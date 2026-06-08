Securitize компанияси NYSE биржасига чиқиш учун SEC рухсатини олди
Реал активларни токенизация қилиш платформаси Securitize махсус мақсадли сотиб олиш компанияси (СПАК) билан бирлашиш орқали очиқ бозорга чиқиш йўлида муҳим қадам ташлади. АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржалар комиссияси (SEC) Кантор Фитзгералд шоъба корхонаси бўлган Кантор Эқуитй Партнерс ИИ ва Securitize ўртасидаги С-4 шаклидаги рўйхатдан ўтиш аризасини маъқуллади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Securitize асосчиси ва бош директори Карлос Доминго ушбу воқеани компания ва бутун токенизация соҳаси учун муҳим босқич деб атади. Акциядорлар овоз бериш жараёни 29-июн куни бўлиб ўтиши режалаштирилган. Агар келишув маъқулланса, бирлашган компания Нев Ёрк Стокк Эхчанге (NYSE) биржасида “SECЗ” тикери остида савдога чиқади ва дунёдаги энг йирик токенизация компанияларидан бирига айланади.
Ҳозирда Securitize бошқаруви остида 4 миллиард долларлик активлар мавжуд бўлиб, компания BlackRock, Аполло, БНЙ ва ВанEкк каби гигантлар билан ҳамкорликда токенизация қилинган фондларни таклиф этади. Компаниянинг биринчи чоракдаги даромади 19,5 миллион долларни ташкил этиб, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 39 фоизга ўсган. Шунингдек, NYSE март ойида Валл Стреэт учун блокчейн асосидаги савдо инфратузилмасини ривожлантириш мақсадида Securitize билан меморандум имзолаган эди.
RVA.xyz маълумотларига кўра, занжирдаги реал активларнинг (РВА) умумий қиймати май ойида рекорд даражадаги 32 миллиард долларга етди. Бу кўрсаткич сўнгги 12 ой ичида 220 фоизга ўсганини англатади. Активларнинг қарийб ярмини токенизация қилинган АҚШ ғазна облигациялари ташкил этади. Ethereum ва лаер-2 тармоқлари эса 60 фоиздан ортиқ улуш билан токенизация бозорида етакчилик қилмоқда.
…