Шавкат Раҳмонов ва Хамзат Чимаев ўртасидаги жанжал сабаби ошкор бўлди

·0·Жамият
Шавкат Раҳмонов ва Хамзат Чимаев ўртасидаги жанжал сабаби ошкор бўлди

Дунёнинг энг нуфузли жанг лигаси — UFC юлдузи, мағлубият нималигини билмай келаётган Шавкат Раҳмонов ҳамкасби Хамзат Чимаев билан 2022 йилда содир бўлган тушунмовчилик ва орадаги зиддият ҳақида очиқ гапирди. Ўша вақтда ҳар икки жангчи ҳам мағлубиятсиз рекордга эга бўлиб, уларнинг октагондаги эҳтимолий тўқнашуви бутун яккакураш оламида энг кўп кутилган қарама-қаршиликлардан бири эди. Орадан вақт ўтгач, қозоғистонлик спортчи Чимаев билан боғлиқ вазиятга ва нега жанг ўтказилмаганига батафсил ойдинлик киритди. Хўш, ижтимоий тармоқларда бошланган тортишув ортида аслида нима турган ва вазн тоифасининг ўзгариши жангга қандай таъсир кўрсатди? Мақола охирида эса асосий интрига — Раҳмоновнинг Чимаев билан боғлиқ кескин жавоби ва унинг вазн масаласидаги қатъий позициясини маълум қиламиз.

Ижтимоий тармоқлардаги низо ва сохта шов-шув сабаблари

Спортчилар ўртасидаги нохуш можаро кичик бир баёнотдан кейин аланга олган эди:

  • Маҳоратни тан олиш: 2022 йилда Шавкат Раҳмонов берган интервюсида Хамзатнинг кураш техникаси ва маҳоратига қойил қолишини таъкидлаган;

  • Чимаевнинг кескин реакцияси: Бироқ Хамзат ушбу самимий эътирофга жавобан тармоқда «Ким бу болача?» дея истеҳзоли пост қолдириб, сал ўтмай уни ўчириб ташлаган;

  • Сунъий шов-шув: Раҳмоновнинг фикрича, ўша пайтда Чимаев томонидан қилинган барча ҳаракатлар шунчаки сунъий шов-шув ва эътибор жалб қилиш учун уюштирилган.

«Қизиқ бўлган, аммо Хамзат ўшанда хайп уюштирганди. Бизда рекорд бор эди, иккимиз ҳам ютқазмагандик. Шундан кейин бизда низо бошланган, аммо мен бу нима учун керак бўлганини эслай олмайман», — дейди Шавкат Раҳмонов.

Асосий ечим ва вазн тоифасидаги қатъий танлов

Кўпчилик жанг мухлисларини қизиқтирган энг асосий масала — нима сабабдан бу икки мағлубиятсиз жангчи октагонда учрашмади ва келгусида бу баҳс ўтказилиши мумкинми, деган савол эди. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, Хамзат Чимаевнинг 84 килограммли ўрта вазн тоифасига кўтарилиши бу тўқнашув ҳақидаги барча режаларни бекор қилди. Шавкат Раҳмонов ўз вазнида қолишини ва ортиқча баҳслар ортидан қувиш нияти йўқлигини маълум қилди:

  • Қулай вазн чегараси: Шавкат ўзини 77 килограммли вазн тоифасида тўлиқ қулай ҳис қилади;

  • Ўрта вазнга чиқмаслик сабаби: У 84 килограммга кўтарилиш учун табиий жиҳатдан катта гавдага эга эмаслигини тушунтирди;

  • Беҳуда курашлардан воз кечиш: Раҳмонов ўзи учун ноқулай шароитда «қуруқ сафсата ортидан қувиш»нинг ҳеч қандай маъноси йўқлигини қатъий таъкидлади.

Сизнингча, агар Шавкат Раҳмонов ва Хамзат Чимаев 77 килограмм вазн тоифасида октагонга чиққанида, бу супербаҳсда қайси жангчи ғалаба қозонган бўларди? Ўз тахмин ва фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ушбу муҳим ММА таҳлилини барча яккакураш мухлисларига улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Марғилондаги туғруқхонада ҳамширалар пичоқландиМарғилондаги туғруқхонада ҳамширалар пичоқландиБугун, 18:37Барча талабалар диққатига: Тўлов шартномасини онлайн олиш тизими ишга тушди!Барча талабалар диққатига: Тўлов шартномасини онлайн олиш тизими ишга тушди!Бугун, 17:37Қашқадарёда янги газ-конденсат кони очилдиҚашқадарёда янги газ-конденсат кони очилдиБугун, 12:01МИБ ёрдамида 2 ёшли қизалоқ онаси бағрига қайтарилдиМИБ ёрдамида 2 ёшли қизалоқ онаси бағрига қайтарилдиБугун, 11:33Қидирувдаги “Жентра” автомашинаси топилиб, жарима майдонига жойлаштирилдиҚидирувдаги “Жентра” автомашинаси топилиб, жарима майдонига жойлаштирилдиБугун, 11:31Тошкентда 3-синф ўқувчиси билан боғлиқ ҳолат текширилмоқдаТошкентда 3-синф ўқувчиси билан боғлиқ ҳолат текширилмоқдаБугун, 10:41
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
3 ёшгача фарзанди бор оилалар учун янги тизим йўлга қўйилади
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
“5 эгизаклигини билиб, шокка тушдим”: Андижонда ноёб туғруқ
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Блогер муҳтож аёлларни кутилмаган совға билан хурсанд қилди
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Ислом Каримовнинг болалик йиллари акс этган фильм намойиш этилди (видео)
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабари
Бир сават узум 5 миллион сўмга сотилди
Бир сават узум 5 миллион сўмга сотилди