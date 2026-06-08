Securitize компанияси NYSE биржасига чиқиш учун SEC рухсатини олди

·11·Иқтисодиёт
Securitize компанияси NYSE биржасига чиқиш учун SEC рухсатини олди

Реал активларни токенизация қилиш платформаси Securitize махсус мақсадли сотиб олиш компанияси (СПАК) билан бирлашиш орқали очиқ бозорга чиқиш йўлида муҳим қадам ташлади. АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржалар комиссияси (SEC) Кантор Фитзгералд шоъба корхонаси бўлган Кантор Эқуитй Партнерс ИИ ва Securitize ўртасидаги С-4 шаклидаги рўйхатдан ўтиш аризасини маъқуллади. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Securitize асосчиси ва бош директори Карлос Доминго ушбу воқеани компания ва бутун токенизация соҳаси учун муҳим босқич деб атади. Акциядорлар овоз бериш жараёни 29-июн куни бўлиб ўтиши режалаштирилган. Агар келишув маъқулланса, бирлашган компания Нев Ёрк Стокк Эхчанге (NYSE) биржасида “SECЗ” тикери остида савдога чиқади ва дунёдаги энг йирик токенизация компанияларидан бирига айланади.

Ҳозирда Securitize бошқаруви остида 4 миллиард долларлик активлар мавжуд бўлиб, компания BlackRock, Аполло, БНЙ ва ВанEкк каби гигантлар билан ҳамкорликда токенизация қилинган фондларни таклиф этади. Компаниянинг биринчи чоракдаги даромади 19,5 миллион долларни ташкил этиб, ўтган йилнинг мос даврига нисбатан 39 фоизга ўсган. Шунингдек, NYSE март ойида Валл Стреэт учун блокчейн асосидаги савдо инфратузилмасини ривожлантириш мақсадида Securitize билан меморандум имзолаган эди.

RVA.xyz маълумотларига кўра, занжирдаги реал активларнинг (РВА) умумий қиймати май ойида рекорд даражадаги 32 миллиард долларга етди. Бу кўрсаткич сўнгги 12 ой ичида 220 фоизга ўсганини англатади. Активларнинг қарийб ярмини токенизация қилинган АҚШ ғазна облигациялари ташкил этади. Ethereum ва лаер-2 тармоқлари эса 60 фоиздан ортиқ улуш билан токенизация бозорида етакчилик қилмоқда.

SecuritizeNYSEТокенизацияБлокчейнИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

9 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда9 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:36Қайси қоидабузарлик учун 20,6 миллион сўм жарима белгиланган?Қайси қоидабузарлик учун 20,6 миллион сўм жарима белгиланган?Бугун, 05:31Justin Sun бошқарувидаги HTX биржаси Трамп оиласининг USD1 токенини ўчирдиJustin Sun бошқарувидаги HTX биржаси Трамп оиласининг USD1 токенини ўчирдиБугун, 04:13Nasdaq пасайишда давом этса Bitcoin тақдири нима бўлади?Nasdaq пасайишда давом этса Bitcoin тақдири нима бўлади?Бугун, 21:13АҚШ Конгрессида криптовалюта солиқларига оид янги қонун лойиҳалари кўриб чиқилмоқдаАҚШ Конгрессида криптовалюта солиқларига оид янги қонун лойиҳалари кўриб чиқилмоқдаБугун, 20:34Michael Saylor янги Bitcoin хариди ҳақида ишора қилдиMichael Saylor янги Bitcoin хариди ҳақида ишора қилдиБугун, 20:10
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди