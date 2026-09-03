Роналду ўғлининг бир ҳафтада 9 млн доллар сарфлаганидан шокда қолгани айтилмоқда

·5·Дунё
Роналду ўғлининг бир ҳафтада 9 млн доллар сарфлаганидан шокда қолгани айтилмоқда

Португалиялик футбол юлдузи Криштиану Роналдунинг 16 ёшли ўғли бир ҳафта давомида кредит карта орқали 9 миллион доллардан ортиқ маблағ сарфлагани ҳақида хабар тарқалди. Бу ҳақда Туркиянинг “Haberler” нашри ёзди.

Нашр маълумотига кўра, Роналду маълум вақт давомида ўғлига ўз кредит картасидан фойдаланишга рухсат берган. Бироқ банк ҳисобварағида 1,8 миллион долларлик транзакцияни кўргач, футболчи харажатларни текширишга қарор қилган.

Текширув давомида ўғли бир ҳафта ичида суперкарлар ва бошқа қимматбаҳо буюмларга жами 9 миллион доллардан ортиқ маблағ сарфлагани аниқлангани даъво қилинган.

Шундан сўнг Роналду ўз жамоасига қўнғироқ қилиб, кредит картасини блоклатгани ва ўғлининг ҳисобларига кириш имкониятини чеклагани айтилмоқда.

Бироқ ушбу маълумотлар ҳозирча Криштиану Роналду ёки унинг вакиллари томонидан расман тасдиқланмаган.

Маълумот учун, Криштиану Роналду Жуниор отаси сингари футбол билан шуғулланади ва “Ал-Наср” ёшлар тизимида фаолият юритади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Карачида ғойиб бўлган чақалоқ ишида кутилмаган ҳақиқат очилдиКарачида ғойиб бўлган чақалоқ ишида кутилмаган ҳақиқат очилдиБугун, 14:20Канаданинг сув омборида сирли орол пайдо бўлиб, ғойиб бўлдиКанаданинг сув омборида сирли орол пайдо бўлиб, ғойиб бўлдиБугун, 13:59Белгача сув босган черковда келин никоҳдан ўтдиБелгача сув босган черковда келин никоҳдан ўтдиБугун, 13:34«Осмонни ёпиш» таҳдидига жавоб тайёр: Зеленскийнинг баёнотларига муносабат билдирилди«Осмонни ёпиш» таҳдидига жавоб тайёр: Зеленскийнинг баёнотларига муносабат билдирилдиБугун, 11:15Мисрлик насроний йигит Умра йўлланмасини қўшнисига совға қилдиМисрлик насроний йигит Умра йўлланмасини қўшнисига совға қилдиБугун, 10:47Лейпцигдаги диверсия можароси: ЕИ россияликларга виза беришни кескин қисқартирмоқчиЛейпцигдаги диверсия можароси: ЕИ россияликларга виза беришни кескин қисқартирмоқчиБугун, 07:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Роналдунинг аср тўйи: маросим ўтказиладиган жой ва тафсилотлар
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Электр устунига чиққан улкан илон электр токи уриши оқибатида ҳалок бўлди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Лойга ботган қишлоқ болаларининг қувноқ ўйини тармоқларни забт этди
Ер мукаммал шар шаклида эмас: NASA Ернинг ҳақиқий шаклини намойиш этди
Ер мукаммал шар шаклида эмас: NASA Ернинг ҳақиқий шаклини намойиш этди
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида
2,71 метрлик соч: бўйидан ҳам узун сочи билан танилган аёл яна эътибор марказида