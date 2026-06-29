Ўзбекистонда аҳолиси энг кам ҳудудлар: ТОП-10 рўйхат...
Ўзбекистон аҳолиси изчил суръатларда ўсиб, 37 миллионлик довондан ошиб бораётган бўлса-да, мамлакатимизда ҳамон шаҳар шовқинидан йироқ, аҳолиси кам бўлган осойишта гўшалар ва туманлар мавжуд.
Статистика қўмитасининг 2026 йил 1 апрель ҳолатига тақдим этган расмий маълумотларига кўра, юртимизда доимий аҳоли сони энг кам бўлган ҳудуд — Ғозғон шаҳри бўлиб турибди. Бу ерда бор-йўғи 9,5 минг нафар аҳоли истиқомат қилади.
Энг кам аҳоли яшайдиган ТОП-10 туман ва шаҳарлар:
Мақоми
Ҳудуд (Туман / Шаҳар) номи
Аҳоли сони
1
Ғозғон шаҳри
9,5 минг нафар
2
Томди тумани
15,3 минг нафар
3
Ширин шаҳри
19,4 минг nafar
4
Қоровулбозор тумани
20,7 минг нафар
5
Бўзатов тумани
21,8 минг нафар
6
Янгиобод тумани
30,6 минг нафар
7
Мўйноқ тумани
34,1 минг нафар
8
Конимех тумани
36,8 минг нафар
9
Тахтакўпир тумани
38,9 минг нафар
10
Учқудуқ тумани
39,9 минг нафар
Географик кузатув: Рўйхатга эътибор берсангиз, аҳолиси энг кам ҳудудларнинг катта қисми Навоий вилояти (Ғозғон, Томди, Конимех, Учқудуқ) ҳамда Қорақалпоғистон Республикаси (Бўзатов, Мўйноқ, Тахтакўпир) ҳиссасига тўғри келади. Бу асосан мазкур ҳудудларнинг кенг саҳро ва чўл зоналарида жойлашгани, аҳоли манзилгоҳлари эса йирик саноат, кончилик ёки муайян воҳа марказлари атрофида шакллангани билан изоҳланади.
Ширин (Сирдарё) ва Ғозғон (Навоий) каби ҳудудлар эса катта туман эмас, балки ўзига хос саноат ёки ишлаб чиқариш аҳамиятига эга бўлган кичик шаҳарлар бўлгани боис ушбу рейтингнинг юқори поғоналаридан жой олган.
…