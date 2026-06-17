Ҳақиқий қаҳрамонлик: Ёнаётган уйдан 6 фарзандини қутқариш учун кирган онанинг ўзи 93 фоизли куйиш олди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
2019 йил сентябрь ойида олти фарзанди билан уйда ёлғиз қолган аёл ҳаётининг энг оғир синовига дуч келди. Бир неча дақиқа ичида уйи кучли ёнғин ичида қолди.
У хавфсиз жойга чиқиб кетиши мумкин эди. Аммо она фарзандларини ташлаб кетмади. Қалин тутун ва олов орасига қайта-қайта кириб, ҳар сафар бир боласини олиб чиқди.
Бу жасорат унга жуда қимматга тушди. Аёл танасининг катта қисмидан куйиш жароҳатлари олиб, узоқ вақт шифохонада даволанди.
Аммо у ҳушига келганида ўз аҳволи ҳақида эмас, биринчи бўлиб фарзандларини сўради: “Фарзандларим тирикми?”
У барча болаларини қутқариб қолди. Баъзан ҳақиқий қаҳрамонлик катта гапларда эмас, онанинг фарзанди учун жонини хавфга қўйишида намоён бўлади.
…