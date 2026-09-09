OpenAI ChatGPT Имагес 2.5 моделини тақдим этди

·51·Техно
OpenAI ChatGPT Имагес 2.5 моделини тақдим этди

OpenAI ChatGPT Имагес 2.5 янги тасвир яратиш моделини тақдим этди. Янги версия аввалги Имагес 2.0 моделидан 50 фоизгача тезроқ ишлайди. Шунингдек, у табиий ёруғлик ва текстураларни аниқроқ акс эттиради ҳамда намуна сифатида юкланган суратлардаги асосий объектларни яхшироқ сақлаб қолади.

Янги модел расмларни таҳрирлаш имкониятларини ҳам кенгайтирди. Фойдаланувчи муайян қисмни ўзгартириш учун фақат матн билан тушунтириб қолмайди, балки расмнинг ўзида изоҳ қолдириши ёки керакли объектни чизиб кўрсатиши мумкин.

ChatGPT'га Скетч функцияси ҳам қўшилди. У орқали фойдаланувчи ўз ғоясини тўғридан-тўғри чизиб, уни якуний тасвир учун намуна сифатида кўрсатиши мумкин.

Шунингдек, постер ва маҳсулот суратлари каби машҳур форматлар учун тайёр шаблонлар пайдо бўлди. Бу фойдаланувчиларга тасвир яратишни нолдан бошламасдан, тайёр шакл асосида ишлаш имконини беради.

OpenAI маълум қилишича, Имагес 2.5 бир нечта кетма-кет таҳрир жараёнида ҳам расмнинг асосий жиҳатларини яхшироқ сақлаб қолади. Масалан, бир объект ёки фон ўзгартирилганда, бошқа деталларнинг аввалги кўриниши сақланиши эҳтимоли юқори.

Дастурчилар учун API орқали икки янги модел ҳам тақдим этилди. ГПТ-Имаге-2.5 Фларе тезлик, сифат ва таҳрирлаш имкониятларини бирлаштириб, юқори ҳажмдаги генерация, ижтимоий тармоқ контенти ва маҳсулот тасвирлари каби вазифаларга мўлжалланган.

ГПТ-Имаге-2.5 Сунбурст эса деталларга бой ва аниқ назорат талаб қиладиган ижодий ҳамда таҳрирлаш вазифалари учун ишлаб чиқилган. Унинг генерация вақти Фларега нисбатан узоқроқ бўлиши мумкин.

ChatGPT Имагес 2.5 компьютер, смартфон ва веб версиядаги ChatGPT, ChatGPT Ворк ҳамда Кодех фойдаланувчилари учун тақдим этилмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple ўзининг илк буклама iPhone смартофонини тақдим этишга ҳозирланмоқдаApple ўзининг илк буклама iPhone смартофонини тақдим этишга ҳозирланмоқдаКеча, 22:59Huawei Мобиле ВиФи 5 тақдим этилди: эСИМ ва 9 соатлик автономияHuawei Мобиле ВиФи 5 тақдим этилди: эСИМ ва 9 соатлик автономияКеча, 22:29Mistral AI 3 миллиард евро инвестиция жалб қилдиMistral AI 3 миллиард евро инвестиция жалб қилдиКеча, 19:21Tecno Camon Слим 5G тақдим этилди: 6,39 мм қалинлик ва 6000 мА·ч батареяTecno Camon Слим 5G тақдим этилди: 6,39 мм қалинлик ва 6000 мА·ч батареяКеча, 18:56Sony компанияси Xperia смартфонлари учун Android 17 янгиланишини чиқардиSony компанияси Xperia смартфонлари учун Android 17 янгиланишини чиқардиКеча, 18:23Samsung Galaxy A55 учун Android 17 асосидаги One UI 9.0 илк бетасини чиқардиSamsung Galaxy A55 учун Android 17 асосидаги One UI 9.0 илк бетасини чиқардиКеча, 17:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Бир ойлаб ювмаса бўладиган футболка: Унинг таркибида олтин бор (видео)
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
Пекинда сунъий терига эга янги бионик робот намойиш этилди
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
iPhone учун тўлов оилавий фожиага сабаб бўлди (видео)
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Samsung Galaxy S27 флагманлари зарядлаш қуввати маълум бўлди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Роскосмос космосдан Қуёш тутилиши суратини эълон қилди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Антарктидадан топилган метеорит Қуёш тизими ҳақидаги тасаввурларни ўзгартирди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди
Ҳинд океанидан чиқарилган Starship кемасининг янги суратлари эълон қилинди