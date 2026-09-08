Шавкат Раҳмонов ва Хамзат Чимаев ўртасидаги жанжал сабаби ошкор бўлди
Дунёнинг энг нуфузли жанг лигаси — UFC юлдузи, мағлубият нималигини билмай келаётган Шавкат Раҳмонов ҳамкасби Хамзат Чимаев билан 2022 йилда содир бўлган тушунмовчилик ва орадаги зиддият ҳақида очиқ гапирди. Ўша вақтда ҳар икки жангчи ҳам мағлубиятсиз рекордга эга бўлиб, уларнинг октагондаги эҳтимолий тўқнашуви бутун яккакураш оламида энг кўп кутилган қарама-қаршиликлардан бири эди. Орадан вақт ўтгач, қозоғистонлик спортчи Чимаев билан боғлиқ вазиятга ва нега жанг ўтказилмаганига батафсил ойдинлик киритди. Хўш, ижтимоий тармоқларда бошланган тортишув ортида аслида нима турган ва вазн тоифасининг ўзгариши жангга қандай таъсир кўрсатди? Мақола охирида эса асосий интрига — Раҳмоновнинг Чимаев билан боғлиқ кескин жавоби ва унинг вазн масаласидаги қатъий позициясини маълум қиламиз.
Ижтимоий тармоқлардаги низо ва сохта шов-шув сабаблари
Спортчилар ўртасидаги нохуш можаро кичик бир баёнотдан кейин аланга олган эди:
Маҳоратни тан олиш: 2022 йилда Шавкат Раҳмонов берган интервюсида Хамзатнинг кураш техникаси ва маҳоратига қойил қолишини таъкидлаган;
Чимаевнинг кескин реакцияси: Бироқ Хамзат ушбу самимий эътирофга жавобан тармоқда «Ким бу болача?» дея истеҳзоли пост қолдириб, сал ўтмай уни ўчириб ташлаган;
Сунъий шов-шув: Раҳмоновнинг фикрича, ўша пайтда Чимаев томонидан қилинган барча ҳаракатлар шунчаки сунъий шов-шув ва эътибор жалб қилиш учун уюштирилган.
«Қизиқ бўлган, аммо Хамзат ўшанда хайп уюштирганди. Бизда рекорд бор эди, иккимиз ҳам ютқазмагандик. Шундан кейин бизда низо бошланган, аммо мен бу нима учун керак бўлганини эслай олмайман», — дейди Шавкат Раҳмонов.
Асосий ечим ва вазн тоифасидаги қатъий танлов
Кўпчилик жанг мухлисларини қизиқтирган энг асосий масала — нима сабабдан бу икки мағлубиятсиз жангчи октагонда учрашмади ва келгусида бу баҳс ўтказилиши мумкинми, деган савол эди. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, Хамзат Чимаевнинг 84 килограммли ўрта вазн тоифасига кўтарилиши бу тўқнашув ҳақидаги барча режаларни бекор қилди. Шавкат Раҳмонов ўз вазнида қолишини ва ортиқча баҳслар ортидан қувиш нияти йўқлигини маълум қилди:
Қулай вазн чегараси: Шавкат ўзини 77 килограммли вазн тоифасида тўлиқ қулай ҳис қилади;
Ўрта вазнга чиқмаслик сабаби: У 84 килограммга кўтарилиш учун табиий жиҳатдан катта гавдага эга эмаслигини тушунтирди;
Беҳуда курашлардан воз кечиш: Раҳмонов ўзи учун ноқулай шароитда «қуруқ сафсата ортидан қувиш»нинг ҳеч қандай маъноси йўқлигини қатъий таъкидлади.
Сизнингча, агар Шавкат Раҳмонов ва Хамзат Чимаев 77 килограмм вазн тоифасида октагонга чиққанида, бу супербаҳсда қайси жангчи ғалаба қозонган бўларди? Ўз тахмин ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ушбу муҳим ММА таҳлилини барча яккакураш мухлисларига улашинг!
…