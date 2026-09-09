OpenAI ChatGPT Имагес 2.5 моделини тақдим этди
OpenAI ChatGPT Имагес 2.5 янги тасвир яратиш моделини тақдим этди. Янги версия аввалги Имагес 2.0 моделидан 50 фоизгача тезроқ ишлайди. Шунингдек, у табиий ёруғлик ва текстураларни аниқроқ акс эттиради ҳамда намуна сифатида юкланган суратлардаги асосий объектларни яхшироқ сақлаб қолади.
Янги модел расмларни таҳрирлаш имкониятларини ҳам кенгайтирди. Фойдаланувчи муайян қисмни ўзгартириш учун фақат матн билан тушунтириб қолмайди, балки расмнинг ўзида изоҳ қолдириши ёки керакли объектни чизиб кўрсатиши мумкин.
ChatGPT'га Скетч функцияси ҳам қўшилди. У орқали фойдаланувчи ўз ғоясини тўғридан-тўғри чизиб, уни якуний тасвир учун намуна сифатида кўрсатиши мумкин.
Шунингдек, постер ва маҳсулот суратлари каби машҳур форматлар учун тайёр шаблонлар пайдо бўлди. Бу фойдаланувчиларга тасвир яратишни нолдан бошламасдан, тайёр шакл асосида ишлаш имконини беради.
OpenAI маълум қилишича, Имагес 2.5 бир нечта кетма-кет таҳрир жараёнида ҳам расмнинг асосий жиҳатларини яхшироқ сақлаб қолади. Масалан, бир объект ёки фон ўзгартирилганда, бошқа деталларнинг аввалги кўриниши сақланиши эҳтимоли юқори.
Дастурчилар учун API орқали икки янги модел ҳам тақдим этилди. ГПТ-Имаге-2.5 Фларе тезлик, сифат ва таҳрирлаш имкониятларини бирлаштириб, юқори ҳажмдаги генерация, ижтимоий тармоқ контенти ва маҳсулот тасвирлари каби вазифаларга мўлжалланган.
ГПТ-Имаге-2.5 Сунбурст эса деталларга бой ва аниқ назорат талаб қиладиган ижодий ҳамда таҳрирлаш вазифалари учун ишлаб чиқилган. Унинг генерация вақти Фларега нисбатан узоқроқ бўлиши мумкин.
ChatGPT Имагес 2.5 компьютер, смартфон ва веб версиядаги ChatGPT, ChatGPT Ворк ҳамда Кодех фойдаланувчилари учун тақдим этилмоқда.
…