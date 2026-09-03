Роналду ўғлининг бир ҳафтада 9 млн доллар сарфлаганидан шокда қолгани айтилмоқда
Португалиялик футбол юлдузи Криштиану Роналдунинг 16 ёшли ўғли бир ҳафта давомида кредит карта орқали 9 миллион доллардан ортиқ маблағ сарфлагани ҳақида хабар тарқалди. Бу ҳақда Туркиянинг “Haberler” нашри ёзди.
Нашр маълумотига кўра, Роналду маълум вақт давомида ўғлига ўз кредит картасидан фойдаланишга рухсат берган. Бироқ банк ҳисобварағида 1,8 миллион долларлик транзакцияни кўргач, футболчи харажатларни текширишга қарор қилган.
Текширув давомида ўғли бир ҳафта ичида суперкарлар ва бошқа қимматбаҳо буюмларга жами 9 миллион доллардан ортиқ маблағ сарфлагани аниқлангани даъво қилинган.
Шундан сўнг Роналду ўз жамоасига қўнғироқ қилиб, кредит картасини блоклатгани ва ўғлининг ҳисобларига кириш имкониятини чеклагани айтилмоқда.
Бироқ ушбу маълумотлар ҳозирча Криштиану Роналду ёки унинг вакиллари томонидан расман тасдиқланмаган.
Маълумот учун, Криштиану Роналду Жуниор отаси сингари футбол билан шуғулланади ва “Ал-Наср” ёшлар тизимида фаолият юритади.
…