Нима учун катта пуллар ҳаммага ҳам келмайди? — Онг остидаги 3 та заҳарли блок
Дунё аҳолисининг катта қисми кунни тунга улаб, тиним билмай жисмоний ёки соатбай меҳнат қилиш орқали катта бойликка эришиш мумкинлигига чин дилдан ишонади. Бироқ ҳаёт тажрибаси ва замонавий нейропсихология шуни исботламоқдаки, катта даромад фақатгина тер тўкилган соатлар сонига эмас, балки инсоннинг ички дунёқараши, қабул қилаётган кундалик қарорлари ва онг остидаги пулга бўлган асл муносабатига бевосита боғлиқдир. Агар ички руҳият ва фикрлаш тарзи молиявий эркинликни қабул қилишга тайёр бўлмаса, ҳар қандай оғир меҳнат инсонни фақат бир маромдаги ёпиқ молиявий доира ичида айланишга мажбур қилади.
Онг остидаги заҳарли деворлар: Бойликни ҳайдаб чиқарувчи 3 та қараш
Инсон ўзи сезмаган ҳолда болаликдан шаклланган салбий қолиплар қурбонига айланади:
«Пул топиш ниҳоятда қийин ва азобли»: Инсон миясида ушбу стереотип ҳукмронлик қилса, у онгсиз равишда фақат энг оғир, паст ҳақ тўланадиган ва машаққатли йўлларни танлайди. Натижада, осонроқ, интеллектуал ва юқори даромадли замонавий имкониятлар «алдов» ёки «хавф» сифатида қабул қилиниб, рад этилади;
«Мен бунга лойиқ эмасман» (паст ўзини қадрлаш): Ички ишончсизлик шахсга ўз хизмати ва меҳнати учун муносиб ҳақ талаб қилишга йўл қўймайди. Бундай одамлар юқори маошли лавозимлардан, дадил таклифлардан чўчийди ва катта маблағ қўлига тушганда ҳам тезроқ ундан қутилишга шошилади;
«Бойлар ҳалол йўл билан бойимайди»: Агар инсон бойликни ёмонлик, зулм ёки ноҳалоллик билан боғласа, унинг онг ости катта пулга қарши мудофаа тизимини ишга туширади — чунки ҳеч бир инсон ич-ичидан ўз кўз ўнгида «ёмон одам»га айланишни истамайди.
Аввал ички дунё, кейин ташқи натижа: Молиявий онг алгоритми
Ҳаётингиздаги моддий ҳолатни яхшилаш учун аввало фикрлаш парадигмасини ўзгартириш шарт:
Ташқи дунё ички ҳолатнинг кўзгусидир: Ҳаётдаги моддий етишмовчилик кўпинча ташқи иқтисодий вазиятдан эмас, балки онгдаги чекловлардан бошланади;
Қарорлар сифати ўзгаради: Инсон пулни хавф эмас, балки эркинлик ва эзгу ишлар воситаси сифатида кўра бошлагач, арзон меҳнатдан воз кечишга, ўз вақтини тўғри баҳолашга ва юқори қиймат яратишга журъат топади;
Имкониятлар майдонининг очилиши: Чекловчи блоклар олиб ташланганда, онг атрофдаги янги бозор талабларини, фойдали алоқаларни ва янги даромад манбаларини дарҳол илғай бошлайди.
Сизнингча, инсонни катта даромад топишдан энг кўп нима тўсади: соҳавий билимларнинг етишмаслигими, таваккал қилишдан қўрқувми ёки онг остига сингган ички ишончлар ва стереотипларми? Сиз ўз фикрлашингизни ўзгартириб, даромадингиз сезиларли ошганига гувоҳ бўлганмисиз? Ўз тажриба ва мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг!
…