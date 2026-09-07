“Кун-тун ишлайман, аммо пул йўқ!”: Нима учун пешона тери катта даромад келтирмайди?
Кўпчилик инсонлар йиллар давомида кунига 12–16 соатлаб тиним билмай меҳнат қилишади, дам олиш кунларини қурбон қилишади, аммо уларнинг молиявий аҳволи деярли ўзгаришсиз қолаверади: бир маошдан кейингисигача яшаш, кредитлар ва доимий етишмовчилик. Аксарият ҳолларда муаммо инсоннинг танбаллигида ёки меҳнатининг камлигида эмас. Замонавий психология ва нейроиқтисодиёт тадқиқотлари шуни исботламоқдаки, инсонни катта даромад сари қадам қўйишдан тўсиб турган бош омил — унинг онг остига болаликдан ўрнашиб қолган пулга оид ҳалокатли салбий қарашлар ва ички блоклардир.
Онг остидаги «кўринмас қопқон»: Инсонни қашшоқликка банди қилувчи 3 та фикр
Инсон ўзи билмаган ҳолда кундалик ҳаётида онг остидаги чекловчи дастурлар асосида қарор қабул қилади:
«Пул топиш ниҳоятда қийин ва азобли»: Агар онг остида ушбу тушунча мустаҳкам ўрнашган бўлса, мия фақат машаққатли, азобли ва жисмонан эзиб қўядиган йўлларни танлайди. Инсон осонроқ, интеллектуал ва юқори даромад келтирувчи замонавий имкониятларни «ёлғон» ёки «хавф» деб қабул қилиб, улардан онгсиз равишда қочади;
«Кўп пул менга насиб қилмайди» (паст ўзини қадрлаш): Инсон ич-ичидан катта бойликка ўзини лойиқ кўрмаса, унга катта маблағ келганда ҳам ундан тезроқ қутилишга шошилади. Бундай шахслар маошини ёки ўз хизмат нархини оширишни сўрашдан чўчийди ва доимо кам маошли муҳитда қолиб кетади;
«Бой бўлиш — хавфли ва гуноҳ»: Болаликда кўрилган ёки эшитилган «бойлар ёмон одамлар бўлади», «кўп пул ортидан бало келади» қабилидаги стереотиплар инсонда катта пулга нисбатан қўрқув уйғотади. Онг ости инсонни «хавфдан асраш» учун уни атайлаб камбағаллик зонасида ушлаб туради.
Кунига 16 соат ишлаш нега бой қилмайди? Ҳаракат ва онг парадокси
Фақат жисмоний куч ёки вақтни сарфлаш билан молиявий чўққиларга эришиб бўлмайди:
Оғир меҳнат бойлик гарови бўлолмайди: Агар муваффақият фақат тинимсиз тер тўкишга боғлиқ бўлганида, дунёдаги энг оғир жисмоний иш билан шуғулланувчи миллионлаб ишчилар сайёранинг энг бадавлат одамлари бўлишарди;
Ички саботаж механизми: Инсон онгли равишда бой бўлишни истаса-да, унинг ички ишончи пулга қарши бўлса, у муҳим музокараларни бой беради, даромадли таклифлардан бесабаб воз кечади ёки топган пулини кутилмаган харажатлар орқали йўққа чиқаради;
Энергиянинг нотўғри сарфланиши: Фикрлаш доираси ўзгармаган ҳолда иш ҳажмини икки баробар ошириш фақат стресс, сурункали чарчоқ ва руҳий сиқилишга (куйишга) олиб келади, холос.
Молиявий ютуқ занжири: Онг → Қарорлар → Натижа
Ҳаётингиздаги рақамлар ўзгариши учун аввало бош миядаги «дастурий таъминот»ни янгилаш шарт:
1. Аввал онг ўзгаради: Инсон пулни хавф ёки ёмонлик сифатида эмас, балки эркинлик, хайрли ишлар ва ривожланиш воситаси сифатида кўра бошлайди. Чекловчи фикрлар ўрнини имкониятлар эгаллайди;
2. Кейин қарорлар ўзгаради: Фикрлаш кенгайгач, инсон арзон меҳнатдан воз кечишга, ўз вақтини қадрлашга, янги соҳаларни ўзлаштиришга ва онгли таваккал қилишга журъат топади;
3. Сўнгра натижалар тубдан яхшиланади: Янги қарорлар мутлақо янги даромад оқимларини очади ва инсон эски айлана қопқондан чиқиб, молиявий эркинликка эришади.
Сизнингча, оддий инсонни катта даромад топишдан энг кўп нима тўсади: замонавий билимларнинг етишмаслигими, таваккал қилишдан қўрқувми ёки онг остидаги ички ишончлар ва чекловлар? Ҳаётингизда онг ўзгариши орқали даромадингиз ошган вазиятлар бўлганми? Ўз тажриба ва фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!
…