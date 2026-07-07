8 июль учун валюта курслари эълон қилинди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
• Евро 10,44 сўмга арзонлаб, 13 734,36 сўмга тушди.
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 8 июль куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 20,73 сўмга арзонлаб, 12 021,32 сўмга тушди.
• Евро 10,44 сўмга арзонлаб, 13 734,36 сўмга тушди.
• Россия рубли 2,61 сўмга қимматлаб, 157,64 сўмни ташкил этди.
• Фунт стерлинг 27,66 сўмга қимматлаб, 16 085,73 сўм бўлди.
• Япон иенаси 0,05 сўмга қимматлаб, 74,23 сўмни ташкил этди.
• Швейцария франки 46,05 сўмга арзонлаб, 14 894,46 сўмга тушди.
• Хитой юани 3,46 сўмга арзонлаб, 1 769,25 сўмга тушди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…