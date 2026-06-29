Volkswagen ва Bosch ўртасидаги ҳамкорлик якунланмоқда: 1,5 миллиард евролик лойиҳа барбод бўлди

·0·Техно
Volkswagen ва Bosch ўртасидаги ҳамкорлик якунланмоқда: 1,5 миллиард евролик лойиҳа барбод бўлди

Германиянинг энг йирик автомобил ишлаб чиқарувчиси Volkswagen ўзининг ҳайдовчисиз бошқарув тизимлари (автопилот) соҳасидаги асосий ҳамкори Bosch компанияси билан алоқаларни узишга қарор қилди. Reuters агентлигининг хабар беришича, ушбу қарор автопилот технологияларини ривожлантиришда кутилган натижаларга эришилмагани ва лойиҳанинг рақобатбардош эмаслиги билан боғлиқ. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Volkswagen таркибидаги Кариад дастурий таъминот бўлинмаси ва Bosch ўртасидаги ҳамкорлик 2022-йилда бошланган эди. Томонлар барча Volkswagen маркалари учун ҳайдовчига кўмаклашувчи тизимлар ва тўлиқ автоном бошқарув дастурларини яратишни мақсад қилган. Бироқ, қарийб 1,5 миллиард евро (1,71 миллиард доллар) миқдоридаги улкан инвестицияларга қарамай, лойиҳа технологик жиҳатдан замон талабларига жавоб бера олмади.

Стратегик мақсадларнинг ўзгариши

Компанияларнинг қўшма баёнотида бозордаги миш-мишлар тўғридан-тўғри изоҳланмаган бўлса-да, улар кўп йиллик яқин ҳамкорликни эътироф этишган. Баёнотда айтилишича, ҳар қандай шериклик мунтазам равишда стратегик ва технологик мақсадларга, шунингдек, жорий бозор тенденцияларига мувофиқлиги бўйича қайта кўриб чиқилади. Бу эса Volkswagen раҳбариятининг жорий йўналишдан қониқмаётганига ишора қилади.

Ички баҳолаш натижалари шуни кўрсатдики, Bosch билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган технология ҳозирча бозордаги бошқа рақобатчилар, хусусан, Tesla ёки Хитойнинг технологик гигантлари таклиф қилаётган ечимлардан ортда қолмоқда. Шу сабабли, немис концерни шартномани бекор қилиш ва янги шерик қидириш йўлига ўтган.

Янги ҳамкор ва келажак режалари

Volkswagen эндиликда автоном бошқарув тизимлари учун зарур бўлган аппарат ва дастурий таъминотни бутунлай бошқа етказиб берувчидан сотиб олишни режалаштирмоқда. Ҳозирда янги ҳамкорни танлаш жараёни кетмоқда ва сентябрь ойига қадар янги стратегик шартнома имзоланиши кутилмоқда.

Ушбу ўзгаришлар Volkswagen учун жуда муҳим даврга тўғри келмоқда. Автомобил саноати жадал равишда рақамли трансформациядан ўтаётган бир пайтда, дастурий таъминот соҳасидаги ҳар қандай кечикиш компаниянинг глобал бозордаги улушига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Ўзбекистон бозорида ҳам Volkswagen моделларига қизиқиш юқорилигини ҳисобга олсак, келажакда ишлаб чиқариладиган автомобилларнинг технологик жиҳозланиши айнан шу янги ҳамкорликка боғлиқ бўлади.

Хулоса қилиб айтганда, Volkswagen ва Bosch ўртасидаги ажрашиш автомобил саноатида дастурий таъминот яратиш қанчалик мураккаб ва қиммат жараён эканлигини яна бир бор исботлади. Немис гиганти энди вақтни бой бермаслик учун янада илғор ва тайёр ечимларга эга бўлган технологик компаниялар билан бирлашишга мажбур.

VolkswagenBoschАвтопилотКариадТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Коинотда пиширилган қовоқ: Хитойлик тайконавтлар Tiangong станциясида бир ойни якунладиКоинотда пиширилган қовоқ: Хитойлик тайконавтлар Tiangong станциясида бир ойни якунладиБугун, 14:52Россиянинг «Sberbank» инвестиция иловаси App Store дўконига янги ном билан қайтдиРоссиянинг «Sberbank» инвестиция иловаси App Store дўконига янги ном билан қайтдиБугун, 14:26Ер хотиржам бўлиши мумкин: Йирик астероидлар хавфи ҳақида янги хулоса эълон қилиндиЕр хотиржам бўлиши мумкин: Йирик астероидлар хавфи ҳақида янги хулоса эълон қилиндиБугун, 13:50Apple 2027-йилги режаларини белгилаб олди: iPhone 19 Pro ва буклама iPhone Ultra кутилмоқдаApple 2027-йилги режаларини белгилаб олди: iPhone 19 Pro ва буклама iPhone Ultra кутилмоқдаБугун, 13:24Қуёш тизимининг ўтмишидаги сир: Юлдуз яқинлашиши Оорт булутини ўзгартирган бўлиши мумкинҚуёш тизимининг ўтмишидаги сир: Юлдуз яқинлашиши Оорт булутини ўзгартирган бўлиши мумкинБугун, 12:55Маченике компанияси Кйберпунк 2077 ўйинини қўллаб-қувватлайдиган арзон мини-ПКни тақдим этдиМаченике компанияси Кйберпунк 2077 ўйинини қўллаб-қувватлайдиган арзон мини-ПКни тақдим этдиБугун, 12:23
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди
Автономлик монстри: 11 000 мА·соат батареяли Honor Х80 Pro Max илк бор кўрсатилди