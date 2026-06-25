26 июнь учун валюта курслари эълон қилинди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
• Евро 6,88 сўмга қимматлаб, 13 649,76 сўм бўлди.
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 26 июнь куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 10,88 сўмга арзонлаб, 12 013,52 сўмга тушди.
• Евро 6,88 сўмга қимматлаб, 13 649,76 сўм бўлди.
• Россия рубли 0,46 сўмга арзонлаб, 159,95 сўмга тушди.
• Фунт стерлинг 2,32 сўмга арзонлаб, 15 841,03 сўмга тушди.
• Япон иенаси 0,1 сўмга арзонлаб, 74,24 сўмга тушди.
• Швейцария франки 0,64 сўмга арзонлаб, 14 804,09 сўмга тушди.
• Хитой юани 1,54 сўмга қимматлаб, 1 767,16 сўмни ташкил этди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…