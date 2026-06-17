Мексика президенти FIFA’ни чипталари нархи кескин ошгани учун танқид қилди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Мексика президенти Клаудия Шейнбаум 2026 йилги футбол бўйича жаҳон чемпионати чипталари нархи кескин ошгани учун FIFA’ни танқид қилди.
Маълумотларга кўра, айрим чипталар расмий сотувда 32 970 долларгача етган, қайта сотиш бозорида эса нархлар 2,3 миллион долларгача кўтарилган.
Шейнбаумнинг таъкидлашича, бундай қиммат нархлар оддий мухлисларни жаҳон чемпионатини томоша қилиш имкониятидан маҳрум қилиши мумкин.
“Футбол бошқача бўлиши керак. Бу FIFA жиддий ўйлаб кўриши лозим бўлган масала”, — деди Мексика президенти.
Унинг фикрича, футбол фақат бойлар учун эмас, балки бутун дунё халқларини бирлаштирадиган оммавий спорт тури бўлиб қолиши керак.
…