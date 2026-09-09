Туғилган санаси унинг характерини очади: Оилавий ҳаёт сирлари...

·44·Фойдали
Туғилган санаси унинг характерини очади: Оилавий ҳаёт сирлари...

Оилавий ҳаётда эркак кишининг феъл-атвори, жуфтига бўлган муносабати ва муаммоларни ҳал қилиш услуби кўп жиҳатдан унинг туғма табиатига боғлиқ бўлади. Нумерология ва оила психологияси мутахассисларининг таъкидлашича, эркак киши туғилган ой куни унинг оиладаги етакчилик типини, садоқат даражасини ва кундалик одатларини аниқ кўрсатиб берадиган ноёб белгидир. Кимдир оилада мутлақ «қирол» бўлиб, сўзсиз итоатни талаб қилса, яна кимдир нозик «дипломат» ёки содиқ «устоз» сифатида намоён бўлади. Хўш, турмуш ўртоғингиз ойнинг қайси кунида таваллуд топган ва у билан мустаҳкам бахтли турмуш кечириш учун қандай ёндашув керак? Мақола охирида эса асосий интрига — эркакларнинг оилавий психологик портрети, уларнинг яширин ожизликлари ва оилада тотувликни сақлашнинг барча тафсилотларини маълум қиламиз.

Эркакликнинг турли қирралари: Ўсмирлик қувноқлигидан қироллик салобатигача

Эркакларнинг оиладаги бошқарув услуби туғилган саналарига қараб кескин фарқ қилиши мумкин:

  • «Абадий ўсмир» (1, 10, 21, 22, 23-саналар): Бу саналларда туғилган эркак билан ҳаёт жуда енгил ва қизиқарли кечади, у ҳар доим қувноқ. Бироқ у жиддий масъулият ва оғир мажбуриятлардан қочишга мойил бўлади;

  • «Қирол» (4, 8, 11, 15, 16, 19, 26, 30-саналар): Бундай турмуш ўртоқ оилада сўзсиз етакчиликни талаб қилади. Унга қарши чиқиб бўлмайди — унга сўзсиз бўйсуниш ва ҳурмат кўрсатиш оиладаги тинчликнинг бош шартидир;

  • «Дипломат» (2, 12, 14, 17, 18, 24-саналар): Ўта меҳрибон, ҳар қандай вазиятда тушунишга ҳаракат қиладиган ва мулойим эр. Аммо унинг энг катта камчилиги — муҳим масалаларда ҳаддан ташқари узоқ вақт иккиланиб, қарор қабул қилишидир.

«Эркак кишининг табиатини ўзгартиришга уринишдан кўра, унинг туғма хусусиятларини тушуниб, тўғри йўналтириш оилавий бахтнинг энг қисқа йўлидир», — дея таъкидлашади руҳшунослар.

Гўзаллик ихлосмандлари ва содиқ консерваторлар

Кейинги саналар вакиллари оиладаги муҳит ва қадриятларни ҳар нарсадан устун қўйишади:

  • «Маликалар харидори» (3, 6, 25, 28-саналар): Ғамхўр, уйдаги шинамлик ва тартибни қадрлайдиган, аёллар нафосатига юксак баҳо берувчи эр. У фақат ўзи муносиб кўрган ҳақиқий «малика»га кўнгил қўяди;

  • «Мураббий ва устоз» (5, 9, 20, 23, 27, 31-саналар): Доимо ақл ўргатишни яхши кўрадиган, анъаналарга қаттиқ ёпишиб олган бироз зерикарли консерватор. Аммо унинг энг катта ютуғи — беқиёс садоқати ва оилага мутлақ вафодорлигидир.

Асосий ечим ва инқилобчи руҳни уйғотиш сири

Кўпчилик аёлларни қизиқтирган энг муҳим масала — жўшқин, ҳеч қачон бир жойда турмайдиган эркаклар билан қандай тил топишиш мумкинлигидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, 7, 13, 22 ва 29-саналарда туғилган эрлар ҳақиқий давра кўрки ва инқилобчи бўлишади. Улар билан зерикишга ўрин йўқ, аммо бундай эркакни оилада ушлаб туриш учун аёл киши уни доимо ҳайратда қолдириб, янги чўққилар ва қаҳрамонликларга тинимсиз руҳлантириб туриши лозим. Ҳар бир сана эгасининг ўз калити бор, уни топган жуфтлик эса ҳар қандай шароитда мустаҳкам оила қура олади.

Сизнинг турмуш ўртоғингиз қайси санада туғилган ва юқоридаги психологик тасниф унинг оилавий характерига қанчалик мос келди? Сизнинг оилангизда «қирол»ми ёки «дипломат» етакчилик қилади? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу қизиқарли оилавий таҳлилни яқинларингиз ҳамда дугоналарингизга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ойнинг қайси кунида дунёга келганингиз сиз ҳақингизда нима дейди?Ойнинг қайси кунида дунёга келганингиз сиз ҳақингизда нима дейди?Бугун, 00:32Инсонни «арзон» кўрсатадиган 9 та хавфли одат ва ундан қутулиш йўллариИнсонни «арзон» кўрсатадиган 9 та хавфли одат ва ундан қутулиш йўллариБугун, 00:27Кучли инсонларни бошқалардан ажратиб турувчи 6 та ноодатий одат...Кучли инсонларни бошқалардан ажратиб турувчи 6 та ноодатий одат...Бугун, 00:19Туғилган йил: Рақамлар ортидаги яширин қобилиятлар ва тақдир сирлариТуғилган йил: Рақамлар ортидаги яширин қобилиятлар ва тақдир сирлариБугун, 00:13Ҳаётингиздан чиқариб юбориш керак бўлган 16 тоифа: Руҳий хотиржамлик сирлариҲаётингиздан чиқариб юбориш керак бўлган 16 тоифа: Руҳий хотиржамлик сирлариКеча, 14:29“Кун-тун ишлайман, аммо пул йўқ!”: Нима учун пешона тери катта даромад келтирмайди?“Кун-тун ишлайман, аммо пул йўқ!”: Нима учун пешона тери катта даромад келтирмайди?07.09, 00:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?
Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?
Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!
Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!
Қиммат либос ҳам қутқаролмайди: Инсоннинг обрўсини бир зумда тушириб юборадиган одатлар
Қиммат либос ҳам қутқаролмайди: Инсоннинг обрўсини бир зумда тушириб юборадиган одатлар
Инсоннинг асл характерини аниқлашнинг 5 та олтин қоидаси — ниқобларни фош этиш
Инсоннинг асл характерини аниқлашнинг 5 та олтин қоидаси — ниқобларни фош этиш
Нима учун катта пуллар ҳаммага ҳам келмайди? — Онг остидаги 3 та заҳарли блок
Нима учун катта пуллар ҳаммага ҳам келмайди? — Онг остидаги 3 та заҳарли блок
Туғилган санангиз қандай қиз (йигит)га ошиқ бўлишингизни айтиб беради
Туғилган санангиз қандай қиз (йигит)га ошиқ бўлишингизни айтиб беради
“Кун-тун ишлайман, аммо пул йўқ!”: Нима учун пешона тери катта даромад келтирмайди?
“Кун-тун ишлайман, аммо пул йўқ!”: Нима учун пешона тери катта даромад келтирмайди?