АҚШда 13 ёшли қизни зўрлаган ўзбекистонлик ҳайдовчи ушланди
АҚШнинг Огаё штатида бир неча йил аввал содир этилган оғир жиноят терговчиларнинг изчил изланишлари натижасида фош этилди. Ҳодисада гумон қилинган юк машинаси ҳайдовчиси Шавкат Абшукуровнинг шахси ДНК таҳлили орқали аниқланган.
Маълум бўлишича, воқеа 2019 йил август ойида содир бўлган. Ўша пайтда 13 ёшли қиз уйидан чиқиб кетганидан сўнг Абшукуров бошқарувидаги юк машинасига чиққан. Тергов маълумотларига кўра, ҳайдовчи қизга нисбатан зўравонлик ишлатган ва уни маълум вақт мажбуран ушлаб турган.
Кейинчалик қизга йўлда таксида кетиши учун 40 доллар берилиб, у қолдириб кетилган.
Жиноят иши бўйича тергов бир неча йил давом этган. 2022 йилда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар телефон маълумотлари, геолокация ва фотосуратлар каби далиллар асосида гумон қилинувчининг шахсини аниқлашга муваффақ бўлган.
Терговдаги энг муҳим далиллардан бири эса ДНК экспертизаси бўлган. Мутахассислар томонидан ўтказилган таҳлил гумон қилинувчининг биологик намунаси жиноят ишидаги далиллар билан мос келишини кўрсатган.
Шундан сўнг Абшукуров 2022 йилда қўлга олинган.
Орадан бир неча йил ўтган бўлса-да, терговчилар томонидан замонавий технологиялар ва биологик экспертизанинг қўлланилиши жиноятда гумон қилинган шахсни аниқлаш имконини берган.
…