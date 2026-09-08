Сонг Ядонг Пётр Янга очиқ жанг таклиф қилди: «Реваншда уни албатта нокаут қиламан!»

·27·Спорт
Сонг Ядонг Пётр Янга очиқ жанг таклиф қилди: «Реваншда уни албатта нокаут қиламан!»

Дунёнинг энг нуфузли жанг ташкилоти бўлган UFC’нинг енгил вазн тоифаси етакчиларидан бири хитойлик Сонг Ядонг собиқ чемпион Пётр Янга қарши иккинчи бор октагонга чиқиш истагини очиқ билдирди. Яқиндагина шов-шувли ғалабаси билан бутун спорт оламини ларзага солган спортчи аввалги тўқнашувдаги хатоларидан тўғри хулоса чиқарганини ва бу галги реванш мутлақо бошқача сценарий асосида кечишини таъкидлади. Хўш, икки йил аввалги баҳсда нималар юз берган эди, Ядонг ўз имкониятларини нима сабабдан бунчалик юқори баҳоламоқда ва унинг умумий кўрсаткичлари қандай? Мақола охирида эса асосий интрига — спортчининг чемпионга йўллаган кескин даъвоси ҳамда унинг охирги сенсацион ғалабаси бўйича барча тафсилотларни маълум қиламиз.

Икки йил аввалги тўқнашув ва йўл қўйилган хатолар таҳлили

Хитойлик жангчи аввалги мағлубиятини ёшликдаги тажрибасизлик ва руҳий шошқалоқлик билан изоҳлади:

  • Ёшлик ва шошқалоқлик: Сонг Ядонгнинг эътироф этишича, икки йил аввал у жуда ёш бўлган ва ҳис-туйғуларга берилиб, майдонда ортиқча шошма-шошарликка йўл қўйган;

  • Кичик очколар фарқи: Биринчи баҳсда Пётр Ян яққол устунликка эга бўлмаган, жангдаги якуний натижа жуда кичик фарқ билан ҳал этилган;

  • Тажриба ва ўзгаришлар: Орадан ўтган давр ичида жангчи ўз техникасини мустаҳкамлаб, тактик жиҳатдан анча ўсганини ва совуққонлик билан ҳаракат қилишни ўрганганини билдирди.

«Биз икки йил аввал жанг қилганмиз. Ўшанда мен жуда ёш ва шошқалоқ эдим, жуда кичик фарқ билан имкониятни бой бергандим. Бироқ энди ҳаммаси ўзгарди», — дея таъкидлади Сонг Ядонг.

Ядонгнинг жанговар рекорди ва нокаутчилик салоҳияти

Хитойлик спортчининг касбий фаолиятидаги рақамлар унинг енгил вазндаги энг хавфли зарбадорлардан бири эканини яққол кўрсатади:

  • Умумий баҳслар кўрсаткичи: Ҳозиргача спортчининг ҳисобида 24 та ғалаба, 9 та мағлубият ва 1 та дуранг қайд этилган;

  • Муддатидан олдин ғалабалар: Қўлга киритилган ғалабаларнинг нақ 10 таси соф нокаутлар орқали қўлга киритилган;

  • Юқори спорт формаси: Октагонда кетма-кет синовлардан ўтган спортчи айни пайтда фаолиятининг энг чўққисига чиққанини намойиш этмоқда.

Асосий ечим ва чемпионга қарши кескин даъво

Кўпчилик ММА ихлосмандларини қизиқтирган энг муҳим масала — Сонг Ядонг ушбу баёнотга қандай асос билан қўл урди ва реваншда қандай режага эга эканидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, 29 август куни Шанхайда бўлиб ўтган UFC турнирида мағлубият нималигини билмай келаётган Умар Нурмагомедовни даҳшатли тарзда нокаутга учратган Сонг Ядонг энди фақат юқори марраларни кўзламоқда. У Пётр Янга қарши эҳтимолий иккинчи тўқнашувда собиқ чемпионни муддатидан олдин нокаут қилишига юз фоиз ишонч билдирди.

Сизнингча, Сонг Ядонг ва Пётр Ян ўртасида реванш жанги ташкил этилса, хитойлик жангчи ваъда қилганидек собиқ чемпионни нокаутга учрата оладими ёки Ян яна ўз тажрибасини намойиш этадими? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ушбу муҳим яккакураш хабарини спорт ихлосмандларига улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арман Царукян Ислам Махачев ортидан юқори вазнга чиқишдан бош тортдиАрман Царукян Ислам Махачев ортидан юқори вазнга чиқишдан бош тортдиКеча, 23:57Футбол тарихидаги энг кутилган мўъжиза: Месси ва Роналду бир жамоада ўйнайди!Футбол тарихидаги энг кутилган мўъжиза: Месси ва Роналду бир жамоада ўйнайди!Кеча, 23:57ЕЧЛ стартида голлар ёмғири: «Астон Вилла» Бельгияда иродали ғалабага эришдиЕЧЛ стартида голлар ёмғири: «Астон Вилла» Бельгияда иродали ғалабага эришдиКеча, 23:44Наоя Иноуэ карьерасидаги сўнгги катта мақсадини очиқлади...Наоя Иноуэ карьерасидаги сўнгги катта мақсадини очиқлади...Кеча, 23:30«Олтин тўп»га даъвогарлар сони бўйича жаҳон рекорди янгиланди!«Олтин тўп»га даъвогарлар сони бўйича жаҳон рекорди янгиланди!Кеча, 23:25Расман: «Нефтчи» бразилиялик ҳимоячи билан шартнома имзоладиРасман: «Нефтчи» бразилиялик ҳимоячи билан шартнома имзоладиКеча, 23:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
“Нефтчи”нинг Қаршидаги шармандали мағлубиятидан сўнг Ислом Исмоилов очиқ гапирди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
Роналду «Сув ичинг» деди — Coca-Cola 4 млрд доллар йўқотди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
«Баҳс тугади, Роналду ютди!» Пирс Морган Мессининг кетишидан сўнг кескин баёнот берди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Тафсилотлар: Элдор Шомуродовнинг Туркиядаги шов-шувли трансфери тўхтатилди
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Янги амплуадаги бенефис: Беҳруз Каримов “Лугано” сафида ҳайратда қолдирмоқда
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди
“Нефтчи” 6:2 ҳисобида тор-мор этилгандан сўнг Рўзиқул Бердиев очиқ гапирди