла Лигаси турнир жадвалида соф 2-ўринни эгаллаб турибди ва пешқадамлар билан тенгма-тенг кураш олиб бормоқда.

Сизнингча, Кике Санчес Флорес бошчилигидаги «Алавес» ушбу мавсумда Европа Чемпионлар лигаси йўлланмаси учун жиддий кураша оладими ёки вақт ўтиши билан гранд клублар ўз ўрнини қайтариб оладими? «Реал» ва «Барселона» мураббийларининг ортда қолдирилишини қандай баҳолайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу сенсацион футбол янгилигини Ла Лига мухлисларига улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламин Ямал "Фейеноорд"га қарши ўйин олдидан Френки де Йонг билан суҳбатлашдиЛамин Ямал "Фейеноорд"га қарши ўйин олдидан Френки де Йонг билан суҳбатлашдиБугун, 00:32Арман Царукян Ислам Махачев ортидан юқори вазнга чиқишдан бош тортдиАрман Царукян Ислам Махачев ортидан юқори вазнга чиқишдан бош тортдиКеча, 23:57Футбол тарихидаги энг кутилган мўъжиза: Месси ва Роналду бир жамоада ўйнайди!Футбол тарихидаги энг кутилган мўъжиза: Месси ва Роналду бир жамоада ўйнайди!Кеча, 23:57Сонг Ядонг Пётр Янга очиқ жанг таклиф қилди: «Реваншда уни албатта нокаут қиламан!»Сонг Ядонг Пётр Янга очиқ жанг таклиф қилди: «Реваншда уни албатта нокаут қиламан!»Кеча, 23:52ЕЧЛ стартида голлар ёмғири: «Астон Вилла» Бельгияда иродали ғалабага эришдиЕЧЛ стартида голлар ёмғири: «Астон Вилла» Бельгияда иродали ғалабага эришдиКеча, 23:44Наоя Иноуэ карьерасидаги сўнгги катта мақсадини очиқлади...Наоя Иноуэ карьерасидаги сўнгги катта мақсадини очиқлади...Кеча, 23:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди