Футбол тарихидаги энг кутилган мўъжиза: Месси ва Роналду бир жамоада ўйнайди!
Жаҳон футболи тарихидаги энг буюк ва муросасиз рақобат рамзлари — Лионель Месси ҳамда Криштиану Роналду фаолияти давомида илк бор битта клуб либосида майдонга тушиши мумкин. Аргентина миллий терма жамоаси ва «Манчестер Юнайтед»нинг собиқ ҳужумчиси Карлос Тевес ҳар икки сайёра юлдузини бир жамоа сафида тўп тепишга кўндирганини расман эълон қилди. Бутун дунё миллионлаб мухлислари йиллар давомида орзу қилган ушбу тарихий воқелик футбол оламини ларзага келтирмоқда. Хўш, ушбу афсонавий тўқнашув қачон ва қайси стадионда бўлиб ўтади ҳамда Тевес бу икки рақибни бирлаштиришга қандай эришди? Мақола охирида эса асосий интрига — тарихий хайрлашув ўйини тафсилотлари ва юлдузларнинг розилиги олинган суҳбатнинг барча тафсилотларини маълум қиламиз.
Афсоналар билан муштарак ўтмиш ва Тевеснинг ноёб мавқеи
Карлос Тевес жаҳон футболида Месси ва Роналду билан бир вақтда елкама-елка тўп сурган саноқли бахтли футболчилардан бири ҳисобланади:
Лео билан терма жамоадаги ҳамкорлик: Аргентиналик форвард 2005 йилдан 2015 йилга қадар Аргентина миллий терма жамоаси сафида Месси билан бир ҳужум чизиғида ҳаракат қилган;
Криштиану билан Англиядаги муваффақият: 2007 йилдан 2009 йилгача Тевес «Манчестер Юнайтед» клубида Роналду билан бир жамоада тўп суриб, Англия ва Европа майдонларида улкан ғалабаларни нишонлаган;
Дўстона ришталар: Ҳар икки юлдуз билан сақланиб қолган самимий дўстлик айнан Тевесга ушбу мисли кўрилмаган ташаббусни илгари суриш имконини берди.
«Мен доимо Криштиану ва Леони бир жамоада кўришни орзу қилганман. Улар барча даврларнинг энг улуғ футболчилари. Бутун дунё ниҳоят ушбу мўъжизани кўриши керак», — дейди Карлос Тевес.
Тарихий баҳс мезбони: Афсонавий «Ла Бомбонера» ва декабрь режаси
Ушбу ноёб учрашувни ўтказиш бўйича барча ташкилий тафсилотлар белгилаб олинди:
Маросим сабаби: Гап 42 ёшли Карлос Тевеснинг расмий хайрлашув ўйини ҳақида бормоқда;
Ўтказилиш вақти: Мазкур оламшумул тадбир жорий йилнинг декабрь ойига режалаштирилган;
Афсонавий стадион: Баҳс Аргентина футболининг рамзи бўлган, Буэнос-Айрес шаҳрида жойлашган машҳур «Ла Бомбонера» аренасида бўлиб ўтади.
Асосий ечим ва юлдузларнинг тарихий розилиги
Кўпчилик футбол ишқибозларини қизиқтирган энг муҳим масала — йиллар давомида рақобатлашган бу икки гигант бир либосда ўйнашга қандай рози бўлганидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, Карлос Тевес ҳар икки даҳо билан шахсан боғланиб, музокара олиб борган. У Роналдуга: «Хайрлашув ўйинимда сен ва Лео бир жамоада бўлишингизни истайман, бутун дунё ушбу мўъжизани кўрсин», дея мурожаат қилганида, Криштиану дарҳол келишини тасдиқлаган. Леони кўндириш ҳам ҳеч қандай қийинчилик туғдирмаган. Натижада, декабрь ойида футбол ихлосмандлари Месси ва Роналдунинг бир жамоа сафида майдонга тушишидек тарихий ҳодисанинг гувоҳига айланади.
Сизнингча, Лионель Месси ва Криштиану Роналдунинг бир жамоа либосида тўп суриши улар ўртасидаги кўп йиллик рақобатга чиройли нуқта қўя оладими? Ушбу хайрлашув учрашувида бу икки афсона бир-бирига голли пас беришини тасаввур қила оласизми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу тарихий сенсацион янгиликни барча футбол ихлосмандларига улашинг!
…