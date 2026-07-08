9 июль учун валюта курслари эълон қилинди

·48·Иқтисодиёт
9 июль учун валюта курслари эълон қилинди

Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 9 июль куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 16,57 сўмга арзонлаб, 12 004,75 сўмга тушди.

Евро 42,94 сўмга арзонлаб, 13 691,42 сўмга тушди.
• Россия рубли 0,53 сўмга арзонлаб, 157,11 сўмга тушди.
• Фунт стерлинг 67,79 сўмга арзонлаб, 16 017,94 сўмга тушди.
• Япон иенаси 0,34 сўмга арзонлаб, 73,89 сўмга тушди.
• Швейцария франки 38,93 сўмга арзонлаб, 14 855,53 сўмга тушди.
• Хитой юани 3,79 сўмга арзонлаб, 1 765,46 сўмга тушди.

Ўзбекистон Миллий банкиАҚШ доллариЕвроРусский рубльБритан фунти
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Яширин иқтисодиётга зарба: 2026 йил якунигача қандай тизим ишга тушади?Яширин иқтисодиётга зарба: 2026 йил якунигача қандай тизим ишга тушади?Бугун, 11:219 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда9 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаБугун, 10:31Ўзбекистон гилос экспортидан 36,5 млн доллар олдиЎзбекистон гилос экспортидан 36,5 млн доллар олдиКеча, 19:58Ўзбекистонда уй-жой нархи сўмда 4,8 фоизга арзонладиЎзбекистонда уй-жой нархи сўмда 4,8 фоизга арзонладиКеча, 17:228 июль учун валюта курслари эълон қилинди8 июль учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 16:278 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда8 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаКеча, 10:33
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
10 июн учун валюта курслари эълон қилинди
10 июн учун валюта курслари эълон қилинди
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
23 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда