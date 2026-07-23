Россия Ўзбекистоннинг айрим мева-сабзавотлари импортига чеклов жорий этди

·0·Иқтисодиёт
Россия Ўзбекистоннинг айрим мева-сабзавотлари импортига чеклов жорий этди

Россия Ўзбекистоннинг бешта экспортчиси томонидан етказиб берилаётган айрим қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига импорт чекловини киритди. Бу ҳақда "Россельхознадзор" маълум қилди.

Идора қарори карам, пиёз, укроп, петрушка, узум, лавлаги ва помидор маҳсулотларини қамраб олган. Уларни Россия ҳудудига олиб киришга вақтинча чеклов белгиланган.

Расмий маълумотда айтилишича, мазкур экспортчилар маҳсулотларида фитосанитария қоидалари билан боғлиқ камчиликлар бошқаларга нисбатан кўпроқ аниқланган. Шу сабабли чеклов айнан ушбу бешта етказиб берувчига нисбатан қўлланган.

Қарор Ўзбекистондан юборилаётган барча мева ва сабзавотларга тегишли эмас. Чеклов фақат қоидабузарликлар қайд этилган экспортчилар ва улар етказиб берадиган маҳсулотларга тааллуқли.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

23 июль учун валюта курслари эълон қилинди23 июль учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 16:0523 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда23 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқдаКеча, 11:02Гўшт нархи ошиши ва чорвадаги реал рақамлар: Президент қатор топшириқлар бердиГўшт нархи ошиши ва чорвадаги реал рақамлар: Президент қатор топшириқлар бердиКеча, 05:3222 июль учун валюта курслари эълон қилинди22 июль учун валюта курслари эълон қилинди21.07, 16:1422 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда22 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда21.07, 11:0021 июль учун валюта курслари эълон қилинди21 июль учун валюта курслари эълон қилинди20.07, 16:10
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
7 июль куни доллар курси ошиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
29 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
Ўзбекистонда иш ҳақи, пенсия ва нафақалар 7 фоизга оширилади
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
26 июн учун валюта курслари эълон қилинди
8 июль учун валюта курслари эълон қилинди
8 июль учун валюта курслари эълон қилинди
8 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
8 июль куни доллар курси пасайиши кутилмоқда