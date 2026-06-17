Chevrolet Onix автомобиллари савдоси билан боғлиқ муҳокамалар ижтимоий тармоқларда кўпаймоқда
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Ижтимоий тармоқларда Хитойдан олиб кирилган Chevrolet Onix автомобиллари савдоси билан боғлиқ муҳокамалар кўпаймоқда.
Фойдаланувчиларнинг ёзишича, ушбу автомобилларни сотиш айрим эгалари кутганидек осон кечмаяпти. Баъзи сотувчилар харидор топиш мақсадида нархни сезиларли даражада пасайтиришга ҳам тайёр экани айтилмоқда.
Хабарларга кўра, айрим ҳолатларда Onix нархи 5–6 минг долларгача туширилгани ҳақида фикрлар билдирилмоқда. Шунга қарамай, бозорда бу моделга қизиқиш юқори эмаслиги таъкидланмоқда.
Интернет фойдаланувчилари бунга турлича сабаблар келтирмоқда. Кимдир автомобилнинг келиб чиқиши ва эҳтиёт қисмлари масаласини тилга олса, бошқалар бозордаги умумий талаб пасайгани ёки харидорлар бошқа моделларга кўпроқ қизиқаётганини айтмоқда.
…