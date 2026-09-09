Инсонни «арзон» кўрсатадиган 9 та хавфли одат ва ундан қутулиш йўллари

·54·Фойдали
Инсонни «арзон» кўрсатадиган 9 та хавфли одат ва ундан қутулиш йўллари

Жамиятда инсон ҳақидаги дастлабки ва энг мустаҳкам таассурот нафақат унинг қимматбаҳо кийими ёки моддий имкониятлари, балки майда кўринган кундалик одатлари орқали шаклланади. Ижтимоий этикет ва этика бўйича етакчи мутахассисларнинг таъкидлашича, айрим ноўрин хатти-ҳаракатлар шахснинг обрўсини, ички савиясини ва ҳурматини атрофдагилар кўз ўнгида бир лаҳзада тушириб юборади. Кўпчилик бунга эътибор қаратмайди, бироқ айнан шу одатлар муносабатлардаги масофани кенгайтириб, инсоннинг ижтимоий нуфузига жиддий путур етказади. Хўш, инсонни «арзон» кўрсатувчи асосий нуқсонлар нималардан иборат ва уларни қандай бартараф этиш мумкин? Мақола охирида эса асосий интрига — юксак маданият эгасига айланишнинг бош калити ва ўз устингизда ишлашнинг барча тафсилотларини маълум қиламиз.

Муомала ва рақамли этикетдаги қўпол хатолар

Суҳбат ва рақамли алоқа жараёнида инсоннинг ички маданияти яққол намоён бўлади:

  • Сўкиниш ва саводсиз нутқ: Оғиздан чиққан қўпол сўзлар, ҳақоратлар ва талаффуз қоидаларини менсимаслик инсоннинг маданий савияси пастлигидан далолат берувчи энг биринчи омилдир;

  • Саломлашмаслик ва мулоқотни инкор этиш: Салом-аликка эътиборсизлик нафақат ҳурматсизлик, балки суҳбатдошни менсимаслик белгиси сифатида қабул қилинади;

  • Нотанишларга овозли хабар юбориш: Ижтимоий тармоқлар ва мессенжерларда биринчи марта мулоқот қилаётган шахсга рухсатсиз овозли хабар («голосовой») йўллаш рақамли одоб-ахлоқ чегараларини бузиш ҳисобланади;

  • Суҳбатдош сўзини бўлиш ва хатоларини тузатиш: Мулоқот чоғида қаршидаги инсоннинг фикрини чала қолдириш ҳамда унинг нутқидаги камчиликларни кўрсатиб, бошқалар олдида камситиш жуда катта тарбиясизлик саналади;

  • Баланд овозда гапириш: Жамоат жойларида ёки шахсий суҳбатда бақириб сўзлаш бошқаларга ноқулайлик туғдиради ва эътиборни арзон усуллар билан тортиш истагини билдиради.

«Ҳақиқий зиёлилик ва салобат қиммат либосларда эмас, балки суҳбатдошни эшитиш ва ҳурмат қилиш маданиятида кўринади», — дейди мулоқот психологияси бўйича мутахассислар.

Ташқи кўриниш ва шахсий интизомдаги камчиликлар

Шахсий парвариш ва вақтни тўғри бошқаришдаги бепарволик ҳар қандай чиройли кўринишни чиппакка чиқаради:

  • Кир ва қаровсиз пойабзал: Уст-бош қанчалик чиройли бўлмасин, тозаланмаган ва кир пойабзал инсоннинг ўзига нисбатан ҳурматсизлигини билдирувчи биринчи деталдир;

  • Шошқалоқлик ва бесаранжомлик: Ҳар бир ҳаракатда ортиқча типирчилаш, бесаранжомлик ва шошма-шошарлик инсоннинг ички хотиржамлиги йўқлигини фош этади;

  • Учрашувларга кечикиш: Белгиланган вақтга ўз вақтида етиб келмаслик ўзгаларнинг энг қимматли ресурси бўлган вақтини ўғирлаш ва ҳурмат қилмаслик белгисидир;

  • Қаровсиз ва пала-партиш тирноқлар: Тоза бўлмаган, синган ёки пала-партиш маникюр ташқи гигиенанинг энг кўзга ташланадиган нуқсони ҳисобланади.

Асосий ечим ва юксак ҳурмат қозониш формуласи

Кўпчиликни қизиқтирган энг муҳим масала — бу одатлардан қандай қилиб тез фурсатда воз кечиш ва жамиятда чинакам эҳтиромга эга бўлиш йўлидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, инсон ўз нутқини назорат қилиш, ташқи деталларга синчковлик билан қараш ва вақтга қатъий риоя қилишни одатга айлантирса, унинг атрофидаги муҳит ҳам тубдан ўзгаради. Ушбу 9 та салбий одатни бартараф этиш — ўзингизга бўлган юксак ҳурматни ошириб, жамиятда доимо юқори баҳоланувчи ҳақиқий маданиятли шахсга айланишингизга кафолат беради.

Сизнингча, кундалик ҳаётда ушбу 9 та одатдан қайси бири инсонни энг кўп обрўсизлантиради? Ўзингизда ёки атрофдагиларингизда шундай хатоларни пайқаганмисиз? Ўз фикр-мулоҳазаларингизни изоҳларда қолдиринг ва ушбу муҳим ижтимоий одоб-ахлоқ қоидаларини яқинларингиз ҳамда дўстларингизга улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туғилган санаси унинг характерини очади: Оилавий ҳаёт сирлари...Туғилган санаси унинг характерини очади: Оилавий ҳаёт сирлари...Бугун, 00:50Ойнинг қайси кунида дунёга келганингиз сиз ҳақингизда нима дейди?Ойнинг қайси кунида дунёга келганингиз сиз ҳақингизда нима дейди?Бугун, 00:32Кучли инсонларни бошқалардан ажратиб турувчи 6 та ноодатий одат...Кучли инсонларни бошқалардан ажратиб турувчи 6 та ноодатий одат...Бугун, 00:19Туғилган йил: Рақамлар ортидаги яширин қобилиятлар ва тақдир сирлариТуғилган йил: Рақамлар ортидаги яширин қобилиятлар ва тақдир сирлариБугун, 00:13Ҳаётингиздан чиқариб юбориш керак бўлган 16 тоифа: Руҳий хотиржамлик сирлариҲаётингиздан чиқариб юбориш керак бўлган 16 тоифа: Руҳий хотиржамлик сирлариКеча, 14:29“Кун-тун ишлайман, аммо пул йўқ!”: Нима учун пешона тери катта даромад келтирмайди?“Кун-тун ишлайман, аммо пул йўқ!”: Нима учун пешона тери катта даромад келтирмайди?07.09, 00:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?
Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?
Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!
Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!
Қиммат либос ҳам қутқаролмайди: Инсоннинг обрўсини бир зумда тушириб юборадиган одатлар
Қиммат либос ҳам қутқаролмайди: Инсоннинг обрўсини бир зумда тушириб юборадиган одатлар
Инсоннинг асл характерини аниқлашнинг 5 та олтин қоидаси — ниқобларни фош этиш
Инсоннинг асл характерини аниқлашнинг 5 та олтин қоидаси — ниқобларни фош этиш
Нима учун катта пуллар ҳаммага ҳам келмайди? — Онг остидаги 3 та заҳарли блок
Нима учун катта пуллар ҳаммага ҳам келмайди? — Онг остидаги 3 та заҳарли блок
Туғилган санангиз қандай қиз (йигит)га ошиқ бўлишингизни айтиб беради
Туғилган санангиз қандай қиз (йигит)га ошиқ бўлишингизни айтиб беради
“Кун-тун ишлайман, аммо пул йўқ!”: Нима учун пешона тери катта даромад келтирмайди?
“Кун-тун ишлайман, аммо пул йўқ!”: Нима учун пешона тери катта даромад келтирмайди?