Чаиналйсис ва Жанубий Корея полицияси крипто-жиноятчиликка қарши бирлашди

·0·Иқтисодиёт
Чаиналйсис ва Жанубий Корея полицияси крипто-жиноятчиликка қарши бирлашди

Блокчейн хавфсизлиги бўйича етакчи компания Чаиналйсис Шимолий Корея билан боғлиқ киберҳужумлар ва бошқа крипто-жиноятларга қарши курашиш мақсадида Жанубий Корея миллий полицияси (КНПА) билан ҳамкорликни кучайтирмоқда. Чоршанба куни томонлар ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг тергов салоҳиятини оширишга қаратилган ўзаро англашув меморандумини имзоладилар. Бу ҳақда Cointelegraph.com хабар беради.

Чаиналйсис вакили Рян Квоннинг таъкидлашича, ушбу ҳамкорлик фақатгина Шимолий Корея таҳдидлари билан чекланиб қолмай, балки умумий институционал имкониятларни ривожлантиришга хизмат қилади. Маълумотларга кўра, жорий йилнинг апрель ойида Шимолий Корея билан боғлиқ крипто-ўғриликлар ҳажми 578 миллион УСДдан ошиб кетган, КровдСтрике тадқиқотлари эса 2025-йилда бу кўрсаткич янада ўсишини башорат қилмоқда.

Янги келишув доирасида КНПА ходимлари Чаиналйсис томонидан тақдим этиладиган махсус ўқув дастурлари, профессионал сертификатлаш курслари ва амалий машғулотлардан фойдаланиш имкониятига эга бўладилар. Бу кореялик терговчиларга ноқонуний пул оқимларини глобал миқёсда кузатиш ва таҳлил қилишда ёрдам беради.

Эслатиб ўтамиз, сентябрь ойида Сеул полицияси Чаиналйсис кўмагида 30 миллион УСД миқдоридаги маблағни ўғирлаган халқаро хакерлик гуруҳини фош этган эди. Шунингдек, яқинда Жанубий Кореяда криптовалюталар орқали пулларни ювишга қарши курашувчи махсус идоралараро ишчи гуруҳи ўз фаолиятини бошлади.

ЧаиналйсисЖанубий КореяКриптоBitcoinБлокчейн
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Laylo
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Hyperliquid ва Парадигм ГEНИУС қонунидаги чекловларни қайта кўриб чиқишга чақирдиHyperliquid ва Парадигм ГEНИУС қонунидаги чекловларни қайта кўриб чиқишга чақирдиБугун, 07:16Инсайдерлик савдосини бутунлай тақиқлаш башорат бозорларига зарар етказадиИнсайдерлик савдосини бутунлай тақиқлаш башорат бозорларига зарар етказадиБугун, 06:13Bitcoin нархи Fed ставкалари ва бозор босими остида: Келажакда нима кутилмоқдаBitcoin нархи Fed ставкалари ва бозор босими остида: Келажакда нима кутилмоқдаБугун, 05:5711 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда11 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқдаБугун, 05:33Anthropic компанияси Claude Mythos моделини тақдим этди: Крипто олами хавотирдаAnthropic компанияси Claude Mythos моделини тақдим этди: Крипто олами хавотирдаБугун, 05:17Тасдиқланмаган ДеФи контрактлари 36,7 миллион доллар зарар келтирдиТасдиқланмаган ДеФи контрактлари 36,7 миллион доллар зарар келтирдиБугун, 22:16
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

21 май учун валюта курслари эълон қилинди
21 май учун валюта курслари эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
14 май учун доллар курси эълон қилинди
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
Гўшт нархи пасайишига чорвачиликда янги умид пайдо бўлди...
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
25 май учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
Ўзбекистонда доллар курси кўтарилди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
13 май учун доллар курси эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди
20 май учун валюта курслари эълон қилинди