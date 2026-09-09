Ламин Ямал "Фейеноорд"га қарши ўйин олдидан Френки де Йонг билан суҳбатлашди
Барселона ҳужумчиси Ламин Ямал Чемпионатлар лигаси доирасида Роттердамнинг Feyenoord клубига қарши ўтказиладиган баҳс олдидан ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Эндигина 19 ёшни қарши олган иқтидорли футболчи нидерландиялик рақибга қарши ўйин унинг фаолиятида муҳим синов бўлишини таъкидлади. Мазкур тўқнашув ёш футболчи учун клуб миқёсидаги янги тажриба ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
goal.com хабар беришича, Ламин Ямал бўлажак рақиб ҳақида батафсил маълумот олиш мақсадида жамоадоши Френки де Йонг билан маслаҳатлашган. Аввалроқ Ямал Нидерландия терма жамоасининг Де Куип стадионидаги ўйинида иштирок этган бўлса-да, Feyenoord билан клуб даражасида ҳали тўқнаш келмаганди. Шу боис у жамоавий муҳит ва рақибнинг имкониятлари ҳақида кўпроқ билишни истаган.
Де Жонгнинг маслаҳати ва рақиб тарихиСуҳбат давомида собиқ Аякс яримҳимоячиси Френки де Йонг ёш испанияликка ўзининг футбол илдизлари ва принципиал рақобат ҳақида эслатиб ўтган. Ямалнинг кулги билан эслашича, тажрибали жамоадоши унга Feyenoord билан ўйинларнинг аҳамияти ҳақида ўзига хос тарзда тушунтириш берган. Де Жонг ўзининг Аякс клубига мухлислик қилишини ва Feyenoord уларнинг асосий азалий рақиби эканини алоҳида таъкидлаган.
"Френки менга ўзи Аяксни қўллаб-қувватлаши ва Feyenoord асосий рақиб эканини айтди", — дея Ямалнинг сўзларини келтиради нашр. Шунингдек, ёш вингер ўзига таниш бўлмаган жамоаларга қарши майдонга тушишни доимо ёқтиришини ва бу унга қўшимча мотивация беришини қўшимча қилди.
Барселона сафидаги янги мақомРоттердам клубига қарши ўйин олдидан Ламин Ямал каталонияликлар сафидаги ўзининг ўсиб бораётган мавқеи ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Ҳали 19 ёшда бўлишига қарамамай, у жамоанинг бешинчи сардори этиб тайинлангани унинг жамоатдаги нуфузи ортиб бораётганидан далолат беради. Ёш футболчи қийин вазиятларда ва майдонда ўзига намуна бўлаётган етакчилар ҳақида ҳам гапирди.
Манбага кўра, Ламин Ямал ўзига Френки де Йонг, Рафиня, Педри ва Эрик Гарсияни асосий қадрият ҳамда намуна сифатида кўрсатди. Жамоанинг ёш юлдузи ушбу тажрибали футболчилар кўмагида янада ўсишга интилаётганини ва Чемпионатлар лигаси ўйинларида Барселона шарафини муносиб ҳимоя қилишга тайёрлигини билдирди.
…