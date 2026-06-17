Мексика президенти FIFA’ни чипталари нархи кескин ошгани учун танқид қилди

·1·Дунё
Мексика президенти FIFA’ни чипталари нархи кескин ошгани учун танқид қилди

Мексика президенти Клаудия Шейнбаум 2026 йилги футбол бўйича жаҳон чемпионати чипталари нархи кескин ошгани учун FIFA’ни танқид қилди.

Маълумотларга кўра, айрим чипталар расмий сотувда 32 970 долларгача етган, қайта сотиш бозорида эса нархлар 2,3 миллион долларгача кўтарилган.

Шейнбаумнинг таъкидлашича, бундай қиммат нархлар оддий мухлисларни жаҳон чемпионатини томоша қилиш имкониятидан маҳрум қилиши мумкин.

“Футбол бошқача бўлиши керак. Бу FIFA жиддий ўйлаб кўриши лозим бўлган масала”, — деди Мексика президенти.

Унинг фикрича, футбол фақат бойлар учун эмас, балки бутун дунё халқларини бирлаштирадиган оммавий спорт тури бўлиб қолиши керак.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» муҳаррири

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳақиқий қаҳрамонлик: Ёнаётган уйдан 6 фарзандини қутқариш учун кирган онанинг ўзи 93 фоизли куйиш олдиҲақиқий қаҳрамонлик: Ёнаётган уйдан 6 фарзандини қутқариш учун кирган онанинг ўзи 93 фоизли куйиш олдиБугун, 10:07Стречга ўралган ўзбекистонлик аёл ишида нуқта қўйилди: қотил умрбод қамалдиСтречга ўралган ўзбекистонлик аёл ишида нуқта қўйилди: қотил умрбод қамалдиБугун, 08:58Уруш тугайдими? АҚШ ва Эрон келишуви тафсилотлари маълум бўлдиУруш тугайдими? АҚШ ва Эрон келишуви тафсилотлари маълум бўлдиБугун, 08:45Ҳиндистонда Telegram нега бир ҳафтага блоклангани маълум бўлдиҲиндистонда Telegram нега бир ҳафтага блоклангани маълум бўлдиБугун, 05:436,7 магнитудали зилзила Индонезияда вайронагарчилик келтириб чиқарди6,7 магнитудали зилзила Индонезияда вайронагарчилик келтириб чиқардиКеча, 18:00Эбола вируси 30 кунда Европа ва Осиёга етиши мумкинЭбола вируси 30 кунда Европа ва Осиёга етиши мумкинКеча, 17:24
ЭълонларҲамкорлик учун
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?
“MEDICAL CARE SERVICE”нинг сири нимада?

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
12 августда ноёб ҳодиса: кундуз бир зумда тун бўлади
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Ер айланиши хавфли даражада секинлашмоқда: олимлар огоҳлантирди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Англияда 11 ёшли боланинг пляждаги топилмаси олимларни ҳайратга солди
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Энг кўп олтин қазиб олувчи етакчи давлатлар рейтинги эълон қилинди...
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Дунёни рекорд даражадаги иссиқ йиллар кутмоқда
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Бу ҳафта осмонда ноёб мовий ой кўриниш беради
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Энг гўзал аёллар яшайдиган давлатлар рейтинги маълум қилинди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди
Эрон Олий раҳбари Хоманаий кутилмаган баёнот берди