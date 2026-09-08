Ла Лигада сенсация: «Алавес» устози ойнинг энг яхши мураббийи бўлди!
Испания Ла Лигасида мавсум бошиданоқ кутилмаган ва ҳақиқий шов-шувли воқелик қайд этилди. «Алавес» клуби бош мураббийи Кике Санчес Флорес август ойи якунларига кўра Ла Лиганинг энг яхши мураббийи совринини қўлга киритди. У овоз бериш жараёнида Мадриднинг «Реал» клуби устози Жозе Моуринью ҳамда «Барселона» бош мураббийи Ханс-Дитер Флик каби жаҳон футболи грандларини ортда қолдирди. Камтарин клубнинг чемпионатдаги бундай шиддатли старти бутун Испания футболи жамоатчилигини ҳайратда қолдирмоқда. Хўш, Флорес бошчилигидаги жамоа август ва сентябрь ойларида қандай ғалабаларни қўлга киритди ва улар турнир жадвалида нечанчи ўринга кўтарилиб олди? Мақола охирида эса асосий интрига — «Алавес»нинг даҳшатли серияси, тўпланган очколари ва турнир жадвалидаги ҳолатининг барча тафсилотларини маълум қиламиз.
Грандларни доғда қолдирган натижа ва кучли рақобат
Мутахассиснинг ушбу эътирофи Ла Лигадаги анъанавий кучлар мувозанатини бузиб юборди:
Моуринью ва Флик устидан ғалаба: Миллионлаб евролик таркибга эга бўлган «Реал» ва «Барселона»дек гигантлар устозлари кутилмаганда «Алавес» бош мураббийидан ортда қолди;
Тактик барқарорлик: Кике Санчес Флорес камтарона имкониятларга эга бўлган таркибдан максимал даражада мустаҳкам ва сермаҳсул жамоа шакллантира олди;
Мухлислар ва экспертлар эътирофи: Расмий сўровномада мутахассислар айнан Флореснинг кўрсатган натижаларини август ойининг энг юқори ютуғи деб баҳоладилар.
«Катта номлар ва қимматбаҳо таркибларга қарамай, «Алавес» майдонда кўрсатган ирода ва тактик интизом ушбу ойда мутлақо тенгсиз бўлди», — дейилади Испания футболи таҳлилий шарҳларида.
«Алавес»нинг ғалабали юриши: Августдаги натижалардан сентябрдаги 5 та голгача
Жамоанинг янги мавсум стартидаги кўрсаткичлари ҳақиқий матонат рамзига айланди:
Августдаги мағлубиятсиз одим: «Алавес» август ойида Ла Лига доирасида учта беллашув ўтказиб, «Хетафе»ни йирик 3:0 ҳисобида таслим этди, «Райо Вальекано» билан сафарда 1:1 ҳисобида дуранг ўйнади ҳамда хавфли рақиб «Вильярреал» устидан 1:0 ҳисобида муҳим ғалабани илиб кетди;
Сентябрдаги голлар шоуси: Муваффақиятли серия кузда ҳам тўхтаб қолмади — сентябрь ойида Флорес шогирдлари «Осасуна» дарвозасига нақ 5 та тўп киритиб, 5:2 ҳисобидаги ажойиб ғалабани тантана қилди;
Ҳужум ва мудофаа мувозанати: Клуб нафақат тартибли ҳимояланишни, балки рақиб жазо майдончасида вазиятлардан юқори аниқликда фойдаланишни ҳам уддаламоқда.
Асосий ечим ва Ла Лига жадвалидаги сенсацион поғона
Кўпчилик футбол мухлисларини қизиқтирган энг муҳим масала — ушбу муваффақиятли ўйинлар «Алавес»ни турнир жадвалида қайси поғонага олиб чиққанидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, қўлга киритилган ғалабалар серияси туфайли жамоа ўз ҳисобидаги очколар сонини 10 тага етказиб олди. Айни дамда «Алавес» Испания Ла Лигаси турнир жадвалида соф 2-ўринни эгаллаб турибди ва пешқадамлар билан тенгма-тенг кураш олиб бормоқда.
Сизнингча, Кике Санчес Флорес бошчилигидаги «Алавес» ушбу мавсумда Европа Чемпионлар лигаси йўлланмаси учун жиддий кураша оладими ёки вақт ўтиши билан гранд клублар ўз ўрнини қайтариб оладими? «Реал» ва «Барселона» мураббийларининг ортда қолдирилишини қандай баҳолайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу сенсацион футбол янгилигини Ла Лига мухлисларига улашинг!
…