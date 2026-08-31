«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди

·3·Спорт
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди

Аргентиналик юлдуз Лионель Мессининг 39 ёшида миллий терма жамоадаги 20 йиллик фаолиятини якунлагани ҳақидаги шошилинч баёноти бутун дунёда кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Криштиану Роналдунинг яқин дўсти ва таниқли телебошловчи Пирс Морган мазкур воқеага тезкор муносабат билдириб, футбол тарихидаги энг баҳсли мавзу — Месси ва Роналду қарама-қаршилигига чек қўйилганини таъкидлади.

Морганнинг фикрича, миллий терма жамоа миқёсидаги статистик рақамлар 41 ёшли португалиялик юлдузнинг мутлақ устунлигини исботлаб берди.

«Месси — иккинчи, Роналду — биринчи»: Морганнинг кескин баёноти

Пирс Морган ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида миллий жамоалар тарихидаги голлар сонини солиштириб, қуйидаги фикрларни ёзиб қолдирди:

  • Мессининг якуний кўрсаткичи: «Шошилинч хабар. Лионель Месси Аргентина миллий жамоаси сафида жами 125 та гол урган ҳолда термадаги фаолиятини якунлади. Бу — футбол тарихидаги иккинчи энг яхши натижа»;

  • Роналдунинг мутлақ рекорди: «Криштиану Роналду эса Португалия терма жамоаси учун ҳозирга қадар 146 та гол урди. Бу — футбол тарихидаги энг яхши ва етиб бўлмас кўрсаткичдир»;

  • Якуний ҳукм: «Шу билан футбол тарихидаги энг буюк футболчи (GOAT) ким экани ҳақидаги баҳсларга бутунлай нуқта қўйилди».

Терма жамоалардаги тарихий қарама-қаршилик

Икки афсонанинг миллий жамоалар сафидаги узоқ йиллик рақобати рақамларда қуйидагича кўриниш олди:

  • 146 га қарши 125: Роналду халқаро майдондаги голлар сони бўйича дунё рекордини ўзида сақлаб турибди ва 41 ёшида ҳам Португалия сафида тўп тепишда давом этмоқда;

  • Даврнинг якунланиши: Мессининг терма жамоадан кетиши 2006 йилдан буён давом этиб келаётган глобал рақобатнинг халқаро босқичига расман якун ясади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Трансфер бозорида драма: «Ливерпуль» «Сити»нинг £85 млнлик таклифини рад этдиТрансфер бозорида драма: «Ливерпуль» «Сити»нинг £85 млнлик таклифини рад этдиБугун, 22:38Ўзбекистон U-20 Осиё кубоги саралашини ғалаба билан бошлади: Бангладеш мағлуб этилдиЎзбекистон U-20 Осиё кубоги саралашини ғалаба билан бошлади: Бангладеш мағлуб этилдиБугун, 22:27Бир давр якунланди: Месси Аргентина миллий жамоасидан кетганини эълон қилдиБир давр якунланди: Месси Аргентина миллий жамоасидан кетганини эълон қилдиБугун, 21:51Умар Нурмагомедов қаерда хато қилди? UFC афсонаси бу жанг бўйича шов-шувли баёнот бердиУмар Нурмагомедов қаерда хато қилди? UFC афсонаси бу жанг бўйича шов-шувли баёнот бердиБугун, 21:09Лионель Месси тер жамоадаги фаолиятини якунладиЛионель Месси тер жамоадаги фаолиятини якунладиБугун, 20:30Пётр Ян, Двалишвили ёки О’Мэлли? Сонг Ядонгнинг сенсацион ғалабасидан сўнг дивизионда катта интригаПётр Ян, Двалишвили ёки О’Мэлли? Сонг Ядонгнинг сенсацион ғалабасидан сўнг дивизионда катта интригаБугун, 20:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Абдумалик Ёрбутаев Ереванда яна портлади: Доэв нокаутда қолди (видео)
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирди
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)
Ҳусановдан мастер-класс: 97% аниқлик ва 97 марта тўпга тегиниш (видео)