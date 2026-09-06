«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)

·0·Маданият
«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)

5 сентябрь куни Вьетнамда «Miss World-2026» халқаро гўзаллик танловининг финал босқичи бўлиб ўтди. Унда Доминикан Республикаси вакили, 24 ёшли Жоҳерри Мола бош тожни қўлга киритди. Бу ҳақда Miss World хабар берди.

Танлов финали Нячанг шаҳридаги 2 апрель майдонида ташкил этилди. Бу йилги мусобақада дунёнинг турли мамлакатлари ва ҳудудларидан 111 нафар иштирокчи қатнашди. Мазкур танлов «Miss World»нинг 73-нашри бўлиб, ташкилотнинг 75 йиллик юбилейига тўғри келди.

Toj kiygan va lenta taqqan tabassum qilayotgan ayol qoʻl silkitmoqda.

Жоҳерри Мола — ўқитувчи, журналист, жамоат фаоли ва профессионал модель. У Доминикан Республикасида Voices of Tomorrow лойиҳасига асос солган бўлиб, мазкур ташаббус орқали имконияти чекланган жамоалардаги болалар ва ёшлар учун инглиз тилини ўрганиш имкониятларини кенгайтиришга эътибор қаратади.

Янги «Дунё гўзали» тожни 2025 йилги ғолиб, таиландлик Опал Сучата Чуангсридан қабул қилиб олди. Бу Доминикан Республикаси учун «Miss World» тарихидаги иккинчи ғалаба бўлди. Мамлакат бундан аввал 1982 йилда Мариасела Альварес билан ушбу танловда ғолиб чиққан эди. Шу тариқа Доминикан Республикаси 44 йилдан сўнг яна «Miss World» тожини қўлга киритди.

Танловда Испания вакили Элизабет Рейнес биринчи вице-гўзаллик, Малайзия вакили Таанусия Четти эса иккинчи вице-гўзаллик унвонини қўлга киритди.

«Miss World-2026»: дунёнинг энг гўзал аёли аниқланди (фото)
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Афруза “Тополмайсиз” клипи билан мухлисларини хурсанд қилди (видео)Афруза “Тополмайсиз” клипи билан мухлисларини хурсанд қилди (видео)Бугун, 12:13Шарқ дурдоналари Қатарни мафтун этмоқда: Саида Мирзиёева Доҳада ноёб кўргазмаларни очдиШарқ дурдоналари Қатарни мафтун этмоқда: Саида Мирзиёева Доҳада ноёб кўргазмаларни очдиКеча, 11:27"Вайнерлар қизиқчиларнинг «нонини яримта» қилаяпти" — Аваз Охуннинг жавоби"Вайнерлар қизиқчиларнинг «нонини яримта» қилаяпти" — Аваз Охуннинг жавобиКеча, 09:38Фарангиз Абдазова 25 ёшни ўғли билан қарши олди (видео)Фарангиз Абдазова 25 ёшни ўғли билан қарши олди (видео)Кеча, 00:01Адиз Ражабов шахсий ҳаётини нега сир тутишини айтди (видео)Адиз Ражабов шахсий ҳаётини нега сир тутишини айтди (видео)04.09, 23:22Машҳур хонанда Лола Йўлдошева бугун 41 ёшдаМашҳур хонанда Лола Йўлдошева бугун 41 ёшда04.09, 21:05
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Илҳом Фармонов рафиқасига унутилмас совға қилди
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Жоржина Родригесдан Мессининг рафиқаси суратига кутилмаган изоҳ
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Юлдуз Усмонова концертга келмади: Мухлислар 4 соат кутди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Зебо Рахимова саёҳатлари учун пулни қаердан топиши ва нечта давлатга борганини айтди
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар
Ўзбек томошабини севган "Ошин" сериали орқали танилган япон актрисаси ҳақида сиз билмаган фактлар