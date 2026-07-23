Россия Ўзбекистоннинг айрим мева-сабзавотлари импортига чеклов жорий этди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Россия Ўзбекистоннинг бешта экспортчиси томонидан етказиб берилаётган айрим қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига импорт чекловини киритди. Бу ҳақда "Россельхознадзор" маълум қилди.
Идора қарори карам, пиёз, укроп, петрушка, узум, лавлаги ва помидор маҳсулотларини қамраб олган. Уларни Россия ҳудудига олиб киришга вақтинча чеклов белгиланган.
Расмий маълумотда айтилишича, мазкур экспортчилар маҳсулотларида фитосанитария қоидалари билан боғлиқ камчиликлар бошқаларга нисбатан кўпроқ аниқланган. Шу сабабли чеклов айнан ушбу бешта етказиб берувчига нисбатан қўлланган.
Қарор Ўзбекистондан юборилаётган барча мева ва сабзавотларга тегишли эмас. Чеклов фақат қоидабузарликлар қайд этилган экспортчилар ва улар етказиб берадиган маҳсулотларга тааллуқли.
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг
…