«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
5 сентябрь куни Вьетнамда «Miss World-2026» халқаро гўзаллик танловининг финал босқичи бўлиб ўтди. Унда Доминикан Республикаси вакили, 24 ёшли Жоҳерри Мола бош тожни қўлга киритди. Бу ҳақда Miss World хабар берди.
Танлов финали Нячанг шаҳридаги 2 апрель майдонида ташкил этилди. Бу йилги мусобақада дунёнинг турли мамлакатлари ва ҳудудларидан 111 нафар иштирокчи қатнашди. Мазкур танлов «Miss World»нинг 73-нашри бўлиб, ташкилотнинг 75 йиллик юбилейига тўғри келди.
Жоҳерри Мола — ўқитувчи, журналист, жамоат фаоли ва профессионал модель. У Доминикан Республикасида Voices of Tomorrow лойиҳасига асос солган бўлиб, мазкур ташаббус орқали имконияти чекланган жамоалардаги болалар ва ёшлар учун инглиз тилини ўрганиш имкониятларини кенгайтиришга эътибор қаратади.
Янги «Дунё гўзали» тожни 2025 йилги ғолиб, таиландлик Опал Сучата Чуангсридан қабул қилиб олди. Бу Доминикан Республикаси учун «Miss World» тарихидаги иккинчи ғалаба бўлди. Мамлакат бундан аввал 1982 йилда Мариасела Альварес билан ушбу танловда ғолиб чиққан эди. Шу тариқа Доминикан Республикаси 44 йилдан сўнг яна «Miss World» тожини қўлга киритди.
Танловда Испания вакили Элизабет Рейнес биринчи вице-гўзаллик, Малайзия вакили Таанусия Четти эса иккинчи вице-гўзаллик унвонини қўлга киритди.
…