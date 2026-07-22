23 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
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• Infinbank — 12 000 сўм.
• Hayotbank — 12 020 сўм.
23 июль куни амал қиладиган доллар курси 58–59 сўм атрофида ошиши кутилмоқда.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Infinbank — 12 000 сўм.
• Asakabank — 11 985 сўм.
• Davrbank — 11 985 сўм.
• Universalbank — 11 985 сўм.
• Anorbank — 11 985 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Hayotbank — 12 020 сўм.
• Asia Alliance Bank — 12 025 сўм.
• Aloqabank — 12 030 сўм.
• Agrobank — 12 030 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
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