«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Аргентиналик юлдуз Лионель Мессининг 39 ёшида миллий терма жамоадаги 20 йиллик фаолиятини якунлагани ҳақидаги шошилинч баёноти бутун дунёда кенг муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Криштиану Роналдунинг яқин дўсти ва таниқли телебошловчи Пирс Морган мазкур воқеага тезкор муносабат билдириб, футбол тарихидаги энг баҳсли мавзу — Месси ва Роналду қарама-қаршилигига чек қўйилганини таъкидлади.
Морганнинг фикрича, миллий терма жамоа миқёсидаги статистик рақамлар 41 ёшли португалиялик юлдузнинг мутлақ устунлигини исботлаб берди.
«Месси — иккинчи, Роналду — биринчи»: Морганнинг кескин баёноти
Пирс Морган ўзининг ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида миллий жамоалар тарихидаги голлар сонини солиштириб, қуйидаги фикрларни ёзиб қолдирди:
Мессининг якуний кўрсаткичи: «Шошилинч хабар. Лионель Месси Аргентина миллий жамоаси сафида жами 125 та гол урган ҳолда термадаги фаолиятини якунлади. Бу — футбол тарихидаги иккинчи энг яхши натижа»;
Роналдунинг мутлақ рекорди: «Криштиану Роналду эса Португалия терма жамоаси учун ҳозирга қадар 146 та гол урди. Бу — футбол тарихидаги энг яхши ва етиб бўлмас кўрсаткичдир»;
Якуний ҳукм: «Шу билан футбол тарихидаги энг буюк футболчи (GOAT) ким экани ҳақидаги баҳсларга бутунлай нуқта қўйилди».
Терма жамоалардаги тарихий қарама-қаршилик
Икки афсонанинг миллий жамоалар сафидаги узоқ йиллик рақобати рақамларда қуйидагича кўриниш олди:
146 га қарши 125: Роналду халқаро майдондаги голлар сони бўйича дунё рекордини ўзида сақлаб турибди ва 41 ёшида ҳам Португалия сафида тўп тепишда давом этмоқда;
Даврнинг якунланиши: Мессининг терма жамоадан кетиши 2006 йилдан буён давом этиб келаётган глобал рақобатнинг халқаро босқичига расман якун ясади.
…