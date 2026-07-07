8 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
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• Aloqabank — 12 040 сўм.
• Asia Alliance Bank — 12 065 сўм.
8 июль куни амал қиладиган доллар курси 22–23 сўм атрофида пасайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Bankir Telegram канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Aloqabank — 12 040 сўм.
• NBU — 12 040 сўм.
• OFB — 12 030 сўм.
• Asakabank — 12 030 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Asia Alliance Bank — 12 065 сўм.
• Octobank — 12 070 сўм.
• Xalq banki — 12 080 сўм.
• Agrobank — 12 090 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
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