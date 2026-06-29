Тошкентда мол ва қўй гўштининг нархлари маълум қилинди

·27·Иқтисодиёт
Тошкентда мол ва қўй гўштининг нархлари маълум қилинди

Иқтисодиёт ва молия вазирлиги 29 июнь ҳолатига кўра, Тошкент шаҳридаги «Эски Жува» деҳқон бозорида гўшт маҳсулотларининг улгуржи нархларини эълон қилди.

Маълумотга кўра, мол гўштининг бир килограмми 75 минг сўмдан 100 минг сўмгача сотилмоқда. Қўй гўшти нархи эса бир килограмм учун 90 минг сўмдан бошланиб, 118 минг сўмгача етмоқда.

Нархлар гўштнинг қайси қисми эканига қараб фарқ қилади. Жумладан, қовурға, сон, бўйин гўшти, шунингдек, маҳаллий ёки импорт маҳсулотлар бир хил нархда сотилмайди.

Картошка, пиёз, помидор, мевалар, гуруч ва бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг «Фуд Сити» савдо мажмуасидаги улгуржи нархлари ҳам алоҳида рўйхатда келтирилган.

ТошкентЭски ЖуваМол гўштиҚўй гўштиУлгуржи нархҚишлоқ хўжалиги
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кийим ишлаб чиқаришда рекорд: Етакчи ҳудуд аниқландиКийим ишлаб чиқаришда рекорд: Етакчи ҳудуд аниқландиБугун, 17:53Темир йўлларда юк ташиш ошди: Энг кўп нима ташилмоқда?Темир йўлларда юк ташиш ошди: Энг кўп нима ташилмоқда?Бугун, 17:4830 июн учун валюта курслари эълон қилинди30 июн учун валюта курслари эълон қилиндиБугун, 16:03Хорижий корхоналар асосан қайси ҳудудларда фаолият юритмоқда?Хорижий корхоналар асосан қайси ҳудудларда фаолият юритмоқда?Бугун, 15:11Молиявий хизматларга қаерда талаб юқори? ТОП-14 рейтинг...Молиявий хизматларга қаерда талаб юқори? ТОП-14 рейтинг...Бугун, 15:0030 июн куни доллар курси ошиши кутилмоқда30 июн куни доллар курси ошиши кутилмоқдаБугун, 10:31
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
2 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
3 июн учун валюта курслари эълон қилинди
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
19 июн куни доллар курси ошиши прогноз қилинмоқда
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
8 июн учун валюта курслари эълон қилинди
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
Метан нархи 1 июндан яна ошди...
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
29 июн куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
Bitcoin нархи 62,000 доллардан пастга тушди ва Zcash тармоғида носозлик
3 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда
3 июн куни доллар курси пасайиши прогноз қилинмоқда