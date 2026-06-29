Samsung узоқ кутилган Galaxy M47 смартфонини тақдим этди: 6000 мАс батарея ва рекорд қўллаб-қувватлаш

·26·Техно
Samsung узоқ кутилган Galaxy M47 смартфонини тақдим этди: 6000 мАс батарея ва рекорд қўллаб-қувватлаш

Жанубий Кореянинг технологик гиганти Samsung компанияси ўрта сегментдаги янги хит модел — Galaxy M47 смартфонини расман намойиш этди. Мазкур қурилма нафақат ўзининг сиғимдор аккумулятори, балки дастурий таъминот борасидаги узоқ йиллик кафолати билан ҳам фойдаланувчилар эътиборини тортмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, янги модел Ҳиндистон бозорида дебют қилди ва тез орада бошқа минтақаларда ҳам сотувга чиқиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Galaxy M47 техник жиҳатдан Galaxy А27 моделига яқин бўлса-да, у бир қатор ўзига хос жиҳатларга эга. Қурилманинг марказий қисмидан Qualcomm Snapdragon 6 Ген 3 платформаси ўрин олган бўлиб, у кундалик вазифалар ва ўйинлар учун етарли унумдорликни таъминлайди. Смартфон 6,7 дюймли Супер AMOLED дисплей билан жиҳозланган. Экраннинг 120 Hz янгиланиш частотаси ва Фулл ҲД+ аниқлиги тасвирнинг равон ва сифатли бўлишига хизмат қилади. Шунингдек, дисплей Корнинг Горилла Гласс Виктус+ ҳимоя ойнаси билан қопланган.

Рекорд даражадаги дастурий янгиланишлар

Янги смартфоннинг энг ҳайратланарли жиҳати унинг қўллаб-қувватланиш муддатидир. Samsung компанияси Galaxy M47 учун 2032-йилгача дастурий янгиланишларни чиқаришни вада қилмоқда. Бу дегани, фойдаланувчилар қарийб 6 йил давомида энг сўнгги Android версиялари ва хавфсизлик патчларидан фойдаланиш имкониятига эга бўладилар. Ҳозирда қурилма Android 16 базасидаги One UI 8.5 қобиғи билан ишламоқда.

Автономлик масаласида ҳам Galaxy M47 ўз сегментида пешқадамликка даъвогарлик қилади. Унга 6000 мАс сиғимли улкан аккумулятор ўрнатилган бўлиб, у 45 В қувватга эга тезкор зарядлаш технологиясини қўллаб-қувватлайди. Бу эса фаол фойдаланувчилар учун қувват етишмовчилиги муаммосини ҳал этади.

Геймерлар ва сурат ихлосмандлари учун имкониятлар

Ўйин ишқибозлари учун смартфонда махсус бйпасс чаргинг функцияси жорий этилган. Ушбу технология ёрдамида ўйин давомида қувват тўғридан-тўғри зарядловчи қурилмадан олинади ва батареяни четлаб ўтади. Натижада корпуснинг қизиб кетиши камаяди ва аккумуляторнинг хизмат муддати сезиларли даражада узаяди.

Камера имкониятлари ҳам замонавий талабларга жавоб беради. Смартфоннинг орқа панелида учта модул жойлашган:

  • 50 MP асосий сенсор;
  • 5 MP кенг бурчакли объектив;
  • 2 MP макро камера.
Селфи ишқибозлари учун эса экрандаги махсус тирқишда 12 мегапикселли олд камера кўзда тутилган.

Galaxy M47 икки хил рангда — Рогуе Ред ва Блазе Блуе вариантларида сотувга чиқади. 6 GB оператив ва 128 GB доимий хотирага эга бошланғич талқиннинг нархи тахминан 245 АҚШ доллари атрофида баҳоланмоқда. Очиқ савдолар Amazon Индиа платформаси орқали 4-июльдан бошланиши режалаштирилган. Ўзбекистон бозорига ушбу моделнинг кириб келиши йилнинг иккинчи ярмида кутилиши мумкин, бу эса ҳамёнбоп ва узоқ муддат хизмат қилувчи смартфон қидираётганлар учун ажойиб танлов бўлади.

SamsungGalaxy M47СмартфонТехнологияAndroid
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Tesla билан судлашган стартап инсон қўлига ўхшаш робот технологиясини тақдим этдиTesla билан судлашган стартап инсон қўлига ўхшаш робот технологиясини тақдим этдиБугун, 19:29Киберфирибгарларнинг янги тузоғи: дронлар ҳужумидан огоҳлантирувчи сохта сайтларКиберфирибгарларнинг янги тузоғи: дронлар ҳужумидан огоҳлантирувчи сохта сайтларБугун, 19:24Сунъий интеллект марказларидаги кутилмаган муаммо: Омен AI янги ечим таклиф қилмоқдаСунъий интеллект марказларидаги кутилмаган муаммо: Омен AI янги ечим таклиф қилмоқдаБугун, 18:58Хитойда дунёдаги энг йирик телевизор заводи барпо этилмоқдаХитойда дунёдаги энг йирик телевизор заводи барпо этилмоқдаБугун, 18:24Сунъий интеллектли қайдномалар бозори қизимоқда: Поккет стартапи 11 миллион доллар жалб қилдиСунъий интеллектли қайдномалар бозори қизимоқда: Поккет стартапи 11 миллион доллар жалб қилдиБугун, 18:24Флиппер Девисес компанияси маҳсулдорликни оширувчи Бусй Бар гаджетини тақдим этдиФлиппер Девисес компанияси маҳсулдорликни оширувчи Бусй Бар гаджетини тақдим этдиБугун, 18:20
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
iPhone 18 смартфонининг илк дизайни маълум бўлди: Apple кутилмаган кўринишни танламоқда
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
NASA Марсда ҳаёт мавжудлигига доир энг кучли далилларни топди: Персеверансе янгилиги
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Samsung Galaxy S23 фойдаланувчилари One UI 8.5 янгиланишидан сўнг муаммога дуч келмоқда
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Galaxy S23, S24 ва S25 Ultra моделлари One UI 8.5 функцияларидан маҳрум бўлди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
Ерда кучли магнит бўрони бошланди
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro кутилганидан қалинроқ бўлади: Apple камера тизимида инқилоб қилмоқчи
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
iPhone 18 Pro ва iPhone 18 Pro Max макетлари илк бор жонли видеода кўрсатилди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди
Геомагнит бўронлар ер юзидаги ҳароратни кескин ўзгартириши аниқланди