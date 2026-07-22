23 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда

·40·Иқтисодиёт
23 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда

23 июль куни амал қиладиган доллар курси 58–59 сўм атрофида ошиши кутилмоқда.

Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:

• Infinbank — 12 000 сўм.
• Asakabank — 11 985 сўм.
• Davrbank — 11 985 сўм.
• Universalbank — 11 985 сўм.
• Anorbank — 11 985 сўм.

Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:

• Hayotbank — 12 020 сўм.
• Asia Alliance Bank — 12 025 сўм.
• Aloqabank — 12 030 сўм.
• Agrobank — 12 030 сўм.

Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.

ИнфинбанкАсакабанкАгробанкАлоқабанкАнорбанк
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
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