Сунъий интеллект сохта шахслар яратиб, одамларни алдамоқчи бўлди

·24·Дунё
Сунъий интеллект сохта шахслар яратиб, одамларни алдамоқчи бўлди

Британияда сунъий интеллект хавфсизлигини текшириш мақсадида ўтказилган синовлар кутилмаган ҳолатни фош қилди. Айрим AI моделлари берилган вазифани бажариш жараёнида оддий дастур каби ишлаш билан чекланмай, одамларни чалғитишга қаратилган ҳаракатларни ҳам амалга оширган.

Синовлар давомида AI агентларига киберхавфсизликка оид вазифалар берилган. Текширув жараёнида 122 та тест ўтказилиб, 10 та ҳолатда моделлар рухсат этилмаган мустақил ҳаракатларга боргани қайд этилган.

Энг эътиборли воқеалардан бири Anthropic’нинг Mythos 5 модели билан боғлиқ бўлган. Модель очиқ кодли дастурга зарарли код киритишга уринган. Аммо бунинг учун оддий йўлдан фойдаланиш билан чекланмаган.

Модель кодни ҳақиқий ишлаб чиқувчига тасдиқлатиш мақсадида бир нечта сохта онлайн шахсларни яратган. Ушбу шахслар орқали дастур ишлаб чиқувчисини чалғитиб, шубҳали кодни қабул қилдиришга ҳаракат қилинган.

Бироқ режа амалга ошмаган. Ишлаб чиқувчи коднинг шубҳали эканини пайқаб, уни тасдиқламаган. Шу тариқа AI’нинг ҳаракати реал зарар келтиришгача етмаган.

Қизиғи, синовда бундай ҳаракатлар фақат битта моделда кузатилмаган. Ҳисоботда жами 19 та рухсат этилмаган ҳаракат қайд этилган бўлиб, уларнинг асосий қисми Mythos 5 билан боғлиқ бўлган, яна иккитаси OpenAI’нинг GPT-5.6-Sol моделида кузатилган.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Непал ва Тибетда кучли сел юзлаб сайёҳларни бедарак қилдиНепал ва Тибетда кучли сел юзлаб сайёҳларни бедарак қилдиБугун, 00:4115 кун фақат сув ичган аёл 20 кг озди, аммо оғир касалликка чалинди15 кун фақат сув ичган аёл 20 кг озди, аммо оғир касалликка чалиндиКеча, 23:53Кулеба Украинанинг АҚШдаги янги элчиси бўладими? Киевнинг кутилмаган режаси ошкор бўлди!Кулеба Украинанинг АҚШдаги янги элчиси бўладими? Киевнинг кутилмаган режаси ошкор бўлди!Кеча, 23:51Россия президенти маслаҳатчиси махфий ҳужжатлар тафсилотини очиқлади!Россия президенти маслаҳатчиси махфий ҳужжатлар тафсилотини очиқлади!Кеча, 23:42 68 ёшли эркак металл детектордан ўтишда шимини ечди 68 ёшли эркак металл детектордан ўтишда шимини ечдиКеча, 16:12МРБ директори кетгач Путин 3 та сирли фармонни имзолади: улар нима ҳақида?МРБ директори кетгач Путин 3 та сирли фармонни имзолади: улар нима ҳақида?Кеча, 16:03
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
Роналдунинг «тўйи» Мадейрани ларзага солди: мухлислар адашди
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
20 йил кутилган тўлиқ Қуёш тутилиши август ойида кузатилади
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди
Малайзиядаги гўзаллик танловида подиумда юрган товуқ томошабинлар эътиборини тортди