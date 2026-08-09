Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Туғилган сана билан боғлиқ иқтидорлар ҳақидаги руҳий-нумерологик талқинлар илмий ташхис ёки исботланган хулоса ҳисобланмайди. 1–5 саналарда туғилганлар руҳий таянч берувчи, 6–10 саналарда туғилганлар яраштирувчи, 11–15 саналарда туғилганлар етакчилик қобилияти кучли инсонлар сифатида талқин қилинади.
Айрим инсонлар бир оғиз гапи билан бошқани тинчлантира олади, кимдир низоларни осон ҳал қилади, яна кимдир атрофдагиларни ортидан эргаштириш қобилиятига эга. Руҳий-нумерологик талқинларда бундай хусусиятлар туғилган кун билан ҳам боғланади.
Қуйидаги рўйхатда ойнинг қайси санасида туғилганингизни топинг. Таърифлар илмий ташхис эмас, аммо ўзингизнинг кучли жиҳатларингиз ҳақида ўйлаб кўриш учун қизиқ нуқтаи назар бериши мумкин.
1–5 сана — «Қалб нури»
Ойнинг 1, 2, 3, 4 ёки 5-кунида туғилганлар бошқаларга руҳий таянч бўла оладиган инсонлар сифатида талқин қилинади.
Уларнинг асосий кучи — сўз.
Қийин вазиятда кимгадир тўғри гапни айтиш, умид бериш ёки шунчаки эшитиш орқали инсонни енгиллатиш уларга табиий келиши мумкин.
Бундай одамлар кўпинча:
— яқинларини руҳлантиради;
— одамлар дардини сабр билан эшитади;
— муносабатларда илиқлик яратади;
— қаттиққўлликдан кўра меҳр билан таъсир қилади.
Уларнинг заиф нуқтаси эса бошқаларнинг муаммосини ҳаддан ташқари ўз юрагига яқин олиш бўлиши мумкин.
6–10 сана — яраштириш қобилияти
6, 7, 8, 9 ва 10-саналарда туғилганларга низоли вазиятда икки томонни ҳам тушуниш қобилияти хос, деб қаралади.
Бошқалар «ким ҳақ?» деб тортишганда, улар кўпроқ:
«Қандай қилиб буни ҳал қиламиз?»
деган саволга жавоб қидиради.
Улар оила, дўстлар ёки иш жамоасида келишмовчиликларни юмшатиб, одамларни яна бир стол атрофига йиғишга қодир бўлиши мумкин.
Бироқ доим ҳаммани яраштиришга уринишнинг хавфи бор: инсон ўз эҳтиёжларини унутиб, бошқаларнинг тинчлиги учун ортиқча масъулиятни зиммасига олиши мумкин.
11–15 сана — «Юракдаги олов»
11, 12, 13, 14 ва 15-саналарда туғилганлар етакчилик энергияси кучли инсонлар сифатида тасвирланади.
Улар ғояга ишонса, фақат ўзини эмас, атрофдагиларни ҳам ҳаракатга келтира олади.
Бундай характерда:
— кучли ирода;
— иштиёқ;
— қатъият;
— одамларни илҳомлантириш;
— ташаббусни ўз қўлига олиш хусусияти кўпроқ намоён бўлиши мумкин.
Лекин кучли энергиянинг иккинчи томони ҳам бор: шошқалоқлик ёки ҳамманинг ҳам худди ўзидек тез ҳаракат қилишини кутиш муносабатларда босим пайдо қилиши мумкин.
16–20 сана — «Ер донолиги»
16, 17, 18, 19 ва 20-саналарда туғилганлар ҳаётий масалаларни амалий кўз билан кўра оладиган инсонлар қаторига киритилади.
Улар ҳавойи гапдан кўра натижани яхши кўради.
Пул, уй-рўзғор, иш, режа ёки мураккаб ҳаётий қарорларда бошқалар улардан маслаҳат сўраши мумкин.
Уларнинг кучли жиҳати:
— детални кўриш;
— хавфни олдиндан сезиш;
— амалий ечим топиш;
— бошқалар эътибор бермаган майда белгиларни пайқаш.
Шу боис улар баъзан «ичим сезганди» деган жумлани бошқалардан кўра кўпроқ ишлатиши мумкин.
21–25 сана — ҳамдардлик иқтидори
21, 22, 23, 24 ва 25-саналарда туғилганлар ҳиссиётни нозик қабул қиладиган инсонлар сифатида талқин қилинади.
Баъзан одам ҳеч нарса демаса ҳам, унинг кайфияти ўзгарганини пайқаши мумкин.
Бу тоифанинг асосий кучи — эмпатия.
Улар:
— бошқаларнинг оғриғини тез ҳис қилади;
— таскин беришни билади;
— кайфиятдаги майда ўзгаришларни сезади;
— муносабатларда самимийликни қадрлайди.
Бироқ ҳар бир инсоннинг дардини ўзиникидек қабул қилиш эмоционал чарчоққа ҳам олиб келиши мумкин. Шу сабаб улар учун шахсий чегараларни сақлаш айниқса муҳим.
26–31 сана — ички компас кучли
26, 27, 28, 29, 30 ва 31-саналарда туғилганлар қарор қабул қилишда ички ҳиссига кўпроқ таянадиган инсонлар сифатида кўрсатилади.
Улар баъзан аниқ далил бўлмасидан туриб:
«Бу иш яхши тугамайди» ёки «айнан шу йўлни танлашим керак» деган кучли ҳисга эга бўлиши мумкин.
Руҳий талқинда бу хусусият:
— кучли интуиция;
— вазиятни олдиндан ҳис қилиш;
— хавфни эрта пайқаш;
— оғир вазиятда бошқаларга ишонч бериш билан боғланади.
Шунингдек, уларнинг хотиржамлиги атрофдагиларга ҳам таъсир қилиши мумкин.
Туғилган сана ҳақиқатан иқтидорни белгилайдими?
Инсоннинг қобилияти, характери ёки келажагини туғилган санаси орқали аниқ белгилаш мумкинлиги илмий жиҳатдан исботланган эмас.
Иқтидорга генетика, тарбия, муҳит, тажриба, таълим ва инсоннинг ўзи устида ишлаши анча катта таъсир кўрсатади.
Шунинг учун юқоридаги рўйхатни Яратган томонидан берилган қобилиятларнинг қатъий тақсимоти эмас, руҳий-нумерологик талқин сифатида қабул қилиш тўғрироқ.
Аммо текшириб кўриш қизиқ: туғилган санангизга берилган таъриф ўзингизнинг энг кучли жиҳатингизга қанчалик мос келди?
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…