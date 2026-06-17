Шавкат Мирзиёев Бешинчи ТХИФ-2026 нинг ялпи мажлисида нутқ сўзлади
17 июнь куни Тошкент шаҳрида «Инвестициявий барқарорлик: янги марралар ва янги шериклик» мавзусида Бешинчи Тошкент халқаро инвестиция форумининг ялпи мажлиси бўлиб ўтди. Анжуманда Албания Президенти Байрам Бегай, Россия Ҳукумати Раиси Михаил Мишустин, Озарбайжон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон ва Тожикистон ҳукуматлари раҳбарлари, Янги тараққиёт банки раҳбари Дилма Русеф ҳамда 100 дан ортиқ мамлакатдан 10 мингдан зиёд делегат иштирок этди.
Давлатимиз раҳбари ўз нутқида Ўзбекистоннинг инвесторлар учун ҳамиша очиқлигини, миллий иқтисодиёт ҳажми жорий йилда 180 миллиард доллардан ошиши кутилаётганини ва халқаро захиралар 70 миллиард доллардан ўтганини таъкидлади. Сўнгги беш йилнинг ўзида мамлакатга 123 миллиард доллар хорижий сармоя жалб қилинди.
Қуйидаги расмий иқтисодий-инвестициявий жадвал орқали Президент томонидан белгилаб берилган мамлакат иқтисодиётининг бош кўрсаткичлари ва истиқболли 6 та устувор йўналиш билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:
Макроиқтисодий кўрсаткичлар
Ҳуқуқий ва молиявий кафолатлар
Саноат ва «Келажак металлари»
Технологиялар ва инфратузилма
• ЯИМ ҳажми: 180 млрд доллар
• Халқаро захиралар: 70+ млрд $
• Сўнгги 5 йилдаги инвестиция:
Нақ 123 миллиард доллар
• Тошкент халқаро молия маркази
• Англия ҳуқуқи ва хорижлик судьялар
• «Сукук» (ислом облигациялари)
• Саноатни 2,5 баробар ўстириш
• 3 триллион доллик минераллар
• Илғор технология ва робототехника
• Қайта тикланувчи энергия: 54%
• Қорақалпоғистонда СИ махсус зонаси
• Янги Тошкент ва миллионли шаҳарлар
Барқарор тараққиётнинг 6 та устувор йўналиши:
Ҳуқуқий ҳимоя кучайтирилади: Англия ҳуқуқи ва хорижлик судьялар иштирокидаги мустақил тижорат судига эга бўлган «Тошкент халқаро молия маркази» ташкил этилади. Ўзбекистон БМТнинг Медиация тўғрисидаги Сингапур конвенциясига қўшилади.
Капитал бозори ривожлантирилади: Халқаро бозорларга чиқиш давом эттирилади, иқтисодиётга қўшимча сармоя олиб кириш учун суверен ислом облигациялари — «Сукук» дастури ишга туширилади.
Юқори қўшилган қийматли саноат: Драйвер тармоқларда юқори технологияли маҳсулотлар ҳажми 2,5 баробарга оширилади. Қиймати 3 триллион долларлик ер ости бойликлари негизида «Келажак металлари» технопарклари барпо этилади.
«Яшил» энергетика ва Сунъий интеллект: Энергетика балансида қайта тикланувчи энергия улуши 54 фоизга етказилади. Қорақалпоғистонда сунъий интеллект лойиҳалари ва дата-марказлар учун имтиёзли махсус зона, шунингдек, Халқаро рақамли технологиялар маркази иш бошлайди.
Транспорт-логистика боғлиқлиги: «Хитой – Қирғизистон – Ўзбекистон» темир йўли, Трансафғон йўлаги ва «Ўрта коридор» лойиҳалари фаоллаштирилади. Йилига 20 миллион йўловчига мўлжалланган янги Тошкент аэропорти қурилади.
Ҳудудларни урбанизация қилиш: 2040 йилгача уй-жой қурилиши 2 карра оширилиб, урбанизация 65 фоизга етказилади. Туризм хизматлари экспорти 15 миллиард долларга, агроэкспорт эса 10 миллиард долларга олиб чиқилади.
Нутқ сўнгида Президент Шавкат Мирзиёев Марказий Осиё ва Кавказ инвестиция кенгашларининг минтақавий альянсини тузиш таклифини қўллаб-қувватлади ва хорижлик сармоядорлар учун Янги Ўзбекистон эшиклари ҳамиша очиқлигини қатъий таъкидлади.
Замин иқтисодий шарҳловчиларининг хулосаси:
Бешинчи Тошкент инвестиция форуми Ўзбекистоннинг глобал иқтисодий хабга айланаётганини кўрсатди. Англия ҳуқуқининг жорий этилиши, сунъий интеллект ва «яшил» энергияга тикланаётган катта тизимли сармоялар яқин йилларда мамлакатимизнинг халқаро рейтинглардаги ўрнини тубдан юксалтиради ҳамда халқ фаровонлиги учун минглаб юқори даромадли иш ўринларини тақдим этади.
Юртимиздаги энг йирик иқтисодий ислоҳотлар, инвестиция форумидан энг эксклюзив тафсилотлар ҳамда долзарб лойиҳалар йилномасини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!
…