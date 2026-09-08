ЕЧЛ стартида голлар ёмғири: «Астон Вилла» Бельгияда иродали ғалабага эришди
Европа Чемпионлар лигаси 2026/2027 йилги мавсумининг 1-тури шиддатли ва кутилмаган натижалар билан расман старт олди. Қитъанинг бош клублар мусобақасидан ўрин олган дастлабки икки тўқнашув якунига етиб, мухлисларга ҳақиқий футбол драматизмини тақдим этди. Англиянинг «Астон Вилла» жамоаси Бельгия сафарида «Брюгге» билан голларга бой, муросасиз баҳс олиб борган бўлса, Грецияда маҳаллий АЕК клуби Австриянинг ЛАСК жамоасини қабул қилди. Хўш, Бельгиядаги 5 та гол урилган беллашувда ғалабани ким таъминлади ва Афинадаги баҳс тақдирини қайси дақиқа ҳал қилди? Мақола охирида эса асосий интрига — тўқнашувларда киритилган голлар муаллифлари ва жамоаларнинг тўлиқ таркиблари бўйича барча тафсилотларни маълум қиламиз.
Бельгиядаги 5 та голли драма ва инглизларнинг муҳим муваффақияти
«Брюгге» майдонидаги қарама-қаршилик дастлабки дақиқалардан бошлаб очиқ ва ҳужумкор руҳда кечди:
Тезкор голлар алмашинуви: Учрашувнинг 11-дақиқасидаёқ Жон Макгинн ҳисобни очган бўлса, мезбонлардан Ветлесен 19-дақиқада орадаги фарқни йўққа чиқарди;
Биринчи бўлимдаги ҳал қилувчи зарба: Буэндиянинг 22-дақиқадаги ва Жексоннинг 43-дақиқада киритган тўплари инглиз грандини танаффусга ишончли устунлик билан олиб чиқди;
Пенальти ва интрига: Иккинчи бўлимда бельгияликлар таслим бўлишни истамай, 61-дақиқада Тресолдининг 11 метрлик жарима зарбасидан урган голи орқали ҳисобни қисқартирди, бироқ якунда «Астон Вилла» 3:2 ҳисобидаги муҳим сафар ғалабасини сақлаб қолди.
«Еврокубокларда ҳар бир сафар ўйинида 3 очко олиш турнир жадвалидаги мувозанат учун ҳал қилувчи рол ўйнайди», — дейилади ўйин якунлари бўйича берилган таҳлилларда.
Афинадаги кескин кураш ва минимал ғалаба
Куннинг иккинчи беллашувида Греция вакили ўз майдонидаги устунликдан унумли фойдалана олди:
Мариннинг ҳал қилувчи зарбаси: АЕК ва ЛАСК ўртасидаги баҳс тақдири 21-дақиқада ҳал бўлди — Марин томонидан киритилган ягона гол мезбонларга олтинга тенг уч очкони келтирди;
Австрияликларнинг жавобсиз ҳужумлари: ЛАСК мувозанатни тиклаш учун қанчалик уринмасин, грекларнинг тартибли ҳимоясини ёриб ўта олмади ва ўйин 1:0 ҳисобида АЕК фойдасига якунланди.
Асосий ечим ва протокол кўрсаткичлари
Кўпчилик ишқибозларни қизиқтирган энг муҳим жиҳат — беллашувларнинг аниқ протоколи ва майдонга тушган ўйинчилар рўйхатидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, «Брюгге» – «Астон Вилла» (2:3) баҳсида голларни мезбонлардан Ветлесен (19) ва Тресолди (61, пенальти), меҳмонлардан Макгинн (11), Буэндия (22) ҳамда Жексон (43) киритди. Инглизлар сафида Сузуки, Линдёлеф, Торрес, Ван-Биссака, Гомес, Ҳеммингс, Камара каби етакчилар тўлиқ ҳаракат қилди. Иккинчи ўйинда эса АЕК 21-дақиқадаги гол эвазига ЛАСК устидан 1:0 ҳисобида зафар қучиб, гуруҳдаги иштирокини кўтаринки нотада бошлади.
Сизнингча, «Астон Вилла»нинг Бельгиядаги бундай қийин ва сермаҳсул ғалабаси жамоанинг ушбу мавсумдаги плей-офф имкониятларига қандай баҳо беради? Дастлабки турнинг ушбу натижаларини қандай баҳолайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим футбол янгилигини барча спорт мухлисларига улашинг!
…