Милена Мадмусаева янги таронаси билан мухлисларни қизиқтириб қўйди!
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Кўплаб мухлисларга эга бўлган хонанда Милена Мадмусаева янги ижодий ишлари билан яна эътибор марказига тушди.
Санъаткор ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида янги таронасидан қисқа парчани улашиб, мухлисларида катта қизиқиш уйғотди.
Ҳозирча қўшиқнинг тўлиқ талқини ва видеоклипи ҳақида расмий маълумот берилмаган. Шу сабабли лойиҳа тафсилотлари сир сақланиб қолмоқда.
Қисқа парча эълон қилинганидан сўнг мухлислар изоҳларда янги таронани интиқлик билан кутаётганликларини билдириб, хонандага омад ва муваффақиятлар тилашмоқда.
…