9 июль учун валюта курслари эълон қилинди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
• Евро 42,94 сўмга арзонлаб, 13 691,42 сўмга тушди.
Ўзбекистон Марказий банки 2026 йил 9 июль куни учун хорижий валюталарнинг расмий курсларини эълон қилди. Унга кўра, доллар 16,57 сўмга арзонлаб, 12 004,75 сўмга тушди.
• Евро 42,94 сўмга арзонлаб, 13 691,42 сўмга тушди.
• Россия рубли 0,53 сўмга арзонлаб, 157,11 сўмга тушди.
• Фунт стерлинг 67,79 сўмга арзонлаб, 16 017,94 сўмга тушди.
• Япон иенаси 0,34 сўмга арзонлаб, 73,89 сўмга тушди.
• Швейцария франки 38,93 сўмга арзонлаб, 14 855,53 сўмга тушди.
• Хитой юани 3,79 сўмга арзонлаб, 1 765,46 сўмга тушди.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…