Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ

·1·Маданият
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ

Аргентиналик машҳур футболчи Лионель Мессининг рафиқаси Антонела Рокуссо айни кунларда Нью-Йорк шаҳрида ўтказилаётган нуфузли US Open теннис турнирига ташриф буюрди. У мазкур йирик спорт мусобақасидаги ташрифи давомида аренадан олинган бир қатор суратларни ижтимоий тармоқлардаги шахсий саҳифалари орқали мухлислари билан бўлишди.

Антонела Рокуссонинг турнир муҳитида тушган суратлари қисқа вақт ичида унинг обуначилари эътиборини тортди. Пост остида мухлислар томонидан турли илиқ фикр ва изоҳлар қолдирилди.

Бироқ ушбу публикацияга ёзилган изоҳлар орасида португалиялик машҳур ҳужумчи Криштиану Роналдунинг турмуш ўртоғи Жоржина Родригеснинг муносабати алоҳида қизиқиш уйғотди.

Жоржина Родригес Антонела Рокуссо жойлаган сурат остида ўз фикрини қисқа ва самимий тарзда билдириб, “Қандай гўзал”, дея изоҳ қолдирди.

Antonela Roccuzzo US Open tennis korti fonida suratga tushgan.

Ушбу оддий ва илиқ муносабат ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари диққатидан четда қолмади. Зеро, футбол оламида Лионель Месси ва Криштиану Роналду номлари кўп йиллардан буён ўзига хос рақобат билан бирга тилга олинади. Шу боис уларнинг оила аъзолари ўртасидаги бундай самимий муносабат ҳам футбол мухлисларида қизиқиш уйғотди.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рашид Холиқов учинчи ўғлини уйлантирмоқдаРашид Холиқов учинчи ўғлини уйлантирмоқдаБугун, 18:27Жаҳон юлдузи Сара Брайтман Ўзбекистон мустақиллиги байрамида саҳнага чиқдиЖаҳон юлдузи Сара Брайтман Ўзбекистон мустақиллиги байрамида саҳнага чиқдиБугун, 15:16Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирдиФеруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирдиБугун, 12:17Кўп саёҳат қилган Юлдуз Ражабова кутилмаган жавоб бердиКўп саёҳат қилган Юлдуз Ражабова кутилмаган жавоб бердиБугун, 11:55«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)«Ҳеч ўйламасдим»: Нилуфар Усмонова ва Азиз Юлдашев янги дуэт тақдим этди (соундтраcк)Бугун, 06:21Нега Кубаева? Дилноза Кубаева фамилияси ортидаги қизиқ воқеани сўзлаб берди (видео)Нега Кубаева? Дилноза Кубаева фамилияси ортидаги қизиқ воқеани сўзлаб берди (видео)Бугун, 05:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Райҳон Уласенова ўғлининг тўйида Азизбек билан вальсга тушди
Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетди
Раъно Шодиева: даволанишимга 500 минг доллардан кўпроқ пул кетди