Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди

·54·Маданият
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди

Актриса ва блогер Зебо Рахимова “Афиша”га берган интервюсида саёҳатлари учун маблағни қаердан топиши ва бошқаларга саёҳат қилиш бўйича қандай тавсия бериши ҳақида гапирди.

Унинг айтишича, хорижий сафарлари учун асосий даромад манбаи реклама ҳисобланади. Зебо Рахимова Instagram ёки YouTube'даги кўришлар учун тўғридан-тўғри пул олмаслигини таъкидлади.

“Мен саёҳатларим учун пулни рекламалардан топаман. Менинг асосий даромад манбаим шу. Instagram ёки YouTube кўришлар учун пул тўламайди. Шунчаки рекламалардан даромад қиламан ва шу маблағ ҳисобидан саёҳат қиламан”, — деди актриса.

Блогер саёҳат қилишни истаганларга ҳам даромадининг бир қисмини олдиндан жамғариб боришни тавсия қилди.

“Топган пулини ҳар хил кераксиз нарсаларга сарфламасдан, саёҳат учун йиғса, Худо хоҳласа, саёҳат қилиш мумкин. Ҳозир бунинг имкониятлари жуда кўп. Ҳатто бўлиб тўлаш орқали ҳам саёҳат қилиш мумкин. Албатта, кейинчалик молиявий қийинчиликка тушиб қолмайдиган бўлса, шундай имкониятлардан фойдаланиш мумкин”, — дея фикр билдирди Зебо Рахимова.

Суҳбат давомида ундан ҳозиргача нечта давлатга саёҳат қилгани ва йил якунигача бу рақамни нечага етказмоқчи экани ҳам сўралди.

Актриса ҳозиргача 32 та давлатга борганини маълум қилди. У йил охиригача ушбу кўрсаткични 40 тага етказишни режалаштираётганини айтди.

“Ҳозирча 32 та давлатга бордим. Худо хоҳласа, йил охиригача 40 та қилиш ниятим бор. Лекин 50 тага етказиш қийин бўлса керак”, — деди у.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Зебо Рахимова 23 ёшини Парижда қарши олди (видео)Зебо Рахимова 23 ёшини Парижда қарши олди (видео)Бугун, 10:22 Юлдуз Турдиева олган “Ўзбекистон халқ артисти” унвонини ота-онасига топширди (видео) Юлдуз Турдиева олган “Ўзбекистон халқ артисти” унвонини ота-онасига топширди (видео)Бугун, 09:54«Гарри Поттер» сериали учун янги трейлер чиқди (видео)«Гарри Поттер» сериали учун янги трейлер чиқди (видео)Бугун, 07:43Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутдиЮлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутдиКеча, 15:25Хонанда Рашид Холиқовнинг учинчи ўғли Темур кимга уйланмоқда? (видео)Хонанда Рашид Холиқовнинг учинчи ўғли Темур кимга уйланмоқда? (видео)01.09, 10:59Болливуд қироли Шоҳрух Хон Ўзбекистонга келиши мумкинБолливуд қироли Шоҳрух Хон Ўзбекистонга келиши мумкин01.09, 09:01
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди
Феруза Норматова 200 килолик улкан торти билан ҳайратлантирди