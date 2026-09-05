Қиммат либос ҳам қутқаролмайди: Инсоннинг обрўсини бир зумда тушириб юборадиган одатлар

·0·Фойдали
Қиммат либос ҳам қутқаролмайди: Инсоннинг обрўсини бир зумда тушириб юборадиган одатлар

Жамиятда инсон ҳақидаги илк ва энг мустаҳкам таассурот нафақат унинг қимматбаҳо кийими, бренди ёки ижтимоий мақоми билан, балки кундалик майда хатти-ҳаракатлари, нутқи ва мулоқот маданияти орқали шаклланади. Кўп ҳолларда кишилар ўзлари сезмаган ҳолда йўл қўядиган айрим оддий одатлар уларнинг шахсий қийматини, атрофдагилар наздидаги обрў-эътиборини ва ҳурматини саноқли сониялар ичида чиппакка чиқариши мумкин. Замонавий этикет ва инсон руҳияти бўйича мутахассислар шахснинг қадрини туширадиган ва уни ижтимоий давраларда маданиятсиз кўрсатадиган энг кенг тарқалган 9 та хавфли одатни аниқлади.

Тил ва мулоқот одоби: Сўзлар инсоннинг ички маънавиятини қандай фош этади?

Суҳбат ва овоз оҳанги шахснинг ички тарбияси ҳамда руҳий камолотининг асосий ойнаси ҳисобланади:

  • Сўкиниш ва саводсиз нутқ: Сўкиниш ва ҳақоратли ибораларни ишлатиш инсоннинг ички луғат бойлиги қашшоқлигини, ҳис-туйғуларини назорат қила олмаслигини ва атрофдагиларга нисбатан очиқ ҳурматсизлигини билдиради. Саводсиз, пала-партиш ва пала-партиш тузилган гаплар ҳатто энг нуфузли лавозим эгасини ҳам арзонлаштиради;

  • Баланд овозда гапириш: Жамоат жойларида, транспортда ёки даврада ҳаддан зиёд баланд овозда фикр билдириш шахснинг чегараларни билмаслигидан, ички диққат етишмовчилигидан ва ўзгалар қулайлигини менсимаслигидан далолат беради;

  • Гапни бўлиш ва хатоларни юзига солиш: Суҳбатдошнинг сўзини чала қолдириб, унинг нутқидаги майда камчиликларни кўпчилик олдида тузатиш донишмандлик эмас, балки сунъий равишда ўзини устун кўрсатишга уриниш ва эмпатиянинг йўқлигидир.

Шахсий чегаралар ва рақамли маданият: Замонавий алоқа хатолари

Рақамли асрда онлайн мулоқот этикетига риоя қилмаслик ҳам обрўга катта путур етказади:

  • Нотанишларга овозли хабар юбориш: Ишбилармонлик ёки биринчи танишув мулоқотида рухсатсиз ва огоҳлантиришсиз овозли хабар («голосовое») жўнатиш қаршидаги одамнинг вақтини қадрламаслик ва шахсий чегараларини бузиш деб қабул қилинади;

  • Саломлашмаслик ва менсимаслик: Инсонлар билан кўришганда биринчи бўлиб салом бермаслик ёки саломга бепарволик билан жавоб қайтариш кўпинча сохта кибр, манманлик ёки энг оддий бошланғич тарбиянинг йўқлигидан нишонадир.

Масъулият ва вақт қадри: Ишончсизлик тамғаси

Инсоннинг ўз вақтига ва сўзига бўлган муносабати унинг жамиятдаги ҳақиқий савиясини белгилаб беради:

  • Доимий кечикиш одати: Учрашув ва тадбирларга мунтазам равишда кеч қолиш — ўзгаларнинг энг қимматли бойлиги бўлган вақтини ўғирлаш демакдир. Бундай одат кишини масъулиятсиз ва умуман ишониб бўлмайдиган шахсга айлантиради;

  • Шошқалоқлик ва бесаранжомлик: Саросималик, тартибсиз ҳаракатлар, тинимсиз шошилиш ва хавотирли ҳолат инсоннинг ўз ҳаётини ва ҳис-туйғуларини бошқара олмаслигини, ички ишончсизлигини акс эттиради.

Ташқи деталлар: Пойабзал ва қўл парвариши

Инсоннинг майда жиҳатларга бўлган муносабати унинг ўз устида ишлаш маданиятини кўрсатади:

  • Кир ва эътиборсиз пойабзал: Оёқ кийимининг кир ёки чанг бўлиб юриши инсоннинг ўз имижига ва деталларга бўлган бепарволигини юзага чиқаради. Тозалик ҳашаматдан кўра муҳимроқ баҳоланади;

  • Ноозода ва тартибсиз тирноқлар: Қўл ва тирноқларнинг ҳолати — инсон шахсий гигиенасининг визит карточкасидир. Тартибсиз, синган ёки тозаланмаган тирноқлар энг қиммат костюм ёки кўйлакнинг таъсирини ҳам бир лаҳзада йўққа чиқаради.

Сизнингча, кундалик ҳаётда инсоннинг обрўсини энг тез тушириб юборадиган одат қайси бири — сўкинишми, овозли хабар юборишми ёки доимий кечикиш? Ўз атрофингизда шундай одатларга эга одамларни учратганингизда қандай муносабатда бўласиз? Фикрларингизни изоҳларда қолдиринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Инсоннинг асл характерини аниқлашнинг 5 та олтин қоидаси — ниқобларни фош этишИнсоннинг асл характерини аниқлашнинг 5 та олтин қоидаси — ниқобларни фош этишБугун, 08:13Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?Кеча, 12:40Руҳий манипуляциянинг 5 та хавфли усули — қандай қилиб тузоққа тушмаслик мумкин?Руҳий манипуляциянинг 5 та хавфли усули — қандай қилиб тузоққа тушмаслик мумкин?Кеча, 11:56Бахт ва муваффақиятни бўғаётган 10 та «руҳий чиқинди»: Зудлик билан чиқариб ташлаш зарурБахт ва муваффақиятни бўғаётган 10 та «руҳий чиқинди»: Зудлик билан чиқариб ташлаш зарурКеча, 11:36Кўпчилик бузадиган 8 та ҳаётий қоида: Нега инсонлар энг ҳал қилувчи паллаларда хато қилади?Кўпчилик бузадиган 8 та ҳаётий қоида: Нега инсонлар энг ҳал қилувчи паллаларда хато қилади?Кеча, 10:31Кўпчилик билмайди: семиртирмайдиган 15 фойдали маҳсулот очиқландиКўпчилик билмайди: семиртирмайдиган 15 фойдали маҳсулот очиқланди03.09, 15:48
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
"Энг яхши рафиқа" қайси санада туғилган? Антиқа рейтинг...
"Энг яхши рафиқа" қайси санада туғилган? Антиқа рейтинг...
Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!
Қизларни хавфдан асровчи 9 та олтин қоида: Буни оналар қизига уқтириши шарт!
Қайси аёл қайси ишдан қочиши керак? Туғилган сана талқини
Қайси аёл қайси ишдан қочиши керак? Туғилган сана талқини
Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?
Туғилган кунингиз ташқи қиёфангиз ва жозибангиз ҳақида нима дейди?
Туғилган санангиз қандай қиз (йигит)га ошиқ бўлишингизни айтиб беради
Туғилган санангиз қандай қиз (йигит)га ошиқ бўлишингизни айтиб беради
Бир марта яшаймиз: ҳаётни чинакам ўзгартирувчи қарорлар...
Бир марта яшаймиз: ҳаётни чинакам ўзгартирувчи қарорлар...