Сонг Ядонг Пётр Янга очиқ жанг таклиф қилди: «Реваншда уни албатта нокаут қиламан!»
Дунёнинг энг нуфузли жанг ташкилоти бўлган UFC’нинг енгил вазн тоифаси етакчиларидан бири хитойлик Сонг Ядонг собиқ чемпион Пётр Янга қарши иккинчи бор октагонга чиқиш истагини очиқ билдирди. Яқиндагина шов-шувли ғалабаси билан бутун спорт оламини ларзага солган спортчи аввалги тўқнашувдаги хатоларидан тўғри хулоса чиқарганини ва бу галги реванш мутлақо бошқача сценарий асосида кечишини таъкидлади. Хўш, икки йил аввалги баҳсда нималар юз берган эди, Ядонг ўз имкониятларини нима сабабдан бунчалик юқори баҳоламоқда ва унинг умумий кўрсаткичлари қандай? Мақола охирида эса асосий интрига — спортчининг чемпионга йўллаган кескин даъвоси ҳамда унинг охирги сенсацион ғалабаси бўйича барча тафсилотларни маълум қиламиз.
Икки йил аввалги тўқнашув ва йўл қўйилган хатолар таҳлили
Хитойлик жангчи аввалги мағлубиятини ёшликдаги тажрибасизлик ва руҳий шошқалоқлик билан изоҳлади:
Ёшлик ва шошқалоқлик: Сонг Ядонгнинг эътироф этишича, икки йил аввал у жуда ёш бўлган ва ҳис-туйғуларга берилиб, майдонда ортиқча шошма-шошарликка йўл қўйган;
Кичик очколар фарқи: Биринчи баҳсда Пётр Ян яққол устунликка эга бўлмаган, жангдаги якуний натижа жуда кичик фарқ билан ҳал этилган;
Тажриба ва ўзгаришлар: Орадан ўтган давр ичида жангчи ўз техникасини мустаҳкамлаб, тактик жиҳатдан анча ўсганини ва совуққонлик билан ҳаракат қилишни ўрганганини билдирди.
«Биз икки йил аввал жанг қилганмиз. Ўшанда мен жуда ёш ва шошқалоқ эдим, жуда кичик фарқ билан имкониятни бой бергандим. Бироқ энди ҳаммаси ўзгарди», — дея таъкидлади Сонг Ядонг.
Ядонгнинг жанговар рекорди ва нокаутчилик салоҳияти
Хитойлик спортчининг касбий фаолиятидаги рақамлар унинг енгил вазндаги энг хавфли зарбадорлардан бири эканини яққол кўрсатади:
Умумий баҳслар кўрсаткичи: Ҳозиргача спортчининг ҳисобида 24 та ғалаба, 9 та мағлубият ва 1 та дуранг қайд этилган;
Муддатидан олдин ғалабалар: Қўлга киритилган ғалабаларнинг нақ 10 таси соф нокаутлар орқали қўлга киритилган;
Юқори спорт формаси: Октагонда кетма-кет синовлардан ўтган спортчи айни пайтда фаолиятининг энг чўққисига чиққанини намойиш этмоқда.
Асосий ечим ва чемпионга қарши кескин даъво
Кўпчилик ММА ихлосмандларини қизиқтирган энг муҳим масала — Сонг Ядонг ушбу баёнотга қандай асос билан қўл урди ва реваншда қандай режага эга эканидир. Энг муҳим ечим ва хулоса шундаки, 29 август куни Шанхайда бўлиб ўтган UFC турнирида мағлубият нималигини билмай келаётган Умар Нурмагомедовни даҳшатли тарзда нокаутга учратган Сонг Ядонг энди фақат юқори марраларни кўзламоқда. У Пётр Янга қарши эҳтимолий иккинчи тўқнашувда собиқ чемпионни муддатидан олдин нокаут қилишига юз фоиз ишонч билдирди.
Сизнингча, Сонг Ядонг ва Пётр Ян ўртасида реванш жанги ташкил этилса, хитойлик жангчи ваъда қилганидек собиқ чемпионни нокаутга учрата оладими ёки Ян яна ўз тажрибасини намойиш этадими? Ўз фикр ва тахминларингизни изоҳларда қолдиринг ҳамда ушбу муҳим яккакураш хабарини спорт ихлосмандларига улашинг!
…