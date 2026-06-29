Volkswagen автомобиллари логотиплари ўғрилар нишонида: Муаммо ўн йилдирки ечилмаяпти

·0·Авто
Volkswagen автомобиллари логотиплари ўғрилар нишонида: Муаммо ўн йилдирки ечилмаяпти

Германиянинг Volkswagen концерни томонидан ишлаб чиқарилган автомобиллар эгалари ўн йилдан буён ғалати, аммо жиддий моддий зарар келтирувчи жиноят туридан азият чекмоқда. Гап шундаки, автомобилнинг олд панжарасидаги бренд логотипи ортига яширилган махсус радар қурилмалари ўғриларнинг асосий нишонига айланган. Ушбу қурилмалар замонавий хавфсизлик тизимларининг асоси ҳисобланса-да, уларни ўғирлаш ҳолатлари ҳануз камаймаяпти. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Илк бор 2016-йилда оммавий равишда қайд этилган ушбу муаммо бугунги кунда ҳам долзарблигича қолмоқда. Autocar нашри ва Те Гуардиан газетасининг хабар беришича, айниқса Лондонда биргина туман миқёсида 50 дан ортиқ Volkswagen эгалари ушбу ўғрилик қурбонига айланган. Жиноятчилар асосан Volkswagen Гольф Мк7 ва Volkswagen Пассат каби оммабоп моделларнинг логотипларини суғуриб олиб, унинг ортидаги ADAС (ҳайдовчига кўмаклашиш тизими) датчикларини ўғирлаб кетишмоқда.

Технологик мураккаблик ва ўғрилик сабаблари

Ушбу радар қурилмалари автомобилнинг адаптив круиз-контрол (АКК), автоматик фавқулодда тормозлаш ва бўлакда ҳаракатланишни назорат қилиш каби функциялари учун жавобгардир. Энг қизиғи шундаки, Volkswagen муҳандисларининг таъкидлашича, ушбу радарлар бошқа автомобилга ўрнатилганда шунчаки ишламайди. Ҳар бир қурилма муайян автомобилнинг ВИН-кодига электрон тарзда боғланган бўлади ва уни қайта дастурлаш фақат расмий дилерлик марказларида амалга оширилиши мумкин.

Бироқ ўғрилар ушбу техник жиҳатдан бехабар ёки радарларни эҳтиёт қисмлар бозорида билмаган харидорларга пуллашни мақсад қилишган. Натижада автомобил эгалари бир неча минг фунт стерлинг миқдоридаги зарар билан юзма-юз келишмоқда. Масалан, Лондонда яшовчи Клер Коулман исмли аёлнинг 2020-йилда ишлаб чиқарилган Volkswagen Пассат 2.0 ТДИ автомобили логотипи ўғирлаб кетилгач, расмий сервис уни тиклаш учун қарийб 2000 фунт стерлинг миқдорида ҳисоб-фактура тақдим этган.

Компаниянинг муносабати ва ечимлар

Volkswagen компанияси ушбу муаммонинг кўламини ҳисобга олиб, жабрланган мижозлар учун махсус қўллаб-қувватлаш пакетини жорий этган. Унга кўра, агар автомобил эгаси барча техник кўриклардан расмий дилерда ўтган бўлса, таъмирлаш харажатларининг катта қисми компания томонидан қопланиши мумкин. Коулман хоним мисолида, якуний тўлов суммаси 2000 фунтдан 539 фунтгача тушириб берилган.

Экспертларнинг фикрича, ушбу муаммони ҳал қилишнинг бир неча йўли бор:

  • Автомобил ишлаб чиқарувчиси радарларнинг бошқа машинада ишламаслиги ҳақида кенгроқ маълумот бериши керак;
  • Логотип ва радар бирикмасини конструктив жиҳатдан мустаҳкамлаш лозим;
  • Эҳтиёт қисмлар бозорида ВИН-кодга эга бўлмаган радарлар савдосини назоратга олиш зарур.
Ҳозирча Volkswagen эгаларига автомобилларини хавфсизроқ ёки ёритилган жойларда қолдириш тавсия этилмоқда. Чунки радар ўғирланганидан сўнг автомобил панелида "Фронт Ассист нот аваилабле" каби хатоликлар пайдо бўлади ва хавфсизлик тизимлари бутунлай ишдан чиқади. Бу эса ҳайдовчи ва йўловчиларнинг йўлдаги хавфсизлигига бевосита таъсир кўрсатувчи омилдир.

VolkswagenАвтоЎғриликТехнологияХавфсизлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда автомобиллар сони 4,9 миллиондан ошдиЎзбекистонда автомобиллар сони 4,9 миллиондан ошдиБугун, 14:44Tesla ўлим билан боғлиқ ЙТ бўйича суд даъвосини ҳал қилди: ФСД тизими назорат остидаTesla ўлим билан боғлиқ ЙТ бўйича суд даъвосини ҳал қилди: ФСД тизими назорат остидаБугун, 11:56Mercedes-Benz инқироз ёқасида: Ходимлар кўпроқ ишлаб, камроқ ҳақ олиши мумкинMercedes-Benz инқироз ёқасида: Ходимлар кўпроқ ишлаб, камроқ ҳақ олиши мумкинБугун, 11:25Британия йўлларидаги чуқурлар эпидемияси: Мутахассислар хатони тан олдиБритания йўлларидаги чуқурлар эпидемияси: Мутахассислар хатони тан олдиБугун, 10:58V8 двигателлари кутилмаган қайтишни амалга оширмоқда: Ҳашаматли брендлар стратегиясиV8 двигателлари кутилмаган қайтишни амалга оширмоқда: Ҳашаматли брендлар стратегиясиБугун, 09:59Toyota Corolla Кросс базасида янги ихчам пикап яратилмоқда: илк тафсилотларToyota Corolla Кросс базасида янги ихчам пикап яратилмоқда: илк тафсилотларБугун, 00:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Янги Lada Niva Legend тақдим этилди: Кучлироқ мотор ва янгиланган осма
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
Lada Azimut дунёда ягона бўлган олд ойналар иситиш тизимига эга бўлади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
2026-йилда 3 минг дона Lada Azimut ишлаб чиқарилади
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
Toyota иккита двигателли ва 700 от кучига эга Camry моделини тақдим этди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
850 от кучига эга Резвани Фортресс зирҳли пикапи тақдим этилди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Zeekr энди етакчи эмас: Хитойнинг энг ақлли автомобиллари эълон қилинди
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди
Россияда RAM пикапларига талаб кескин ошди: Савдо ҳажми 121 фоизга ўсди
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси
Kia Seltos 2027 тақдим этилди: 190 от кучи ва 8 поғонали автомат узатмалар қутиси