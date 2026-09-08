Арман Царукян Ислам Махачев ортидан юқори вазнга чиқишдан бош тортди

·6·Спорт
Арман Царукян Ислам Махачев ортидан юқори вазнга чиқишдан бош тортди

UFC’нинг енгил вазн тоифасидаги асосий даъвогарларидан бири Арман Царукян собиқ чемпион Ислам Махачев билан эҳтимолий жанг масаласига тўхталиб, унинг ортидан 77 кг (ярим ўрта) вазнга шошилинч кўтарилиш нияти йўқлигини маълум қилди. Икки спортчи ўртасидаги рақобат узоқ вақтдан бери мухлислар эътиборида бўлиб келаётган бўлса-да, арманистонлик жангчи ўз фаолияти учун бутунлай бошқача, амбицияли режани танлади. Хўш, Царукян енгил вазнда қандай тарихий рекордни кўзламоқда ва у нега юқори вазнга чиқишга шошилмаяпти? Мақола охирида эса асосий интрига — жангчининг рекорди, камарни неча бор ҳимоя қилиш мақсади ва вазн тоифаси бўйича берган баёнотининг барча тафсилотларини маълум қиламиз.

Енгил вазндаги тарихий режа ва мутлақ рекорд мақсади

Арман Царукян бошқа вазн тоифаларига чалғимасдан, аввало ўз дивизионида ўз номини тарихга муҳрламоқчи:

  • Камарни 5 марта ҳимоя қилиш: Царукян енгил вазн чемпиони бўлгач, чемпионлик камарини камида беш марта муваффақиятли ҳимоя қилишни мақсад қилган;

  • Махачев кўрсаткичини ортда қолдириш: Унинг таъкидлашича, Ислам Махачев ўз камарини тўрт марта ҳимоя қилган, Арман эса бу рақамни бештага етказиб, мутлақ рекордчига айланмоқчи;

  • Фаолиятдаги бурилиш нуқтаси: Бешинчи муваффақиятли ҳимоядан сўнггина жангчи фаолиятини бутунлай якунлаш ёки юқори вазнга ўтиш ҳақида жиддий ўйлаб кўришини таъкидлади.

«Махачев билан жанг? Йўқ, мен аввал енгил вазнда чемпионлик камарини камида беш марта ҳимоя қилиб, рекордни янгиламоқчиман. Ислам тўрт марта ҳимоя қилган бўлса, мен беш марта ҳимоя қиламан, кейин кўрамиз», — дея қатъий баёнот берди Царукян.

Асосий ечим ва 77 кг вазнга ўтмаслик сабаби

Кўпчилик ММА ишқибозларини қизиқтирган энг муҳим масала — Царукяннинг Ислам Махачев билан ярим ўрта вазнда тўқнашишдан нега тийилаётганидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, Арман ҳозирги ҳолатда юқори дивизионга чиқишга жисмонан тайёр эмаслигини тан олди. У 77 килограммлик вазнда тўлиқ куч билан ҳаракат қилиш учун ҳали сезиларли даражада мушак массасини ошириши кераклигини очиқ айтди. Шу боис, у енгил вазндаги мақсадларига эришмасдан туриб, юқори вазнда таваккал қилиш ниятида эмас.

Сизнингча, Арман Царукян енгил вазн чемпионлик камарини қўлга киритиб, уни беш марта муваффақиятли ҳимоя қила оладими? Унинг Ислам Махачев ортидан шошилинч равишда 77 кг вазнга чиқмаслик қарори тўғри деб ҳисоблайсизми? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу қизиқарли яккакураш таҳлилини дўстларингизга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Футбол тарихидаги энг кутилган мўъжиза: Месси ва Роналду бир жамоада ўйнайди!Футбол тарихидаги энг кутилган мўъжиза: Месси ва Роналду бир жамоада ўйнайди!Кеча, 23:57Сонг Ядонг Пётр Янга очиқ жанг таклиф қилди: «Реваншда уни албатта нокаут қиламан!»Сонг Ядонг Пётр Янга очиқ жанг таклиф қилди: «Реваншда уни албатта нокаут қиламан!»Кеча, 23:52ЕЧЛ стартида голлар ёмғири: «Астон Вилла» Бельгияда иродали ғалабага эришдиЕЧЛ стартида голлар ёмғири: «Астон Вилла» Бельгияда иродали ғалабага эришдиКеча, 23:44Наоя Иноуэ карьерасидаги сўнгги катта мақсадини очиқлади...Наоя Иноуэ карьерасидаги сўнгги катта мақсадини очиқлади...Кеча, 23:30«Олтин тўп»га даъвогарлар сони бўйича жаҳон рекорди янгиланди!«Олтин тўп»га даъвогарлар сони бўйича жаҳон рекорди янгиланди!Кеча, 23:25Расман: «Нефтчи» бразилиялик ҳимоячи билан шартнома имзоладиРасман: «Нефтчи» бразилиялик ҳимоячи билан шартнома имзоладиКеча, 23:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди