Туғилган санаси унинг характерини очади: Оилавий ҳаёт сирлари...
Оилавий ҳаётда эркак кишининг феъл-атвори, жуфтига бўлган муносабати ва муаммоларни ҳал қилиш услуби кўп жиҳатдан унинг туғма табиатига боғлиқ бўлади. Нумерология ва оила психологияси мутахассисларининг таъкидлашича, эркак киши туғилган ой куни унинг оиладаги етакчилик типини, садоқат даражасини ва кундалик одатларини аниқ кўрсатиб берадиган ноёб белгидир. Кимдир оилада мутлақ «қирол» бўлиб, сўзсиз итоатни талаб қилса, яна кимдир нозик «дипломат» ёки содиқ «устоз» сифатида намоён бўлади. Хўш, турмуш ўртоғингиз ойнинг қайси кунида таваллуд топган ва у билан мустаҳкам бахтли турмуш кечириш учун қандай ёндашув керак? Мақола охирида эса асосий интрига — эркакларнинг оилавий психологик портрети, уларнинг яширин ожизликлари ва оилада тотувликни сақлашнинг барча тафсилотларини маълум қиламиз.
Эркакликнинг турли қирралари: Ўсмирлик қувноқлигидан қироллик салобатигача
Эркакларнинг оиладаги бошқарув услуби туғилган саналарига қараб кескин фарқ қилиши мумкин:
«Абадий ўсмир» (1, 10, 21, 22, 23-саналар): Бу саналларда туғилган эркак билан ҳаёт жуда енгил ва қизиқарли кечади, у ҳар доим қувноқ. Бироқ у жиддий масъулият ва оғир мажбуриятлардан қочишга мойил бўлади;
«Қирол» (4, 8, 11, 15, 16, 19, 26, 30-саналар): Бундай турмуш ўртоқ оилада сўзсиз етакчиликни талаб қилади. Унга қарши чиқиб бўлмайди — унга сўзсиз бўйсуниш ва ҳурмат кўрсатиш оиладаги тинчликнинг бош шартидир;
«Дипломат» (2, 12, 14, 17, 18, 24-саналар): Ўта меҳрибон, ҳар қандай вазиятда тушунишга ҳаракат қиладиган ва мулойим эр. Аммо унинг энг катта камчилиги — муҳим масалаларда ҳаддан ташқари узоқ вақт иккиланиб, қарор қабул қилишидир.
«Эркак кишининг табиатини ўзгартиришга уринишдан кўра, унинг туғма хусусиятларини тушуниб, тўғри йўналтириш оилавий бахтнинг энг қисқа йўлидир», — дея таъкидлашади руҳшунослар.
Гўзаллик ихлосмандлари ва содиқ консерваторлар
Кейинги саналар вакиллари оиладаги муҳит ва қадриятларни ҳар нарсадан устун қўйишади:
«Маликалар харидори» (3, 6, 25, 28-саналар): Ғамхўр, уйдаги шинамлик ва тартибни қадрлайдиган, аёллар нафосатига юксак баҳо берувчи эр. У фақат ўзи муносиб кўрган ҳақиқий «малика»га кўнгил қўяди;
«Мураббий ва устоз» (5, 9, 20, 23, 27, 31-саналар): Доимо ақл ўргатишни яхши кўрадиган, анъаналарга қаттиқ ёпишиб олган бироз зерикарли консерватор. Аммо унинг энг катта ютуғи — беқиёс садоқати ва оилага мутлақ вафодорлигидир.
Асосий ечим ва инқилобчи руҳни уйғотиш сири
Кўпчилик аёлларни қизиқтирган энг муҳим масала — жўшқин, ҳеч қачон бир жойда турмайдиган эркаклар билан қандай тил топишиш мумкинлигидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, 7, 13, 22 ва 29-саналарда туғилган эрлар ҳақиқий давра кўрки ва инқилобчи бўлишади. Улар билан зерикишга ўрин йўқ, аммо бундай эркакни оилада ушлаб туриш учун аёл киши уни доимо ҳайратда қолдириб, янги чўққилар ва қаҳрамонликларга тинимсиз руҳлантириб туриши лозим. Ҳар бир сана эгасининг ўз калити бор, уни топган жуфтлик эса ҳар қандай шароитда мустаҳкам оила қура олади.
Сизнинг турмуш ўртоғингиз қайси санада туғилган ва юқоридаги психологик тасниф унинг оилавий характерига қанчалик мос келди? Сизнинг оилангизда «қирол»ми ёки «дипломат» етакчилик қилади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу қизиқарли оилавий таҳлилни яқинларингиз ҳамда дугоналарингизга улашинг!
…