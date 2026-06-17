Шавкат Мирзиёев Бешинчи ТХИФ-2026 нинг ялпи мажлисида нутқ сўзлади

·14·Ўзбекистон
Шавкат Мирзиёев Бешинчи ТХИФ-2026 нинг ялпи мажлисида нутқ сўзлади

17 июнь куни Тошкент шаҳрида «Инвестициявий барқарорлик: янги марралар ва янги шериклик» мавзусида Бешинчи Тошкент халқаро инвестиция форумининг ялпи мажлиси бўлиб ўтди. Анжуманда Албания Президенти Байрам Бегай, Россия Ҳукумати Раиси Михаил Мишустин, Озарбайжон, Беларусь, Қозоғистон, Қирғизистон ва Тожикистон ҳукуматлари раҳбарлари, Янги тараққиёт банки раҳбари Дилма Русеф ҳамда 100 дан ортиқ мамлакатдан 10 мингдан зиёд делегат иштирок этди.

Давлатимиз раҳбари ўз нутқида Ўзбекистоннинг инвесторлар учун ҳамиша очиқлигини, миллий иқтисодиёт ҳажми жорий йилда 180 миллиард доллардан ошиши кутилаётганини ва халқаро захиралар 70 миллиард доллардан ўтганини таъкидлади. Сўнгги беш йилнинг ўзида мамлакатга 123 миллиард доллар хорижий сармоя жалб қилинди.

Қуйидаги расмий иқтисодий-инвестициявий жадвал орқали Президент томонидан белгилаб берилган мамлакат иқтисодиётининг бош кўрсаткичлари ва истиқболли 6 та устувор йўналиш билан батафсил танишиб чиқишингиз мумкин:

Макроиқтисодий кўрсаткичлар

Ҳуқуқий ва молиявий кафолатлар

Саноат ва «Келажак металлари»

Технологиялар ва инфратузилма

ЯИМ ҳажми: 180 млрд доллар


Халқаро захиралар: 70+ млрд $


Сўнгги 5 йилдаги инвестиция:


Нақ 123 миллиард доллар

Тошкент халқаро молия маркази


• Англия ҳуқуқи ва хорижлик судьялар


«Сукук» (ислом облигациялари)

• Саноатни 2,5 баробар ўстириш


• 3 триллион доллик минераллар


• Илғор технология ва робототехника

• Қайта тикланувчи энергия: 54%


• Қорақалпоғистонда СИ махсус зонаси


• Янги Тошкент ва миллионли шаҳарлар

Барқарор тараққиётнинг 6 та устувор йўналиши:

  • Ҳуқуқий ҳимоя кучайтирилади: Англия ҳуқуқи ва хорижлик судьялар иштирокидаги мустақил тижорат судига эга бўлган «Тошкент халқаро молия маркази» ташкил этилади. Ўзбекистон БМТнинг Медиация тўғрисидаги Сингапур конвенциясига қўшилади.

  • Капитал бозори ривожлантирилади: Халқаро бозорларга чиқиш давом эттирилади, иқтисодиётга қўшимча сармоя олиб кириш учун суверен ислом облигациялари — «Сукук» дастури ишга туширилади.

  • Юқори қўшилган қийматли саноат: Драйвер тармоқларда юқори технологияли маҳсулотлар ҳажми 2,5 баробарга оширилади. Қиймати 3 триллион долларлик ер ости бойликлари негизида «Келажак металлари» технопарклари барпо этилади.

  • «Яшил» энергетика ва Сунъий интеллект: Энергетика балансида қайта тикланувчи энергия улуши 54 фоизга етказилади. Қорақалпоғистонда сунъий интеллект лойиҳалари ва дата-марказлар учун имтиёзли махсус зона, шунингдек, Халқаро рақамли технологиялар маркази иш бошлайди.

  • Транспорт-логистика боғлиқлиги: «Хитой – Қирғизистон – Ўзбекистон» темир йўли, Трансафғон йўлаги ва «Ўрта коридор» лойиҳалари фаоллаштирилади. Йилига 20 миллион йўловчига мўлжалланган янги Тошкент аэропорти қурилади.

  • Ҳудудларни урбанизация қилиш: 2040 йилгача уй-жой қурилиши 2 карра оширилиб, урбанизация 65 фоизга етказилади. Туризм хизматлари экспорти 15 миллиард долларга, агроэкспорт эса 10 миллиард долларга олиб чиқилади.

Нутқ сўнгида Президент Шавкат Мирзиёев Марказий Осиё ва Кавказ инвестиция кенгашларининг минтақавий альянсини тузиш таклифини қўллаб-қувватлади ва хорижлик сармоядорлар учун Янги Ўзбекистон эшиклари ҳамиша очиқлигини қатъий таъкидлади.

Замин иқтисодий шарҳловчиларининг хулосаси:

Бешинчи Тошкент инвестиция форуми Ўзбекистоннинг глобал иқтисодий хабга айланаётганини кўрсатди. Англия ҳуқуқининг жорий этилиши, сунъий интеллект ва «яшил» энергияга тикланаётган катта тизимли сармоялар яқин йилларда мамлакатимизнинг халқаро рейтинглардаги ўрнини тубдан юксалтиради ҳамда халқ фаровонлиги учун минглаб юқори даромадли иш ўринларини тақдим этади.

Юртимиздаги энг йирик иқтисодий ислоҳотлар, инвестиция форумидан энг эксклюзив тафсилотлар ҳамда долзарб лойиҳалар йилномасини ҳамиша Замин саҳифаларида биз билан биргаликда кузатиб боринг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Шавкат Мирзиёев Малайзия Бош вазири билан муҳим музокара ўтказди (фото)Шавкат Мирзиёев Малайзия Бош вазири билан муҳим музокара ўтказди (фото)Бугун, 08:02Шавкат Мирзиёев Россия Ҳукумати Раиси Михаил Мишустинни қабул қилдиШавкат Мирзиёев Россия Ҳукумати Раиси Михаил Мишустинни қабул қилдиБугун, 07:50Ўзбекистонда Англия ҳуқуқи асосида халқаро тижорат суди ташкил этиладиЎзбекистонда Англия ҳуқуқи асосида халқаро тижорат суди ташкил этиладиБугун, 07:41Ўзбекистонда ягона ҚР-код мажбурий бўладиЎзбекистонда ягона ҚР-код мажбурий бўладиБугун, 07:22Ўзбекистонда яна гўшт нархи ошиб бормоқдаЎзбекистонда яна гўшт нархи ошиб бормоқдаКеча, 17:25Шавкат Мирзиёев «Air Products» компанияси раҳбарини қабул қилди (видео)Шавкат Мирзиёев «Air Products» компанияси раҳбарини қабул қилди (видео)Кеча, 13:54
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Ўзбекистон рекорд ўрнатди: 12 мингдан ортиқ сомса тайёрланди (видео)
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Марказий банк 500 минг сўмлик банкнот ҳақидаги хабарларга муносабат билдирди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
Қирғизистон Ўзбекистондан келтирилган 21 тонна тарвузни қайтариб юборди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Электр энергияси тарифи ошади, 500 кВт учун чек ўзгаради...
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда бола туғилганда бериладиган “суюнчи пули”ни тўлаш тартибига ўзгартириш киритилди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Ўзбекистонда Қурбон ҳайити куни расман эълон қилинди
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган
Икки ёшгача фарзанди бор ходимларга муҳим имтиёзлар берилган