Меркк ва Ҳашграпҳ Груп Европа Иттифоқи талаблари учун янги лойиҳани бошлади
Германиянинг Меркк технологик гиганти ва Ҳашграпҳ Груп компанияси Ҳедера тармоғига асосланган ТраккТрасе платформаси билан интеграциялашган рақамли маҳсулот паспортини тақдим этди. Ушбу ҳамкорлик Европа Иттифоқининг (ЭИ) таъминот занжири шаффофлиги ва кузатувчанлиги бўйича янги талабларига мувофиқ ишлаб чиқилган. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.
Лойиҳа доирасида Меркк компаниясининг М-Труст технологияси маҳсулот ва қадоқларга махсус хавфсизлик белгиларини жойлаштиради. Ушбу белгилар қўл сканери ёрдамида текширилади ва барча маълумотлар ТраккТрасе платформасида қайд этилади. Натижада маҳсулотнинг ҳақиқийлигини тасдиқловчи ва унинг бутун йўлини кузатиб борувчи рақамли паспорт шаклланади.
Ушбу интеграция жисмоний маҳсулот аутентификациясини блокчейн технологияси билан бирлаштиради. Бу корхоналарга маҳсулотнинг нафақат келиб чиқишини, балки унга тегишли барча рақамли ёзувларни текшириш имконини беради. Тизим асосан ЭИнинг барқарор маҳсулотлар учун экодизайн регламенти (ЭСPR) ва ўрмонларнинг кесилишига қарши кураш талабларига қаратилган.
Янги технология аллақачон синовдан ўтказилган бўлиб, у озиқ-овқат, фармацевтика, люкс товарлар ва электроника соҳаларида қўлланилиши кутилмоқда. 2024-йил июль ойидан кучга кирган ЭСPR регламенти Европа Иттифоқида сотиладиган аксарият товарларга тааллуқли бўлиб, ресурс самарадорлигини ошириш ва айланма иқтисодиётни кенгайтиришни мақсад қилган.
Блокчейн асосидаги савдо инфратузилмасига қизиқиш фақат Европа билан чекланиб қолмаяпти. Масалан, жорий йилнинг март ойида Гонконг ва Шанхай расмийлари ҳам трансчегаравий савдо ҳужжатларини рақамлаштириш ва молия хизматларини соддалаштириш учун блокчейн платформаларини ўрганиш бўйича келишувга эришган эдилар.
…