Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Аргентиналик машҳур футболчи Лионель Мессининг рафиқаси Антонела Рокуссо айни кунларда Нью-Йорк шаҳрида ўтказилаётган нуфузли US Open теннис турнирига ташриф буюрди. У мазкур йирик спорт мусобақасидаги ташрифи давомида аренадан олинган бир қатор суратларни ижтимоий тармоқлардаги шахсий саҳифалари орқали мухлислари билан бўлишди.
Антонела Рокуссонинг турнир муҳитида тушган суратлари қисқа вақт ичида унинг обуначилари эътиборини тортди. Пост остида мухлислар томонидан турли илиқ фикр ва изоҳлар қолдирилди.
Бироқ ушбу публикацияга ёзилган изоҳлар орасида португалиялик машҳур ҳужумчи Криштиану Роналдунинг турмуш ўртоғи Жоржина Родригеснинг муносабати алоҳида қизиқиш уйғотди.
Жоржина Родригес Антонела Рокуссо жойлаган сурат остида ўз фикрини қисқа ва самимий тарзда билдириб, “Қандай гўзал”, дея изоҳ қолдирди.
Ушбу оддий ва илиқ муносабат ижтимоий тармоқ фойдаланувчилари диққатидан четда қолмади. Зеро, футбол оламида Лионель Месси ва Криштиану Роналду номлари кўп йиллардан буён ўзига хос рақобат билан бирга тилга олинади. Шу боис уларнинг оила аъзолари ўртасидаги бундай самимий муносабат ҳам футбол мухлисларида қизиқиш уйғотди.
…