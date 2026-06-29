Ўзбекистонда энг кўп аҳоли қаерда яшайди? ТОП-10 рўйхат...

·31·Ўзбекистон
Ўзбекистонда энг кўп аҳоли қаерда яшайди? ТОП-10 рўйхат...

Ўзбекистон аҳолиси шиддатли суръатларда ўсиб бормоқда. Статистика қўмитасининг 2026 йил 1 апрель ҳолатига тақдим этган расмий маълумотларига кўра, юртимизнинг доимий аҳолиси сони қарийб 38,4 млн кишини ташкил этмоқда. Мамлакатимизнинг турли гўшаларида аҳоли зичлиги ва жойлашуви турлича тақсимланган.

Хўш, юртимиздаги энг «гавжум» ва одам сони бўйича рекордчи бўлган шаҳар ҳамда туманлар қайсилар? Қуйида аҳолиси сони энг кўп бўлган ТОП-10 ҳудуд рейтингини тақдим этамиз.

Аҳолиси сони энг кўп бўлган ТОП-10 туман ва шаҳарлар:

Мақоми

Ҳудуд (Туман / Шаҳар) номи

Аҳоли сони

1

Наманган шаҳри

731,3 минг киши

2

Самарқанд шаҳри

607,6 минг киши

3

Ургут тумани

588,6 минг киши

4

Андижон шаҳри

506 минг киши

5

Денов тумани

442,7 минг киши

6

Олмазор тумани

419,6 минг киши

7

Пастдарғом тумани

401,5 минг киши

8

Юнусобод тумани

395 минг киши

9

Шайхонтоҳур тумани

374,6 минг киши

10

Асака тумани

369,6 минг киши

Диққатга сазовор кузатувлар:

  • Наманган мутлақ етакчи: Рўйхатда Наманган шаҳри 731 минг одам билан биринчи ўринда турибди. У ҳатто республиканинг энг йирик тарихий ва сайёҳлик маркази бўлмиш Самарқанд шаҳрини ҳам сезиларли даражада ортда қолдирган.

  • Ургут феномени: Самарқанднинг Ургут тумани кўплаб йирик шаҳарлардан, вилоят марказларидан, ҳатто пойтахтнинг энг гавжум даҳаларидан ҳам ўзиб кетган. У юртимиздаги энг йирик ва аҳолиси кўп туман мақомини ҳеч кимга бермаяпти.

  • Пойтахт ва водий зичлиги: Тошкент шаҳридан бир йўла учта йирик туман (Олмазор, Юнусобод ва Шайхонтоҳур) ушбу ТОП-10 таликдан жой олган. Саноати ривожланган Асака (Андижон) ва Сурхондарёнинг йирик савдо маркази бўлмиш Денов тумани ҳам аҳоли сони ва зичлиги бўйича мамлакатнинг энг йирик нуқталаридан бири эканини исботламоқда.

ЎзбекистонНаманганСамарқандТошкентАндижон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ўзбекистонда аҳолиси энг кам ҳудудлар: ТОП-10 рўйхат...Ўзбекистонда аҳолиси энг кам ҳудудлар: ТОП-10 рўйхат...Бугун, 15:05Янгихаётда янги қурилаётган бино ҳудудида ёнғин чиқдиЯнгихаётда янги қурилаётган бино ҳудудида ёнғин чиқдиБугун, 13:30Ўзбекистонда қоғоз автостраховка полислари бекор қилинадиЎзбекистонда қоғоз автостраховка полислари бекор қилинадиКеча, 18:24Ўзбекистонда 7 ёшгача бўлган болалар учун автокресло мажбурий бўлиши мумкинЎзбекистонда 7 ёшгача бўлган болалар учун автокресло мажбурий бўлиши мумкинКеча, 16:46Ўзбекистоннинг 24 университети дунёнинг энг нуфузли университетлари рейтингига кирдиЎзбекистоннинг 24 университети дунёнинг энг нуфузли университетлари рейтингига кирди27.06, 23:50Андижонда 31 мингдан ортиқ аҳоли учун канализация тармоғи янгиланмоқдаАндижонда 31 мингдан ортиқ аҳоли учун канализация тармоғи янгиланмоқда27.06, 22:55
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Ўзбекистон янгиликлар

1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
1 июндан кучга кирадиган муҳим ўзгариш маълум бўлди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Фарғонада 4 магнитудали зилзила кузатилди
Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди
Қашқадарёдаги мактабни бу йил уч ўқувчи битирди
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
Бугундан кучга кирган муҳим янгиликлар
Гилам ювиш жарималари ҳақидаги хабарлар тарқалди
Гилам ювиш жарималари ҳақидаги хабарлар тарқалди
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”
АҚШда рекорд тадбир: 100 йиллик Мерилин Монро хотираси оммавий “жонланди”
Ўзгидромет муҳим огоҳлантириш билан чиқди
Ўзгидромет муҳим огоҳлантириш билан чиқди
2030 йилгача Ўзбекистонда 5 та сел-сув омбори қурилади
2030 йилгача Ўзбекистонда 5 та сел-сув омбори қурилади