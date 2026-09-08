Футбол тарихидаги энг кутилган мўъжиза: Месси ва Роналду бир жамоада ўйнайди!

·15·Спорт
Футбол тарихидаги энг кутилган мўъжиза: Месси ва Роналду бир жамоада ўйнайди!

Жаҳон футболи тарихидаги энг буюк ва муросасиз рақобат рамзлари — Лионель Месси ҳамда Криштиану Роналду фаолияти давомида илк бор битта клуб либосида майдонга тушиши мумкин. Аргентина миллий терма жамоаси ва «Манчестер Юнайтед»нинг собиқ ҳужумчиси Карлос Тевес ҳар икки сайёра юлдузини бир жамоа сафида тўп тепишга кўндирганини расман эълон қилди. Бутун дунё миллионлаб мухлислари йиллар давомида орзу қилган ушбу тарихий воқелик футбол оламини ларзага келтирмоқда. Хўш, ушбу афсонавий тўқнашув қачон ва қайси стадионда бўлиб ўтади ҳамда Тевес бу икки рақибни бирлаштиришга қандай эришди? Мақола охирида эса асосий интрига — тарихий хайрлашув ўйини тафсилотлари ва юлдузларнинг розилиги олинган суҳбатнинг барча тафсилотларини маълум қиламиз.

Афсоналар билан муштарак ўтмиш ва Тевеснинг ноёб мавқеи

Карлос Тевес жаҳон футболида Месси ва Роналду билан бир вақтда елкама-елка тўп сурган саноқли бахтли футболчилардан бири ҳисобланади:

  • Лео билан терма жамоадаги ҳамкорлик: Аргентиналик форвард 2005 йилдан 2015 йилга қадар Аргентина миллий терма жамоаси сафида Месси билан бир ҳужум чизиғида ҳаракат қилган;

  • Криштиану билан Англиядаги муваффақият: 2007 йилдан 2009 йилгача Тевес «Манчестер Юнайтед» клубида Роналду билан бир жамоада тўп суриб, Англия ва Европа майдонларида улкан ғалабаларни нишонлаган;

  • Дўстона ришталар: Ҳар икки юлдуз билан сақланиб қолган самимий дўстлик айнан Тевесга ушбу мисли кўрилмаган ташаббусни илгари суриш имконини берди.

«Мен доимо Криштиану ва Леони бир жамоада кўришни орзу қилганман. Улар барча даврларнинг энг улуғ футболчилари. Бутун дунё ниҳоят ушбу мўъжизани кўриши керак», — дейди Карлос Тевес.

Тарихий баҳс мезбони: Афсонавий «Ла Бомбонера» ва декабрь режаси

Ушбу ноёб учрашувни ўтказиш бўйича барча ташкилий тафсилотлар белгилаб олинди:

  • Маросим сабаби: Гап 42 ёшли Карлос Тевеснинг расмий хайрлашув ўйини ҳақида бормоқда;

  • Ўтказилиш вақти: Мазкур оламшумул тадбир жорий йилнинг декабрь ойига режалаштирилган;

  • Афсонавий стадион: Баҳс Аргентина футболининг рамзи бўлган, Буэнос-Айрес шаҳрида жойлашган машҳур «Ла Бомбонера» аренасида бўлиб ўтади.

Асосий ечим ва юлдузларнинг тарихий розилиги

Кўпчилик футбол ишқибозларини қизиқтирган энг муҳим масала — йиллар давомида рақобатлашган бу икки гигант бир либосда ўйнашга қандай рози бўлганидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, Карлос Тевес ҳар икки даҳо билан шахсан боғланиб, музокара олиб борган. У Роналдуга: «Хайрлашув ўйинимда сен ва Лео бир жамоада бўлишингизни истайман, бутун дунё ушбу мўъжизани кўрсин», дея мурожаат қилганида, Криштиану дарҳол келишини тасдиқлаган. Леони кўндириш ҳам ҳеч қандай қийинчилик туғдирмаган. Натижада, декабрь ойида футбол ихлосмандлари Месси ва Роналдунинг бир жамоа сафида майдонга тушишидек тарихий ҳодисанинг гувоҳига айланади.

Сизнингча, Лионель Месси ва Криштиану Роналдунинг бир жамоа либосида тўп суриши улар ўртасидаги кўп йиллик рақобатга чиройли нуқта қўя оладими? Ушбу хайрлашув учрашувида бу икки афсона бир-бирига голли пас беришини тасаввур қила оласизми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу тарихий сенсацион янгиликни барча футбол ихлосмандларига улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арман Царукян Ислам Махачев ортидан юқори вазнга чиқишдан бош тортдиАрман Царукян Ислам Махачев ортидан юқори вазнга чиқишдан бош тортдиКеча, 23:57Сонг Ядонг Пётр Янга очиқ жанг таклиф қилди: «Реваншда уни албатта нокаут қиламан!»Сонг Ядонг Пётр Янга очиқ жанг таклиф қилди: «Реваншда уни албатта нокаут қиламан!»Кеча, 23:52ЕЧЛ стартида голлар ёмғири: «Астон Вилла» Бельгияда иродали ғалабага эришдиЕЧЛ стартида голлар ёмғири: «Астон Вилла» Бельгияда иродали ғалабага эришдиКеча, 23:44Наоя Иноуэ карьерасидаги сўнгги катта мақсадини очиқлади...Наоя Иноуэ карьерасидаги сўнгги катта мақсадини очиқлади...Кеча, 23:30«Олтин тўп»га даъвогарлар сони бўйича жаҳон рекорди янгиланди!«Олтин тўп»га даъвогарлар сони бўйича жаҳон рекорди янгиланди!Кеча, 23:25Расман: «Нефтчи» бразилиялик ҳимоячи билан шартнома имзоладиРасман: «Нефтчи» бразилиялик ҳимоячи билан шартнома имзоладиКеча, 23:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди