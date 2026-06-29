Ўзбекистонда энг кўп аҳоли қаерда яшайди? ТОП-10 рўйхат...
Ўзбекистон аҳолиси шиддатли суръатларда ўсиб бормоқда. Статистика қўмитасининг 2026 йил 1 апрель ҳолатига тақдим этган расмий маълумотларига кўра, юртимизнинг доимий аҳолиси сони қарийб 38,4 млн кишини ташкил этмоқда. Мамлакатимизнинг турли гўшаларида аҳоли зичлиги ва жойлашуви турлича тақсимланган.
Хўш, юртимиздаги энг «гавжум» ва одам сони бўйича рекордчи бўлган шаҳар ҳамда туманлар қайсилар? Қуйида аҳолиси сони энг кўп бўлган ТОП-10 ҳудуд рейтингини тақдим этамиз.
Аҳолиси сони энг кўп бўлган ТОП-10 туман ва шаҳарлар:
Мақоми
Ҳудуд (Туман / Шаҳар) номи
Аҳоли сони
1
Наманган шаҳри
731,3 минг киши
2
Самарқанд шаҳри
607,6 минг киши
3
Ургут тумани
588,6 минг киши
4
Андижон шаҳри
506 минг киши
5
Денов тумани
442,7 минг киши
6
Олмазор тумани
419,6 минг киши
7
Пастдарғом тумани
401,5 минг киши
8
Юнусобод тумани
395 минг киши
9
Шайхонтоҳур тумани
374,6 минг киши
10
Асака тумани
369,6 минг киши
Диққатга сазовор кузатувлар:
Наманган мутлақ етакчи: Рўйхатда Наманган шаҳри 731 минг одам билан биринчи ўринда турибди. У ҳатто республиканинг энг йирик тарихий ва сайёҳлик маркази бўлмиш Самарқанд шаҳрини ҳам сезиларли даражада ортда қолдирган.
Ургут феномени: Самарқанднинг Ургут тумани кўплаб йирик шаҳарлардан, вилоят марказларидан, ҳатто пойтахтнинг энг гавжум даҳаларидан ҳам ўзиб кетган. У юртимиздаги энг йирик ва аҳолиси кўп туман мақомини ҳеч кимга бермаяпти.
Пойтахт ва водий зичлиги: Тошкент шаҳридан бир йўла учта йирик туман (Олмазор, Юнусобод ва Шайхонтоҳур) ушбу ТОП-10 таликдан жой олган. Саноати ривожланган Асака (Андижон) ва Сурхондарёнинг йирик савдо маркази бўлмиш Денов тумани ҳам аҳоли сони ва зичлиги бўйича мамлакатнинг энг йирик нуқталаридан бири эканини исботламоқда.
…