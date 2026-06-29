Хорижий корхоналар асосан қайси ҳудудларда фаолият юритмоқда?
Ўзбекистонда чет эл инвестициялари иштирокида фаолият юритаётган корхоналар сони қарийб 20 мингтага етди. Бироқ уларнинг катта қисми пойтахт ва Тошкент вилоятида жамланган.
2026 йил 1 июнь ҳолатига кўра, мамлакатда хорижий сармоя иштирокидаги 19 921 та корхона ишламоқда. Шуларнинг 12 480 таси фақат Тошкент шаҳри ҳиссасига тўғри келади.
Тошкент шаҳри мутлақ етакчи
Миллий статистика қўмитаси маълумотларига кўра, чет эл инвестициялари иштирокидаги корхоналар энг кўп Тошкент шаҳрида фаолият юритмоқда.
Пойтахтда бундай корхоналар сони 12 480 тани ташкил этган.
Демак, Ўзбекистондаги ҳар 10 та хорижий корхонанинг 6 тадан ортиғи Тошкент шаҳрида жойлашган.
Бу пойтахтнинг инфратузилма, бозор ҳажми, молиявий хизматлар ва ишбилармонлик муҳити жиҳатидан хорижий инвесторлар учун асосий марказ бўлиб қолаётганини кўрсатади.
Тошкент вилояти иккинчи ўринда
Тошкент вилоятида чет эл инвестициялари иштирокида 2 726 та корхона фаолият юритмоқда.
Бу кўрсаткич билан ҳудуд иккинчи ўринни эгаллаган. Бироқ пойтахт ва вилоят ўртасидаги фарқ жуда катта — Тошкент шаҳрида хорижий корхоналар сони қарийб 4,5 баравар кўп.
Самарқанд ва Фарғона кейинги ўринларда
Ҳудудлар орасида Самарқанд вилояти 728 та корхона билан учинчи ўринда қайд этилган.
Фарғона вилоятида 647 та, Сурхондарё вилоятида эса 567 та чет эл инвестициялари иштирокидаги корхона фаолият юритмоқда.
Бу уч ҳудуд пойтахт минтақасидан кейинги энг юқори кўрсаткичларни қайд этган.
Ҳудудлар бўйича тўлиқ рўйхат
Ҳудуд
Хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналар
Тошкент шаҳри
12 480 та
Тошкент вилояти
2 726 та
Самарқанд вилояти
728 та
Фарғона вилояти
647 та
Сурхондарё вилояти
567 та
Андижон вилояти
480 та
Бухоро вилояти
425 та
Навоий вилояти
325 та
Сирдарё вилояти
324 та
Наманган вилояти
313 та
Жиззах вилояти
275 та
Қорақалпоғистон Республикаси
245 та
Хоразм вилояти
208 та
Қашқадарё вилояти
178 та
Энг паст кўрсаткич Қашқадарёда
Қашқадарё вилояти хорижий инвестициялар иштирокидаги корхоналар сони бўйича рўйхатнинг сўнгги ўрнида қайд этилган.
Ҳудудда бундай корхоналар сони 178 тани ташкил этган. Хоразм вилоятида 208 та, Қорақалпоғистон Республикасида эса 245 та хорижий корхона фаолият юритмоқда.
Хорижий бизнес нега пойтахтни танламоқда?
Хорижий инвесторларнинг асосан Тошкент шаҳри ва вилоятида жамланишига бир нечта омил таъсир қилиши мумкин:
йирик истеъмол бозорининг мавжудлиги;
транспорт ва логистика имкониятлари;
банк ва молиявий хизматлар ривожлангани;
малакали кадрларга яқинлик;
давлат ва бизнес идораларининг пойтахтда жойлашгани;
замонавий инфратузилманинг нисбатан яхши йўлга қўйилгани.
Шу билан бирга, ҳудудлар ўртасидаги катта тафовут хорижий сармояларни вилоятларга кенгроқ жалб қилиш заруратини ҳам кўрсатади.
Асосий вазифа — сармояни ҳудудларга ҳам олиб кириш
Хорижий инвестициялар янги иш ўринлари, замонавий технологиялар, экспорт имкониятлари ва рақобат муҳитини яратиши мумкин.
Шу сабаб келгусида инвесторлар учун нафақат Тошкентда, балки бошқа ҳудудларда ҳам қулай шароит яратиш муҳим аҳамият касб этади.
Сизнингча, хорижий корхоналарни вилоятларга кўпроқ жалб қилиш учун қандай имтиёз ва шароитлар керак? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани тадбиркор танишларингизга юборинг.
…