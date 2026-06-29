Volkswagen ва Bosch ўртасидаги ҳамкорлик якунланмоқда: 1,5 миллиард евролик лойиҳа барбод бўлди
Германиянинг энг йирик автомобил ишлаб чиқарувчиси Volkswagen ўзининг ҳайдовчисиз бошқарув тизимлари (автопилот) соҳасидаги асосий ҳамкори Bosch компанияси билан алоқаларни узишга қарор қилди. Reuters агентлигининг хабар беришича, ушбу қарор автопилот технологияларини ривожлантиришда кутилган натижаларга эришилмагани ва лойиҳанинг рақобатбардош эмаслиги билан боғлиқ. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Volkswagen таркибидаги Кариад дастурий таъминот бўлинмаси ва Bosch ўртасидаги ҳамкорлик 2022-йилда бошланган эди. Томонлар барча Volkswagen маркалари учун ҳайдовчига кўмаклашувчи тизимлар ва тўлиқ автоном бошқарув дастурларини яратишни мақсад қилган. Бироқ, қарийб 1,5 миллиард евро (1,71 миллиард доллар) миқдоридаги улкан инвестицияларга қарамай, лойиҳа технологик жиҳатдан замон талабларига жавоб бера олмади.
Стратегик мақсадларнинг ўзгаришиКомпанияларнинг қўшма баёнотида бозордаги миш-мишлар тўғридан-тўғри изоҳланмаган бўлса-да, улар кўп йиллик яқин ҳамкорликни эътироф этишган. Баёнотда айтилишича, ҳар қандай шериклик мунтазам равишда стратегик ва технологик мақсадларга, шунингдек, жорий бозор тенденцияларига мувофиқлиги бўйича қайта кўриб чиқилади. Бу эса Volkswagen раҳбариятининг жорий йўналишдан қониқмаётганига ишора қилади.
Ички баҳолаш натижалари шуни кўрсатдики, Bosch билан ҳамкорликда ишлаб чиқилган технология ҳозирча бозордаги бошқа рақобатчилар, хусусан, Tesla ёки Хитойнинг технологик гигантлари таклиф қилаётган ечимлардан ортда қолмоқда. Шу сабабли, немис концерни шартномани бекор қилиш ва янги шерик қидириш йўлига ўтган.
Янги ҳамкор ва келажак режалариVolkswagen эндиликда автоном бошқарув тизимлари учун зарур бўлган аппарат ва дастурий таъминотни бутунлай бошқа етказиб берувчидан сотиб олишни режалаштирмоқда. Ҳозирда янги ҳамкорни танлаш жараёни кетмоқда ва сентябрь ойига қадар янги стратегик шартнома имзоланиши кутилмоқда.
Ушбу ўзгаришлар Volkswagen учун жуда муҳим даврга тўғри келмоқда. Автомобил саноати жадал равишда рақамли трансформациядан ўтаётган бир пайтда, дастурий таъминот соҳасидаги ҳар қандай кечикиш компаниянинг глобал бозордаги улушига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Ўзбекистон бозорида ҳам Volkswagen моделларига қизиқиш юқорилигини ҳисобга олсак, келажакда ишлаб чиқариладиган автомобилларнинг технологик жиҳозланиши айнан шу янги ҳамкорликка боғлиқ бўлади.
Хулоса қилиб айтганда, Volkswagen ва Bosch ўртасидаги ажрашиш автомобил саноатида дастурий таъминот яратиш қанчалик мураккаб ва қиммат жараён эканлигини яна бир бор исботлади. Немис гиганти энди вақтни бой бермаслик учун янада илғор ва тайёр ечимларга эга бўлган технологик компаниялар билан бирлашишга мажбур.
…