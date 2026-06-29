Хорижий корхоналар асосан қайси ҳудудларда фаолият юритмоқда?

·17·Иқтисодиёт
Хорижий корхоналар асосан қайси ҳудудларда фаолият юритмоқда?

Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида фаолият юритаётган корхоналар сони қарийб 20 мингтага етди. Бироқ уларнинг катта қисми пойтахт ва Тошкент вилоятида жамланган.

2026 йил 1 июнь ҳолатига кўра, мамлакатда хорижий сармоя иштирокидаги 19 921 та корхона ишламоқда. Шуларнинг 12 480 таси фақат Тошкент шаҳри ҳиссасига тўғри келади.

Тошкент шаҳри мутлақ етакчи

Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, чет эл инвестициялари иштирокидаги корхоналар энг кўп Тошкент шаҳрида фаолият юритмоқда.

Пойтахтда бундай корхоналар сони 12 480 тани ташкил этган.

Демак, Ўзбекистондаги ҳар 10 та хорижий корхонанинг 6 тадан ортиғи Тошкент шаҳрида жойлашган.

Бу пойтахтнинг инфратузилма, бозор ҳажми, молиявий хизматлар ва ишбилармонлик муҳити жиҳатидан хорижий инвесторлар учун асосий марказ бўлиб қолаётганини кўрсатади.

Тошкент вилояти иккинчи ўринда

Тошкент вилоятида чет эл инвестициялари иштирокида 2 726 та корхона фаолият юритмоқда.

Бу кўрсаткич билан ҳудуд иккинчи ўринни эгаллаган. Бироқ пойтахт ва вилоят ўртасидаги фарқ жуда катта — Тошкент шаҳрида хорижий корхоналар сони қарийб 4,5 баравар кўп.

Самарқанд ва Фарғона кейинги ўринларда

Ҳудудлар орасида Самарқанд вилояти 728 та корхона билан учинчи ўринда қайд этилган.

Фарғона вилоятида 647 та, Сурхондарё вилоятида эса 567 та чет эл инвестициялари иштирокидаги корхона фаолият юритмоқда.

Бу уч ҳудуд пойтахт минтақасидан кейинги энг юқори кўрсаткичларни қайд этган.

Ҳудудлар бўйича тўлиқ рўйхат

Ҳудуд

Хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналар

Тошкент шаҳри

12 480 та

Тошкент вилояти

2 726 та

Самарқанд вилояти

728 та

Фарғона вилояти

647 та

Сурхондарё вилояти

567 та

Андижон вилояти

480 та

Бухоро вилояти

425 та

Навоий вилояти

325 та

Сирдарё вилояти

324 та

Наманган вилояти

313 та

Жиззах вилояти

275 та

Қорақалпоғистон Республикаси

245 та

Хоразм вилояти

208 та

Қашқадарё вилояти

178 та

Энг паст кўрсаткич Қашқадарёда

Қашқадарё вилояти хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналар сони бўйича рўйхатнинг сўнгги ўрнида қайд этилган.

Ҳудудда бундай корхоналар сони 178 тани ташкил этган. Хоразм вилоятида 208 та, Қорақалпоғистон Республикасида эса 245 та хорижий корхона фаолият юритмоқда.

Хорижий бизнес нега пойтахтни танламоқда?

Хорижий инвесторларнинг асосан Тошкент шаҳри ва вилоятида жамланишига бир нечта омил таъсир қилиши мумкин:

  • йирик истеъмол бозорининг мавжудлиги;

  • транспорт ва логистика имкониятлари;

  • банк ва молиявий хизматлар ривожлангани;

  • малакали кадрларга яқинлик;

  • давлат ва бизнес идораларининг пойтахтда жойлашгани;

  • замонавий инфратузилманинг нисбатан яхши йўлга қўйилгани.

Шу билан бирга, ҳудудлар ўртасидаги катта тафовут хорижий сармояларни вилоятларга кенгроқ жалб қилиш заруратини ҳам кўрсатади.

Асосий вазифа — сармояни ҳудудларга ҳам олиб кириш

Хорижий инвестициялар янги иш ўринлари, замонавий технологиялар, экспорт имкониятлари ва рақобат муҳитини яратиши мумкин.

Шу сабаб келгусида инвесторлар учун нафақат Тошкентда, балки бошқа ҳудудларда ҳам қулай шароит яратиш муҳим аҳамият касб этади.

Сизнингча, хорижий корхоналарни вилоятларга кўпроқ жалб қилиш учун қандай имтиёз ва шароитлар керак? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани тадбиркор танишларингизга юборинг.

УзбекистанТашкентТашкентская областьСамаркандская областьФерганская область
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Молиявий хизматларга қаерда талаб юқори? ТОП-14 рейтинг...Молиявий хизматларга қаерда талаб юқори? ТОП-14 рейтинг...Бугун, 15:0030 июн куни доллар курси ошиши кутилмоқда30 июн куни доллар курси ошиши кутилмоқдаБугун, 10:31Ўзбекистонда AI-92 ва AI-95 бензини танқислиги кузатилмоқдаЎзбекистонда AI-92 ва AI-95 бензини танқислиги кузатилмоқдаБугун, 10:05Apple, Microsoft ва Google акцияларининг узоқ йиллик ўсиши ҳисоблаб чиқилдиApple, Microsoft ва Google акцияларининг узоқ йиллик ўсиши ҳисоблаб чиқилдиКеча, 18:42Шоу-бизнес вакилларининг солиқ қарзи 424,9 млн сўмга етдиШоу-бизнес вакилларининг солиқ қарзи 424,9 млн сўмга етдиКеча, 16:49Ўзбекистон импортда энг кўп маблағни машина ва транспорт ускуналарига сарфладиЎзбекистон импортда энг кўп маблағни машина ва транспорт ускуналарига сарфладиКеча, 13:04
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
3 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
3 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда