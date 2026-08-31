Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!
Шарқона тарбия ва миллий қадриятларимизда қиз боланинг одоби, ҳаёси ҳамда жамиятда ўзини тутиш маданияти ҳар доим оиланинг юзи ва кўзгуси саналади. Замонавий дунёда эса одоб-ахлоқ билан биргаликда қизларнинг шахсий дахлсизлиги ва хавфсизлигини таъминлаш биринчи ўринга чиқмоқда.
Мутахассислар ва тажрибали педагогларнинг таъкидлашича, қиз бола онгига ёшлигидан тўғри чегараларни, ҳимоя қоидаларини ва шарқона назокатни сингдириш унинг келажак ҳаётида муҳим пойдевор бўлади.
Қиз бола тарбиясидаги 9 та муҳим қоида
Ҳар бир ота-она ўз қизига уқтириши тавсия этиладиган асосий кўрсатмалар:
1. Эгилиш ва ҳаракатланиш одоби: Ердан бирор нарсани олиш учун эгилганда, аввало кўкрак соҳасини қўл билан тўсиш ёки эгилмасдан, тиззани букиб ўтирган ҳолда олишни одат қилиш;
2. Ўтириш маданияти: Айниқса, даврада эркаклар ёки катталар олдида оёқни оёқ устига чиқариб ўтирмаслик, оёқларни бир-бирига яқин ва ихчам тутган ҳолда ўтириш;
3. Зинапоядаги одоб: Агар зинадан чиқаётганда орқадан эркак киши келаётган бўлса, ноқулай вазиятларни олдини олиш мақсадида бир чеккада тўхтаб, уни ўтказиб юбориш;
4. Шахсий хавфсизлик (Лифт ва зиналар): Ҳеч қачон нотаниш эркаклар билан ёлғиз ҳолда лифт ёки кимсасиз зинапояларга чиқмаслик, хавфсиз фурсатни кутиш;
5. Кулги ва овоз назокати: Жамоат жойларида баланд овоз ва қаҳқаҳа билан эмас, балки оғир-босиқ, майин табассум билан ҳис-туйғуларни ифодалаш;
6. Маҳрамлик ва масофа: Номаҳрам қариндошлар (амакивачча, холавачча ва тоғавачча ака-укалар) билан қўл бериб кўришишдан қочиш ва масофа сақлаш;
7. Мулоқотдаги жисмоний масофа: Эркаклар билан зарурий суҳбат қурилганда доимо жисмоний масофани ушлаш;
8. Қариндошлар билан шахсий чегара: Ҳатто яқин қариндошлар даврасида ҳам одоб доирасидаги шахсий чегараларни ҳурмат қилиш ва талаб этиш;
9. Кўчадаги жиддийлик: Жамоат жойлари ва кўча-кўйда ортиқча ҳазил-мутойиба ва эркин ҳаракатлардан тийилиш, қатъий одоб-ахлоқ қоидаларига риоя қилиш.
Оилавий бахт ва назокат пойдевори
Ушбу қоидалар шунчаки чеклов эмас, балки аввало қиз боланинг иззати, қадр-қиммати, номуси ва жамиятдаги юксак обрўсини ҳимоя қилувчи мустаҳкам қалқондир.
Қизига шундай гўзал фазилатларни ўргата олган ота-она нафақат ҳаёли, балки ўз хавфсизлигини ҳар қандай шароитда таъминлай оладиган мустақил ва маданиятли шахсни тарбиялаган бўлади.
…