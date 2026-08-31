Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!

·38·Фойдали
Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!

Шарқона тарбия ва миллий қадриятларимизда қиз боланинг одоби, ҳаёси ҳамда жамиятда ўзини тутиш маданияти ҳар доим оиланинг юзи ва кўзгуси саналади. Замонавий дунёда эса одоб-ахлоқ билан биргаликда қизларнинг шахсий дахлсизлиги ва хавфсизлигини таъминлаш биринчи ўринга чиқмоқда.

Мутахассислар ва тажрибали педагогларнинг таъкидлашича, қиз бола онгига ёшлигидан тўғри чегараларни, ҳимоя қоидаларини ва шарқона назокатни сингдириш унинг келажак ҳаётида муҳим пойдевор бўлади.

Қиз бола тарбиясидаги 9 та муҳим қоида

Ҳар бир ота-она ўз қизига уқтириши тавсия этиладиган асосий кўрсатмалар:

  • 1. Эгилиш ва ҳаракатланиш одоби: Ердан бирор нарсани олиш учун эгилганда, аввало кўкрак соҳасини қўл билан тўсиш ёки эгилмасдан, тиззани букиб ўтирган ҳолда олишни одат қилиш;

  • 2. Ўтириш маданияти: Айниқса, даврада эркаклар ёки катталар олдида оёқни оёқ устига чиқариб ўтирмаслик, оёқларни бир-бирига яқин ва ихчам тутган ҳолда ўтириш;

  • 3. Зинапоядаги одоб: Агар зинадан чиқаётганда орқадан эркак киши келаётган бўлса, ноқулай вазиятларни олдини олиш мақсадида бир чеккада тўхтаб, уни ўтказиб юбориш;

  • 4. Шахсий хавфсизлик (Лифт ва зиналар): Ҳеч қачон нотаниш эркаклар билан ёлғиз ҳолда лифт ёки кимсасиз зинапояларга чиқмаслик, хавфсиз фурсатни кутиш;

  • 5. Кулги ва овоз назокати: Жамоат жойларида баланд овоз ва қаҳқаҳа билан эмас, балки оғир-босиқ, майин табассум билан ҳис-туйғуларни ифодалаш;

  • 6. Маҳрамлик ва масофа: Номаҳрам қариндошлар (амакивачча, холавачча ва тоғавачча ака-укалар) билан қўл бериб кўришишдан қочиш ва масофа сақлаш;

  • 7. Мулоқотдаги жисмоний масофа: Эркаклар билан зарурий суҳбат қурилганда доимо жисмоний масофани ушлаш;

  • 8. Қариндошлар билан шахсий чегара: Ҳатто яқин қариндошлар даврасида ҳам одоб доирасидаги шахсий чегараларни ҳурмат қилиш ва талаб этиш;

  • 9. Кўчадаги жиддийлик: Жамоат жойлари ва кўча-кўйда ортиқча ҳазил-мутойиба ва эркин ҳаракатлардан тийилиш, қатъий одоб-ахлоқ қоидаларига риоя қилиш.

Оилавий бахт ва назокат пойдевори

Ушбу қоидалар шунчаки чеклов эмас, балки аввало қиз боланинг иззати, қадр-қиммати, номуси ва жамиятдаги юксак обрўсини ҳимоя қилувчи мустаҳкам қалқондир.

Қизига шундай гўзал фазилатларни ўргата олган ота-она нафақат ҳаёли, балки ўз хавфсизлигини ҳар қандай шароитда таъминлай оладиган мустақил ва маданиятли шахсни тарбиялаган бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Сохта долларни аниқлашнинг 5 та осон усулиСохта долларни аниқлашнинг 5 та осон усулиБугун, 10:52Болани пешонасидан ўпиш оддий меҳр эмас: 4 та муҳим жиҳат...Болани пешонасидан ўпиш оддий меҳр эмас: 4 та муҳим жиҳат...29.08, 08:42Ҳаётингизни енгиллаштириш учун йўқ қилиш керак бўлган 7 та одатҲаётингизни енгиллаштириш учун йўқ қилиш керак бўлган 7 та одат28.08, 20:12Болаликдаги «кўринмас деворлар»: Онгимиздаги бу тўсиқлар»ни қандай йўқ қилиш мумкин?Болаликдаги «кўринмас деворлар»: Онгимиздаги бу тўсиқлар»ни қандай йўқ қилиш мумкин?28.08, 20:11"Бахт"ни кейинга қолдирманг: унинг энг катта "сири" шу!"Бахт"ни кейинга қолдирманг: унинг энг катта "сири" шу!28.08, 12:34Нима учун аёлингизни тез-тез мақтаб туришингиз керак? (5 та муҳим сабаб)Нима учун аёлингизни тез-тез мақтаб туришингиз керак? (5 та муҳим сабаб)27.08, 21:26
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган кунингиз қайси касбга мойиллигингизни кўрсатадими?
Туғилган кунингиз қайси касбга мойиллигингизни кўрсатадими?
"Энг яхши рафиқа" қайси санада туғилган? Антиқа рейтинг...
"Энг яхши рафиқа" қайси санада туғилган? Антиқа рейтинг...
Эркаклар "бошқача" аёлни қандай ажратади? Идеал аёлнинг 10 та фазилати
Эркаклар "бошқача" аёлни қандай ажратади? Идеал аёлнинг 10 та фазилати
Қайси аёл қайси ишдан қочиши керак? Туғилган сана талқини
Қайси аёл қайси ишдан қочиши керак? Туғилган сана талқини