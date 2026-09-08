Арман Царукян Ислам Махачев ортидан юқори вазнга чиқишдан бош тортди
UFC’нинг енгил вазн тоифасидаги асосий даъвогарларидан бири Арман Царукян собиқ чемпион Ислам Махачев билан эҳтимолий жанг масаласига тўхталиб, унинг ортидан 77 кг (ярим ўрта) вазнга шошилинч кўтарилиш нияти йўқлигини маълум қилди. Икки спортчи ўртасидаги рақобат узоқ вақтдан бери мухлислар эътиборида бўлиб келаётган бўлса-да, арманистонлик жангчи ўз фаолияти учун бутунлай бошқача, амбицияли режани танлади. Хўш, Царукян енгил вазнда қандай тарихий рекордни кўзламоқда ва у нега юқори вазнга чиқишга шошилмаяпти? Мақола охирида эса асосий интрига — жангчининг рекорди, камарни неча бор ҳимоя қилиш мақсади ва вазн тоифаси бўйича берган баёнотининг барча тафсилотларини маълум қиламиз.
Енгил вазндаги тарихий режа ва мутлақ рекорд мақсади
Арман Царукян бошқа вазн тоифаларига чалғимасдан, аввало ўз дивизионида ўз номини тарихга муҳрламоқчи:
Камарни 5 марта ҳимоя қилиш: Царукян енгил вазн чемпиони бўлгач, чемпионлик камарини камида беш марта муваффақиятли ҳимоя қилишни мақсад қилган;
Махачев кўрсаткичини ортда қолдириш: Унинг таъкидлашича, Ислам Махачев ўз камарини тўрт марта ҳимоя қилган, Арман эса бу рақамни бештага етказиб, мутлақ рекордчига айланмоқчи;
Фаолиятдаги бурилиш нуқтаси: Бешинчи муваффақиятли ҳимоядан сўнггина жангчи фаолиятини бутунлай якунлаш ёки юқори вазнга ўтиш ҳақида жиддий ўйлаб кўришини таъкидлади.
«Махачев билан жанг? Йўқ, мен аввал енгил вазнда чемпионлик камарини камида беш марта ҳимоя қилиб, рекордни янгиламоқчиман. Ислам тўрт марта ҳимоя қилган бўлса, мен беш марта ҳимоя қиламан, кейин кўрамиз», — дея қатъий баёнот берди Царукян.
Асосий ечим ва 77 кг вазнга ўтмаслик сабаби
Кўпчилик ММА ишқибозларини қизиқтирган энг муҳим масала — Царукяннинг Ислам Махачев билан ярим ўрта вазнда тўқнашишдан нега тийилаётганидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, Арман ҳозирги ҳолатда юқори дивизионга чиқишга жисмонан тайёр эмаслигини тан олди. У 77 килограммлик вазнда тўлиқ куч билан ҳаракат қилиш учун ҳали сезиларли даражада мушак массасини ошириши кераклигини очиқ айтди. Шу боис, у енгил вазндаги мақсадларига эришмасдан туриб, юқори вазнда таваккал қилиш ниятида эмас.
Сизнингча, Арман Царукян енгил вазн чемпионлик камарини қўлга киритиб, уни беш марта муваффақиятли ҳимоя қила оладими? Унинг Ислам Махачев ортидан шошилинч равишда 77 кг вазнга чиқмаслик қарори тўғри деб ҳисоблайсизми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу қизиқарли яккакураш таҳлилини дўстларингизга улашинг!
…