Samsung узоқ кутилган Galaxy M47 смартфонини тақдим этди: 6000 мАс батарея ва рекорд қўллаб-қувватлаш
Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung компанияси ўрта сегментдаги янги хит модел — Galaxy M47 смартфонини расман намойиш этди. Мазкур қурилма нафақат ўзининг сиғимдор аккумулятори, балки дастурий таъминот борасидаги узоқ йиллик кафолати билан ҳам фойдаланувчилар эътиборини тортмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, янги модел Ҳиндистон бозорида дебют қилди ва тез орада бошқа минтақаларда ҳам сотувга чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Galaxy M47 техник жиҳатдан Galaxy А27 моделига яқин бўлса-да, у бир қатор ўзига хос жиҳатларга эга. Қурилманинг марказий қисмидан Qualcomm Snapdragon 6 Ген 3 платформаси ўрин олган бўлиб, у кундалик вазифалар ва ўйинлар учун етарли унумдорликни таъминлайди. Смартфон 6,7 дюймли Супер AMOLED дисплей билан жиҳозланган. Экраннинг 120 Hz янгиланиш частотаси ва Фулл ҲД+ аниқлиги тасвирнинг равон ва сифатли бўлишига хизмат қилади. Шунингдек, дисплей Корнинг Горилла Гласс Виктус+ ҳимоя ойнаси билан қопланган.
Рекорд даражадаги дастурий янгиланишларЯнги смартфоннинг энг ҳайратланарли жиҳати унинг қўллаб-қувватланиш муддатидир. Samsung компанияси Galaxy M47 учун 2032-йилгача дастурий янгиланишларни чиқаришни вада қилмоқда. Бу дегани, фойдаланувчилар қарийб 6 йил давомида энг сўнгги Android версиялари ва хавфсизлик патчларидан фойдаланиш имкониятига эга бўладилар. Ҳозирда қурилма Android 16 базасидаги One UI 8.5 қобиғи билан ишламоқда.
Автономлик масаласида ҳам Galaxy M47 ўз сегментида пешқадамликка даъвогарлик қилади. Унга 6000 мАс сиғимли улкан аккумулятор ўрнатилган бўлиб, у 45 В қувватга эга тезкор зарядлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Бу эса фаол фойдаланувчилар учун қувват етишмовчилиги муаммосини ҳал этади.
Геймерлар ва сурат ихлосмандлари учун имкониятларЎйин ишқибозлари учун смартфонда махсус бйпасс чаргинг функцияси жорий этилган. Ушбу технология ёрдамида ўйин давомида қувват тўғридан-тўғри зарядловчи қурилмадан олинади ва батареяни четлаб ўтади. Натижада корпуснинг қизиб кетиши камаяди ва аккумуляторнинг хизмат муддати сезиларли даражада узаяди.
Камера имкониятлари ҳам замонавий талабларга жавоб беради. Смартфоннинг орқа панелида учта модул жойлашган:
- 50 MP асосий сенсор;
- 5 MP кенг бурчакли объектив;
- 2 MP макро камера.
Galaxy M47 икки хил рангда — Рогуе Ред ва Блазе Блуе вариантларида сотувга чиқади. 6 GB оператив ва 128 GB доимий хотирага эга бошланғич талқиннинг нархи тахминан 245 АҚШ доллари атрофида баҳоланмоқда. Очиқ савдолар Amazon Индиа платформаси орқали 4-июльдан бошланиши режалаштирилган. Ўзбекистон бозорига ушбу моделнинг кириб келиши йилнинг иккинчи ярмида кутилиши мумкин, бу эса ҳамёнбоп ва узоқ муддат хизмат қилувчи смартфон қидираётганлар учун ажойиб танлов бўлади.
…