Нима учун катта пуллар ҳаммага ҳам келмайди? — Онг остидаги 3 та заҳарли блок

·0·Фойдали
Нима учун катта пуллар ҳаммага ҳам келмайди? — Онг остидаги 3 та заҳарли блок

Дунё аҳолисининг катта қисми кунни тунга улаб, тиним билмай жисмоний ёки соатбай меҳнат қилиш орқали катта бойликка эришиш мумкинлигига чин дилдан ишонади. Бироқ ҳаёт тажрибаси ва замонавий нейропсихология шуни исботламоқдаки, катта даромад фақатгина тер тўкилган соатлар сонига эмас, балки инсоннинг ички дунёқараши, қабул қилаётган кундалик қарорлари ва онг остидаги пулга бўлган асл муносабатига бевосита боғлиқдир. Агар ички руҳият ва фикрлаш тарзи молиявий эркинликни қабул қилишга тайёр бўлмаса, ҳар қандай оғир меҳнат инсонни фақат бир маромдаги ёпиқ молиявий доира ичида айланишга мажбур қилади.

Онг остидаги заҳарли деворлар: Бойликни ҳайдаб чиқарувчи 3 та қараш

Инсон ўзи сезмаган ҳолда болаликдан шаклланган салбий қолиплар қурбонига айланади:

  • «Пул топиш ниҳоятда қийин ва азобли»: Инсон миясида ушбу стереотип ҳукмронлик қилса, у онгсиз равишда фақат энг оғир, паст ҳақ тўланадиган ва машаққатли йўлларни танлайди. Натижада, осонроқ, интеллектуал ва юқори даромадли замонавий имкониятлар «алдов» ёки «хавф» сифатида қабул қилиниб, рад этилади;

  • «Мен бунга лойиқ эмасман» (паст ўзини қадрлаш): Ички ишончсизлик шахсга ўз хизмати ва меҳнати учун муносиб ҳақ талаб қилишга йўл қўймайди. Бундай одамлар юқори маошли лавозимлардан, дадил таклифлардан чўчийди ва катта маблағ қўлига тушганда ҳам тезроқ ундан қутилишга шошилади;

  • «Бойлар ҳалол йўл билан бойимайди»: Агар инсон бойликни ёмонлик, зулм ёки ноҳалоллик билан боғласа, унинг онг ости катта пулга қарши мудофаа тизимини ишга туширади — чунки ҳеч бир инсон ич-ичидан ўз кўз ўнгида «ёмон одам»га айланишни истамайди.

Аввал ички дунё, кейин ташқи натижа: Молиявий онг алгоритми

Ҳаётингиздаги моддий ҳолатни яхшилаш учун аввало фикрлаш парадигмасини ўзгартириш шарт:

  • Ташқи дунё ички ҳолатнинг кўзгусидир: Ҳаётдаги моддий етишмовчилик кўпинча ташқи иқтисодий вазиятдан эмас, балки онгдаги чекловлардан бошланади;

  • Қарорлар сифати ўзгаради: Инсон пулни хавф эмас, балки эркинлик ва эзгу ишлар воситаси сифатида кўра бошлагач, арзон меҳнатдан воз кечишга, ўз вақтини тўғри баҳолашга ва юқори қиймат яратишга журъат топади;

  • Имкониятлар майдонининг очилиши: Чекловчи блоклар олиб ташланганда, онг атрофдаги янги бозор талабларини, фойдали алоқаларни ва янги даромад манбаларини дарҳол илғай бошлайди.

Сизнингча, инсонни катта даромад топишдан энг кўп нима тўсади: соҳавий билимларнинг етишмаслигими, таваккал қилишдан қўрқувми ёки онг остига сингган ички ишончлар ва стереотипларми? Сиз ўз фикрлашингизни ўзгартириб, даромадингиз сезиларли ошганига гувоҳ бўлганмисиз? Ўз тажриба ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олимлар ёш ўтиши билан хотира нега сусайишини аниқладиОлимлар ёш ўтиши билан хотира нега сусайишини аниқлади05.09, 21:52Қиммат либос ҳам қутқаролмайди: Инсоннинг обрўсини бир зумда тушириб юборадиган одатларҚиммат либос ҳам қутқаролмайди: Инсоннинг обрўсини бир зумда тушириб юборадиган одатлар05.09, 08:33Инсоннинг асл характерини аниқлашнинг 5 та олтин қоидаси — ниқобларни фош этишИнсоннинг асл характерини аниқлашнинг 5 та олтин қоидаси — ниқобларни фош этиш05.09, 08:13Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?04.09, 12:40Руҳий манипуляциянинг 5 та хавфли усули — қандай қилиб тузоққа тушмаслик мумкин?Руҳий манипуляциянинг 5 та хавфли усули — қандай қилиб тузоққа тушмаслик мумкин?04.09, 11:56Бахт ва муваффақиятни бўғаётган 10 та «руҳий чиқинди»: Зудлик билан чиқариб ташлаш зарурБахт ва муваффақиятни бўғаётган 10 та «руҳий чиқинди»: Зудлик билан чиқариб ташлаш зарур04.09, 11:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?
Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?
"Энг яхши рафиқа" қайси санада туғилган? Антиқа рейтинг...
"Энг яхши рафиқа" қайси санада туғилган? Антиқа рейтинг...
Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!
Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!
Қайси аёл қайси ишдан қочиши керак? Туғилган сана талқини
Қайси аёл қайси ишдан қочиши керак? Туғилган сана талқини
Қиммат либос ҳам қутқаролмайди: Инсоннинг обрўсини бир зумда тушириб юборадиган одатлар
Қиммат либос ҳам қутқаролмайди: Инсоннинг обрўсини бир зумда тушириб юборадиган одатлар
Туғилган санангиз қандай қиз (йигит)га ошиқ бўлишингизни айтиб беради
Туғилган санангиз қандай қиз (йигит)га ошиқ бўлишингизни айтиб беради