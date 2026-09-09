Ламин Ямал "Фейеноорд"га қарши ўйин олдидан Френки де Йонг билан суҳбатлашди

·38·Спорт
Ламин Ямал "Фейеноорд"га қарши ўйин олдидан Френки де Йонг билан суҳбатлашди

Барселона ҳужумчиси Ламин Ямал Чемпионатлар лигаси доирасида Роттердамнинг Feyenoord клубига қарши ўтказиладиган баҳс олдидан ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Эндигина 19 ёшни қарши олган иқтидорли футболчи нидерландиялик рақибга қарши ўйин унинг фаолиятида муҳим синов бўлишини таъкидлади. Мазкур тўқнашув ёш футболчи учун клуб миқёсидаги янги тажриба ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

goal.com хабар беришича, Ламин Ямал бўлажак рақиб ҳақида батафсил маълумот олиш мақсадида жамоадоши Френки де Йонг билан маслаҳатлашган. Аввалроқ Ямал Нидерландия терма жамоасининг Де Куип стадионидаги ўйинида иштирок этган бўлса-да, Feyenoord билан клуб даражасида ҳали тўқнаш келмаганди. Шу боис у жамоавий муҳит ва рақибнинг имкониятлари ҳақида кўпроқ билишни истаган.

Де Жонгнинг маслаҳати ва рақиб тарихи

Суҳбат давомида собиқ Аякс яримҳимоячиси Френки де Йонг ёш испанияликка ўзининг футбол илдизлари ва принципиал рақобат ҳақида эслатиб ўтган. Ямалнинг кулги билан эслашича, тажрибали жамоадоши унга Feyenoord билан ўйинларнинг аҳамияти ҳақида ўзига хос тарзда тушунтириш берган. Де Жонг ўзининг Аякс клубига мухлислик қилишини ва Feyenoord уларнинг асосий азалий рақиби эканини алоҳида таъкидлаган.

"Френки менга ўзи Аяксни қўллаб-қувватлаши ва Feyenoord асосий рақиб эканини айтди", — дея Ямалнинг сўзларини келтиради нашр. Шунингдек, ёш вингер ўзига таниш бўлмаган жамоаларга қарши майдонга тушишни доимо ёқтиришини ва бу унга қўшимча мотивация беришини қўшимча қилди.

Барселона сафидаги янги мақом

Роттердам клубига қарши ўйин олдидан Ламин Ямал каталонияликлар сафидаги ўзининг ўсиб бораётган мавқеи ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Ҳали 19 ёшда бўлишига қарамамай, у жамоанинг бешинчи сардори этиб тайинлангани унинг жамоатдаги нуфузи ортиб бораётганидан далолат беради. Ёш футболчи қийин вазиятларда ва майдонда ўзига намуна бўлаётган етакчилар ҳақида ҳам гапирди.

Манбага кўра, Ламин Ямал ўзига Френки де Йонг, Рафиня, Педри ва Эрик Гарсияни асосий қадрият ҳамда намуна сифатида кўрсатди. Жамоанинг ёш юлдузи ушбу тажрибали футболчилар кўмагида янада ўсишга интилаётганини ва Чемпионатлар лигаси ўйинларида Барселона шарафини муносиб ҳимоя қилишга тайёрлигини билдирди.

Ламин ЯмалФренки де ЙонгFeyenoordБарселонаЧемпионатлар лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ла Лигада сенсация: «Алавес» устози ойнинг энг яхши мураббийи бўлди!Ла Лигада сенсация: «Алавес» устози ойнинг энг яхши мураббийи бўлди!Кеча, 23:59Арман Царукян Ислам Махачев ортидан юқори вазнга чиқишдан бош тортдиАрман Царукян Ислам Махачев ортидан юқори вазнга чиқишдан бош тортдиКеча, 23:57Футбол тарихидаги энг кутилган мўъжиза: Месси ва Роналду бир жамоада ўйнайди!Футбол тарихидаги энг кутилган мўъжиза: Месси ва Роналду бир жамоада ўйнайди!Кеча, 23:57Сонг Ядонг Пётр Янга очиқ жанг таклиф қилди: «Реваншда уни албатта нокаут қиламан!»Сонг Ядонг Пётр Янга очиқ жанг таклиф қилди: «Реваншда уни албатта нокаут қиламан!»Кеча, 23:52ЕЧЛ стартида голлар ёмғири: «Астон Вилла» Бельгияда иродали ғалабага эришдиЕЧЛ стартида голлар ёмғири: «Астон Вилла» Бельгияда иродали ғалабага эришдиКеча, 23:44Наоя Иноуэ карьерасидаги сўнгги катта мақсадини очиқлади...Наоя Иноуэ карьерасидаги сўнгги катта мақсадини очиқлади...Кеча, 23:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди