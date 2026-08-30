Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли

·51·Жамият
Пулни адашиб бегона картага ташлаб юбордингизми? Уни қайтариб олишнинг оддий йўли

Кундалик ҳаётда банк карталари орқали ўтказмаларни амалга оширишда рақамларда адашиш ёки шошма-шошарлик сабаб маблағни бегона одамнинг картасига юбориб қўйиш кўп учрайдиган ҳолат. Бундай вазиятда саросимага тушишга ҳожат йўқ — пулни қайтариб олишнинг аниқ ва ишлайдиган механизми мавжуд.

Асосий қоида — вақтни бой бермаслик! Хатоликни пайқаган заҳоти сиз тўловни амалга оширган илованинг расмий ишонч телефонига боғланишингиз лозим.

Пулни тез қайтариш учун нима қилиш керак?

Илова операторига қўнғироқ қилганингизда тўловни бекор қилиш ва текширув жараёнини тезлаштириш учун қуйидаги маълумотларни аниқ айтиб бериш талаб этилади:

  • Операция вақти ва санаси: Тўлов айнан қайси соат ва дақиқада амалга оширилгани;

  • Ўтказма суммаси: Адашиб юборилган маблағнинг аниқ миқдори;

  • Транзакция маълумотлари (чек): Тўлов иловасида сақланиб қолган чек (квитанция) рақами, юборувчи ва қабул қилувчи картанинг рақамлари.

Оммабоп тўлов иловаларининг тезкор алоқа ва ишонч рақамлари:

  • CLICK: +998 (71) 231-08-80

  • PAYME: 1350

  • UZUM: +998 (78) 777-07-99

  • PAYNET: +998 (71) 202-07-07

  • HUMANS: 1234

  • OSON: +998 (71) 207-80-80

Мутахассисларнинг таъкидлашича, қанчалик тез мурожаат қилинса, нотўғри транзакцияни тўхтатиб қолиш ва маблағни эгасига қайтариш эҳтимоли шунчалик юқори бўлади.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Олмалиқдаги бозорда катта ёнғин чиқдиОлмалиқдаги бозорда катта ёнғин чиқдиБугун, 10:38Мактаб сумкаси неча килограмм бўлиши керак? Расмий меъёрлар ва муҳим қоидаларМактаб сумкаси неча килограмм бўлиши керак? Расмий меъёрлар ва муҳим қоидаларБугун, 07:14Йўлдаги жанжаллар учун жазо кучайтирилиши керакми?Йўлдаги жанжаллар учун жазо кучайтирилиши керакми?Бугун, 07:071 сентябрдан биринчи қаватдаги хонадонлар бўйича қоида ўзгарадими?1 сентябрдан биринчи қаватдаги хонадонлар бўйича қоида ўзгарадими?Бугун, 06:56Тошкент осмонида Ўзбекистон байроғи акс этдиТошкент осмонида Ўзбекистон байроғи акс этдиБугун, 02:54Лой остида кечган 24 соат: Непалда 94 ёшли онахон мўъжизавий тарзда қутқарилди (Видео)Лой остида кечган 24 соат: Непалда 94 ёшли онахон мўъжизавий тарзда қутқарилди (Видео)Кеча, 15:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқда
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди
Фарғонада ҳашар вақтида “Инсон” маркази ходими ҳалок бўлди