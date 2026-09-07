“Кун-тун ишлайман, аммо пул йўқ!”: Нима учун пешона тери катта даромад келтирмайди?

·1·Фойдали
“Кун-тун ишлайман, аммо пул йўқ!”: Нима учун пешона тери катта даромад келтирмайди?

Кўпчилик инсонлар йиллар давомида кунига 12–16 соатлаб тиним билмай меҳнат қилишади, дам олиш кунларини қурбон қилишади, аммо уларнинг молиявий аҳволи деярли ўзгаришсиз қолаверади: бир маошдан кейингисигача яшаш, кредитлар ва доимий етишмовчилик. Аксарият ҳолларда муаммо инсоннинг танбаллигида ёки меҳнатининг камлигида эмас. Замонавий психология ва нейроиқтисодиёт тадқиқотлари шуни исботламоқдаки, инсонни катта даромад сари қадам қўйишдан тўсиб турган бош омил — унинг онг остига болаликдан ўрнашиб қолган пулга оид ҳалокатли салбий қарашлар ва ички блоклардир.

Онг остидаги «кўринмас қопқон»: Инсонни қашшоқликка банди қилувчи 3 та фикр

Инсон ўзи билмаган ҳолда кундалик ҳаётида онг остидаги чекловчи дастурлар асосида қарор қабул қилади:

  • «Пул топиш ниҳоятда қийин ва азобли»: Агар онг остида ушбу тушунча мустаҳкам ўрнашган бўлса, мия фақат машаққатли, азобли ва жисмонан эзиб қўядиган йўлларни танлайди. Инсон осонроқ, интеллектуал ва юқори даромад келтирувчи замонавий имкониятларни «ёлғон» ёки «хавф» деб қабул қилиб, улардан онгсиз равишда қочади;

  • «Кўп пул менга насиб қилмайди» (паст ўзини қадрлаш): Инсон ич-ичидан катта бойликка ўзини лойиқ кўрмаса, унга катта маблағ келганда ҳам ундан тезроқ қутилишга шошилади. Бундай шахслар маошини ёки ўз хизмат нархини оширишни сўрашдан чўчийди ва доимо кам маошли муҳитда қолиб кетади;

  • «Бой бўлиш — хавфли ва гуноҳ»: Болаликда кўрилган ёки эшитилган «бойлар ёмон одамлар бўлади», «кўп пул ортидан бало келади» қабилидаги стереотиплар инсонда катта пулга нисбатан қўрқув уйғотади. Онг ости инсонни «хавфдан асраш» учун уни атайлаб камбағаллик зонасида ушлаб туради.

Кунига 16 соат ишлаш нега бой қилмайди? Ҳаракат ва онг парадокси

Фақат жисмоний куч ёки вақтни сарфлаш билан молиявий чўққиларга эришиб бўлмайди:

  • Оғир меҳнат бойлик гарови бўлолмайди: Агар муваффақият фақат тинимсиз тер тўкишга боғлиқ бўлганида, дунёдаги энг оғир жисмоний иш билан шуғулланувчи миллионлаб ишчилар сайёранинг энг бадавлат одамлари бўлишарди;

  • Ички саботаж механизми: Инсон онгли равишда бой бўлишни истаса-да, унинг ички ишончи пулга қарши бўлса, у муҳим музокараларни бой беради, даромадли таклифлардан бесабаб воз кечади ёки топган пулини кутилмаган харажатлар орқали йўққа чиқаради;

  • Энергиянинг нотўғри сарфланиши: Фикрлаш доираси ўзгармаган ҳолда иш ҳажмини икки баробар ошириш фақат стресс, сурункали чарчоқ ва руҳий сиқилишга (куйишга) олиб келади, холос.

Молиявий ютуқ занжири: Онг → Қарорлар → Натижа

Ҳаётингиздаги рақамлар ўзгариши учун аввало бош миядаги «дастурий таъминот»ни янгилаш шарт:

  • 1. Аввал онг ўзгаради: Инсон пулни хавф ёки ёмонлик сифатида эмас, балки эркинлик, хайрли ишлар ва ривожланиш воситаси сифатида кўра бошлайди. Чекловчи фикрлар ўрнини имкониятлар эгаллайди;

  • 2. Кейин қарорлар ўзгаради: Фикрлаш кенгайгач, инсон арзон меҳнатдан воз кечишга, ўз вақтини қадрлашга, янги соҳаларни ўзлаштиришга ва онгли таваккал қилишга журъат топади;

  • 3. Сўнгра натижалар тубдан яхшиланади: Янги қарорлар мутлақо янги даромад оқимларини очади ва инсон эски айлана қопқондан чиқиб, молиявий эркинликка эришади.

Сизнингча, оддий инсонни катта даромад топишдан энг кўп нима тўсади: замонавий билимларнинг етишмаслигими, таваккал қилишдан қўрқувми ёки онг остидаги ички ишончлар ва чекловлар? Ҳаётингизда онг ўзгариши орқали даромадингиз ошган вазиятлар бўлганми? Ўз тажриба ва фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Нима учун катта пуллар ҳаммага ҳам келмайди? — Онг остидаги 3 та заҳарли блокНима учун катта пуллар ҳаммага ҳам келмайди? — Онг остидаги 3 та заҳарли блокБугун, 00:14Олимлар ёш ўтиши билан хотира нега сусайишини аниқладиОлимлар ёш ўтиши билан хотира нега сусайишини аниқлади05.09, 21:52Қиммат либос ҳам қутқаролмайди: Инсоннинг обрўсини бир зумда тушириб юборадиган одатларҚиммат либос ҳам қутқаролмайди: Инсоннинг обрўсини бир зумда тушириб юборадиган одатлар05.09, 08:33Инсоннинг асл характерини аниқлашнинг 5 та олтин қоидаси — ниқобларни фош этишИнсоннинг асл характерини аниқлашнинг 5 та олтин қоидаси — ниқобларни фош этиш05.09, 08:13Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?04.09, 12:40Руҳий манипуляциянинг 5 та хавфли усули — қандай қилиб тузоққа тушмаслик мумкин?Руҳий манипуляциянинг 5 та хавфли усули — қандай қилиб тузоққа тушмаслик мумкин?04.09, 11:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?
Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?
"Энг яхши рафиқа" қайси санада туғилган? Антиқа рейтинг...
"Энг яхши рафиқа" қайси санада туғилган? Антиқа рейтинг...
Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!
Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!
Қайси аёл қайси ишдан қочиши керак? Туғилган сана талқини
Қайси аёл қайси ишдан қочиши керак? Туғилган сана талқини
Қиммат либос ҳам қутқаролмайди: Инсоннинг обрўсини бир зумда тушириб юборадиган одатлар
Қиммат либос ҳам қутқаролмайди: Инсоннинг обрўсини бир зумда тушириб юборадиган одатлар
Туғилган санангиз қандай қиз (йигит)га ошиқ бўлишингизни айтиб беради
Туғилган санангиз қандай қиз (йигит)га ошиқ бўлишингизни айтиб беради