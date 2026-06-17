Муниса Ризаева билан турмуш ўртоғи томонидан қилинган қимматбаҳо ҳадъяларни “unpacking” қиламиз!
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Хонанда Муниса Ризаева ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида турмуш ўртоғидан олган қимматбаҳо совғалари акс этган видеони улашди.
Видеода санъаткор мухлисларини “unpacking” жараёнига ҳамроҳ бўлишга таклиф қилиб, ҳадъяларни катта қувонч билан очиб кўрсатган.
“Менга ҳўжайиним бугун ҳадъя қилдилар. Сизлар билан бирга "unpacking" қилмоқчиман. Уларни мен жуда хоҳлаган эдим, лекин олмагандим, пулимни тежагандим. Мен бундан бахтлиман”, — дейди хонанда видеода.
…