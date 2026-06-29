Ўзбекистонда аҳолиси энг кам ҳудудлар: ТОП-10 рўйхат...

·23·Ўзбекистон
Ўзбекистонда аҳолиси энг кам ҳудудлар: ТОП-10 рўйхат...

Ўзбекистон аҳолиси изчил суръатларда ўсиб, 37 миллионлик довондан ошиб бораётган бўлса-да, мамлакатимизда ҳамон шаҳар шовқинидан йироқ, аҳолиси кам бўлган осойишта гўшалар ва туманлар мавжуд.

Статистика қўмитасининг 2026 йил 1 апрель ҳолатига тақдим этган расмий маълумотларига кўра, юртимизда доимий аҳоли сони энг кам бўлган ҳудуд — Ғозғон шаҳри бўлиб турибди. Бу ерда бор-йўғи 9,5 минг нафар аҳоли истиқомат қилади.

Энг кам аҳоли яшайдиган ТОП-10 туман ва шаҳарлар:

Мақоми

Ҳудуд (Туман / Шаҳар) номи

Аҳоли сони

1

Ғозғон шаҳри

9,5 минг нафар

2

Томди тумани

15,3 минг нафар

3

Ширин шаҳри

19,4 минг nafar

4

Қоровулбозор тумани

20,7 минг нафар

5

Бўзатов тумани

21,8 минг нафар

6

Янгиобод тумани

30,6 минг нафар

7

Мўйноқ тумани

34,1 минг нафар

8

Конимех тумани

36,8 минг нафар

9

Тахтакўпир тумани

38,9 минг нафар

10

Учқудуқ тумани

39,9 минг нафар

Географик кузатув: Рўйхатга эътибор берсангиз, аҳолиси энг кам ҳудудларнинг катта қисми Навоий вилояти (Ғозғон, Томди, Конимех, Учқудуқ) ҳамда Қорақалпоғистон Республикаси (Бўзатов, Мўйноқ, Тахтакўпир) ҳиссасига тўғри келади. Бу асосан мазкур ҳудудларнинг кенг саҳро ва чўл зоналарида жойлашгани, аҳоли манзилгоҳлари эса йирик саноат, кончилик ёки муайян воҳа марказлари атрофида шакллангани билан изоҳланади.

Ширин (Сирдарё) ва Ғозғон (Навоий) каби ҳудудлар эса катта туман эмас, балки ўзига хос саноат ёки ишлаб чиқариш аҳамиятига эга бўлган кичик шаҳарлар бўлгани боис ушбу рейтингнинг юқори поғоналаридан жой олган.

ЎзбекистонҒозғонҚорақалпоғистонНавоийСирдарё
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда энг кўп аҳоли қаерда яшайди? ТОП-10 рўйхат...Ўзбекистонда энг кўп аҳоли қаерда яшайди? ТОП-10 рўйхат...Бугун, 15:16Янгихаётда янги қурилаётган бино ҳудудида ёнғин чиқдиЯнгихаётда янги қурилаётган бино ҳудудида ёнғин чиқдиБугун, 13:30Ўзбекистонда қоғоз автостраховка полислари бекор қилинадиЎзбекистонда қоғоз автостраховка полислари бекор қилинадиКеча, 18:24Ўзбекистонда 7 ёшгача бўлган болалар учун автокресло мажбурий бўлиши мумкинЎзбекистонда 7 ёшгача бўлган болалар учун автокресло мажбурий бўлиши мумкинКеча, 16:46Ўзбекистоннинг 24 университети дунёнинг энг нуфузли университетлари рейтингига кирдиЎзбекистоннинг 24 университети дунёнинг энг нуфузли университетлари рейтингига кирди27.06, 23:50Андижонда 31 мингдан ортиқ аҳоли учун канализация тармоғи янгиланмоқдаАндижонда 31 мингдан ортиқ аҳоли учун канализация тармоғи янгиланмоқда27.06, 22:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди
Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
Гилам ювиш жарималари ҳақидаги хабарлар тарқалди
Гилам ювиш жарималари ҳақидаги хабарлар тарқалди
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”
Ўзгидромет муҳим огоҳлантириш билан чиқди
Ўзгидромет муҳим огоҳлантириш билан чиқди
2030 йилгача Ўзбекистонда 5 та сел-сув омбори қурилади
2030 йилгача Ўзбекистонда 5 та сел-сув омбори қурилади