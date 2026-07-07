8 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда

·0·Иқтисодиёт
8 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда

8 июль куни амал қиладиган доллар курси 22–23 сўм атрофида пасайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Bankir Telegram канали хабар берди.

Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:

• Aloqabank — 12 040 сўм.
• NBU — 12 040 сўм.
• OFB — 12 030 сўм.
• Asakabank — 12 030 сўм.

Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:

• Asia Alliance Bank — 12 065 сўм.
• Octobank — 12 070 сўм.
• Xalq banki — 12 080 сўм.
• Agrobank — 12 090 сўм.

Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
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