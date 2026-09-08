ЕЧЛ стартида голлар ёмғири: «Астон Вилла» Бельгияда иродали ғалабага эришди

·0·Спорт
ЕЧЛ стартида голлар ёмғири: «Астон Вилла» Бельгияда иродали ғалабага эришди

Европа Чемпионлар лигаси 2026/2027 йилги мавсумининг 1-тури шиддатли ва кутилмаган натижалар билан расман старт олди. Қитъанинг бош клублар мусобақасидан ўрин олган дастлабки икки тўқнашув якунига етиб, мухлисларга ҳақиқий футбол драматизмини тақдим этди. Англиянинг «Астон Вилла» жамоаси Бельгия сафарида «Брюгге» билан голларга бой, муросасиз баҳс олиб борган бўлса, Грецияда маҳаллий АЕК клуби Австриянинг ЛАСК жамоасини қабул қилди. Хўш, Бельгиядаги 5 та гол урилган беллашувда ғалабани ким таъминлади ва Афинадаги баҳс тақдирини қайси дақиқа ҳал қилди? Мақола охирида эса асосий интрига — тўқнашувларда киритилган голлар муаллифлари ва жамоаларнинг тўлиқ таркиблари бўйича барча тафсилотларни маълум қиламиз.

Бельгиядаги 5 та голли драма ва инглизларнинг муҳим муваффақияти

«Брюгге» майдонидаги қарама-қаршилик дастлабки дақиқалардан бошлаб очиқ ва ҳужумкор руҳда кечди:

  • Тезкор голлар алмашинуви: Учрашувнинг 11-дақиқасидаёқ Жон Макгинн ҳисобни очган бўлса, мезбонлардан Ветлесен 19-дақиқада орадаги фарқни йўққа чиқарди;

  • Биринчи бўлимдаги ҳал қилувчи зарба: Буэндиянинг 22-дақиқадаги ва Жексоннинг 43-дақиқада киритган тўплари инглиз грандини танаффусга ишончли устунлик билан олиб чиқди;

  • Пенальти ва интрига: Иккинчи бўлимда бельгияликлар таслим бўлишни истамай, 61-дақиқада Тресолдининг 11 метрлик жарима зарбасидан урган голи орқали ҳисобни қисқартирди, бироқ якунда «Астон Вилла» 3:2 ҳисобидаги муҳим сафар ғалабасини сақлаб қолди.

«Еврокубокларда ҳар бир сафар ўйинида 3 очко олиш турнир жадвалидаги мувозанат учун ҳал қилувчи рол ўйнайди», — дейилади ўйин якунлари бўйича берилган таҳлилларда.

Афинадаги кескин кураш ва минимал ғалаба

Куннинг иккинчи беллашувида Греция вакили ўз майдонидаги устунликдан унумли фойдалана олди:

  • Мариннинг ҳал қилувчи зарбаси: АЕК ва ЛАСК ўртасидаги баҳс тақдири 21-дақиқада ҳал бўлди — Марин томонидан киритилган ягона гол мезбонларга олтинга тенг уч очкони келтирди;

  • Австрияликларнинг жавобсиз ҳужумлари: ЛАСК мувозанатни тиклаш учун қанчалик уринмасин, грекларнинг тартибли ҳимоясини ёриб ўта олмади ва ўйин 1:0 ҳисобида АЕК фойдасига якунланди.

Асосий ечим ва протокол кўрсаткичлари

Кўпчилик ишқибозларни қизиқтирган энг муҳим жиҳат — беллашувларнинг аниқ протоколи ва майдонга тушган ўйинчилар рўйхатидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, «Брюгге» – «Астон Вилла» (2:3) баҳсида голларни мезбонлардан Ветлесен (19) ва Тресолди (61, пенальти), меҳмонлардан Макгинн (11), Буэндия (22) ҳамда Жексон (43) киритди. Инглизлар сафида Сузуки, Линдёлеф, Торрес, Ван-Биссака, Гомес, Ҳеммингс, Камара каби етакчилар тўлиқ ҳаракат қилди. Иккинчи ўйинда эса АЕК 21-дақиқадаги гол эвазига ЛАСК устидан 1:0 ҳисобида зафар қучиб, гуруҳдаги иштирокини кўтаринки нотада бошлади.

Сизнингча, «Астон Вилла»нинг Бельгиядаги бундай қийин ва сермаҳсул ғалабаси жамоанинг ушбу мавсумдаги плей-офф имкониятларига қандай баҳо беради? Дастлабки турнинг ушбу натижаларини қандай баҳолайсиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим футбол янгилигини барча спорт мухлисларига улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Наоя Иноуэ карьерасидаги сўнгги катта мақсадини очиқлади...Наоя Иноуэ карьерасидаги сўнгги катта мақсадини очиқлади...Бугун, 23:30«Олтин тўп»га даъвогарлар сони бўйича жаҳон рекорди янгиланди!«Олтин тўп»га даъвогарлар сони бўйича жаҳон рекорди янгиланди!Бугун, 23:25Расман: «Нефтчи» бразилиялик ҳимоячи билан шартнома имзоладиРасман: «Нефтчи» бразилиялик ҳимоячи билан шартнома имзоладиБугун, 23:20«Реал Мадрид» – «Интер» супербаҳсининг расмий таркиблари эълон қилинди«Реал Мадрид» – «Интер» супербаҳсининг расмий таркиблари эълон қилиндиБугун, 23:12«Манчестер Сити»нинг «Порту»га қарши расмий таркиби эълон қилинди«Манчестер Сити»нинг «Порту»га қарши расмий таркиби эълон қилиндиБугун, 23:11Ўзбекистон бокс термаси Японияга кутилмаган таркиб билан жўнаб кетди!Ўзбекистон бокс термаси Японияга кутилмаган таркиб билан жўнаб кетди!Бугун, 22:12
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди