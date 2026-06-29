Volkswagen автомобиллари логотиплари ўғрилар нишонида: Муаммо ўн йилдирки ечилмаяпти
Германиянинг Volkswagen концерни томонидан ишлаб чиқарилган автомобиллар эгалари ўн йилдан буён ғалати, аммо жиддий моддий зарар келтирувчи жиноят туридан азият чекмоқда. Гап шундаки, автомобилнинг олд панжарасидаги бренд логотипи ортига яширилган махсус радар қурилмалари ўғриларнинг асосий нишонига айланган. Ушбу қурилмалар замонавий хавфсизлик тизимларининг асоси ҳисобланса-да, уларни ўғирлаш ҳолатлари ҳануз камаймаяпти. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Илк бор 2016-йилда оммавий равишда қайд этилган ушбу муаммо бугунги кунда ҳам долзарблигича қолмоқда. Autocar нашри ва Те Гуардиан газетасининг хабар беришича, айниқса Лондонда биргина туман миқёсида 50 дан ортиқ Volkswagen эгалари ушбу ўғрилик қурбонига айланган. Жиноятчилар асосан Volkswagen Гольф Мк7 ва Volkswagen Пассат каби оммабоп моделларнинг логотипларини суғуриб олиб, унинг ортидаги ADAС (ҳайдовчига кўмаклашиш тизими) датчикларини ўғирлаб кетишмоқда.
Технологик мураккаблик ва ўғрилик сабаблариУшбу радар қурилмалари автомобилнинг адаптив круиз-контрол (АКК), автоматик фавқулодда тормозлаш ва бўлакда ҳаракатланишни назорат қилиш каби функциялари учун жавобгардир. Энг қизиғи шундаки, Volkswagen муҳандисларининг таъкидлашича, ушбу радарлар бошқа автомобилга ўрнатилганда шунчаки ишламайди. Ҳар бир қурилма муайян автомобилнинг ВИН-кодига электрон тарзда боғланган бўлади ва уни қайта дастурлаш фақат расмий дилерлик марказларида амалга оширилиши мумкин.
Бироқ ўғрилар ушбу техник жиҳатдан бехабар ёки радарларни эҳтиёт қисмлар бозорида билмаган харидорларга пуллашни мақсад қилишган. Натижада автомобил эгалари бир неча минг фунт стерлинг миқдоридаги зарар билан юзма-юз келишмоқда. Масалан, Лондонда яшовчи Клер Коулман исмли аёлнинг 2020-йилда ишлаб чиқарилган Volkswagen Пассат 2.0 ТДИ автомобили логотипи ўғирлаб кетилгач, расмий сервис уни тиклаш учун қарийб 2000 фунт стерлинг миқдорида ҳисоб-фактура тақдим этган.
Компаниянинг муносабати ва ечимларVolkswagen компанияси ушбу муаммонинг кўламини ҳисобга олиб, жабрланган мижозлар учун махсус қўллаб-қувватлаш пакетини жорий этган. Унга кўра, агар автомобил эгаси барча техник кўриклардан расмий дилерда ўтган бўлса, таъмирлаш харажатларининг катта қисми компания томонидан қопланиши мумкин. Коулман хоним мисолида, якуний тўлов суммаси 2000 фунтдан 539 фунтгача тушириб берилган.
Экспертларнинг фикрича, ушбу муаммони ҳал қилишнинг бир неча йўли бор:
- Автомобил ишлаб чиқарувчиси радарларнинг бошқа машинада ишламаслиги ҳақида кенгроқ маълумот бериши керак;
- Логотип ва радар бирикмасини конструктив жиҳатдан мустаҳкамлаш лозим;
- Эҳтиёт қисмлар бозорида ВИН-кодга эга бўлмаган радарлар савдосини назоратга олиш зарур.
…