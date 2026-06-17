Навоийда оёққа ёпишқоқ лента билан яширилган дорилар аниқланди
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
"Навоий" чегара божхона пости орқали Ўзбекистонга кириб келган фуқаро назоратдан ўтказилди.
Шахсий кўрик вақтида унинг оёқларига скотч билан ўраб яширилган 277 дона турли дори воситалари борлиги аниқланди.
Ушбу дорилар оғзаки сўровда айтилмаган ва йўловчи божхона декларациясида ҳам кўрсатилмаган.
Дастлабки маълумотларга кўра, дорилар қайта сотиш мақсадида олиб кирилган. Уларнинг умумий қиймати 8 миллион сўмдан зиёд баҳоланмоқда.
Ҳозирда ҳолат юзасидан терговга қадар текширув ишлари олиб борилмоқда.
…